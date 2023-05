Deutschlandticket: Diese Fehler werden teuer für dich

Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

Kommunalwahl in SH

Behält die CDU in Sülfeld nach der Wahl die absolute Mehrheit?

Noch können die Christdemokraten in Sülfeld dank ihrer absoluten Mehrheit schalten und walten wie sie wollen. Ob das nach der Kommunalwahl so bleibt, ist fraglich. Denn eine neue Partei in der Gemeinde wirbt um die Stimmen der Sülfelder.