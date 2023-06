Deutschlandticket als Karte erhalten – so funktioniert‘s

Ob über eine Website oder per Handy-App: Viele Reisende kaufen ihre Tickets für den öffentlichen Verkehr heutzutage schnell und einfach online. Auch das 49-Euro-Ticket besitzen die meisten Deutschen nur in digitaler Form.

Doch es gibt auch noch Fahrgästinnen und -gäste, die es bevorzugen, ein richtiges Ticket in der Hand zu haben, eines, das man anfassen kann. Manche haben einfach auch kein eigenes Handy. Für diese Menschen haben wir gut Neuigkeiten: Denn das Deutschlandticket ist auch als Karte erhältlich. Wir erklären dir, wie die Beantragung funktioniert.

Wo das Deutschlandticket als Chipkarte erhältlich ist

Die Deutsche Bahn setzt nach eigenen Angaben beim Vertrieb von digitalen Tickets, wie dem Deutschland-Ticket, auf ihre digitalen Vertriebskanäle bahn.de und die Apps DB Navigator sowie den DB Streckenagent. In Verkehrsverbünden oder Landestarifen, in denen Chipkarten bereits etabliert sind und in denen die DB als Vertriebspartnerin für den Verbund oder Landestarif auftritt, ist aber auch der Kauf des Tickets als Chipkarte möglich, heißt es weiter.

So ist beispielsweise im Hamburger Verkehrsverbund die Ausgabe des Deutschlandtickets als Chipkarte möglich, die dir auch per Post zugeschickt werden kann. Außerdem können Kundinnen und Kunden, die kein Smartphone haben, das Deutschlandticket in der HVV-Servicestelle kaufen, informiert der Hamburger Verkehrsverbund.

Die Berliner Verkehrsbetriebe bieten das Deutschlandticket ebenfalls als Chipkarte an. Aber auch bei der S-Bahn München ist das D-Ticket sowohl als sofort verfügbare Chipkarte als auch als Handy-Ticket in der München Navigator App verfügbar. Falls du dich für eine Chipkarte entscheidest, musst du allerdings die entsprechende Vorlauffrist berücksichtigen (zehn Werktage zuzüglich Versand).

Die Anbieter für das D-Ticket kannst du online finden.

Tipp: Manche Regionalverbünde bieten auch an, das Ticket nur anteilig zu bezahlen, wenn du es erst in der Mitte oder gegen Ende eines Monats kaufst. Unter anderem ist das zum Beispiel online bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SBB), dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) oder der Münchener Verkehrsgesellschaft (MVV) möglich.

Das Deutschlandticket in Papierform

Am Automaten ist das 49-Euro-Ticket nicht zu kaufen! Verkehrsunternehmen, die aktuell noch nicht in der Lage sind, ein digitales Ticket bereitzustellen, bieten dieses übergangsweise als Papierticket mit QR-Code an – allerdings noch bis zum 31. Dezember 2023.

Falls du bereits ein digitales Deutschlandticket hast, kannst du es auch nachträglich an den Schaltern der jeweiligen Verkehrsverbünde gegen ein physisches Ticket austauschen lassen.

