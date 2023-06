Deutschlandticket für 2 Euro im Monat – geht das wirklich?

Bei dem Deutschlandticket lassen sich so einige Tricks anwenden. Anders, als der Name es vermuten lässt, können Reisende auf einigen Strecken bis ins Ausland fahren. Und auch einige IC-Fernverkehrszüge lassen sich nutzen, obwohl das Deutschlandticket eigentlich nur zu kostenlosen Fahrten im Regional- und Nahverkehr berechtigt.

Und auch in Sachen Preis gibt es Tricks. Denn nicht immer kostet das Ticket 49 Euro pro Monat. Studierende sowieso Schülerinnen und Schüler zahlen weniger, außerdem gibt es günstigere Sozialtickets. Bei manchen beteiligt sich auch der Arbeitgeber an den Kosten – aber auch, wenn du keine Vergünstigungen bekommst, kannst du das Deutschlandticket für deutlich weniger als 49 Euro nutzen.

Mehrere deutsche Medien berichteten jüngst sogar, dass Reisende die Fahrkarte mit einem Trick für nur 2 Euro bekommen. Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Wir fragen uns: Wo ist der Haken?

49-Euro-Ticket: Nur anteilige Kosten bezahlen

Grundsätzlich geht es bei dem Trick darum, dass das Ticket zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort gekauft werden muss. Wer sein Deutschlandticket über die Website der Deutschen Bahn kauft, bezahlt immer den vollen Monat. Also 49 Euro. Heißt: Auch wenn du das Ticket erst zum 15. Juni kaufst, zahlst du den gleichen Preis wie zum Starttermin 1. Juni. Das ist jedoch nicht bei allen Anbietern so.

Mehrere Regionalverbünde sind da kundenfreundlicher und bieten an, das Ticket nur anteilig zu bezahlen. Wenn du dein 49-Euro-Ticket über diese Anbieter zum 15. Juni kaufst, zahlst du nicht mehr den vollen Monatspreis, sondern nur noch rund 26 Euro. Und wer zum 30. Juni bucht, bekommt es sogar für 1,63 Euro, den anteiligen Preis für einen Tag. Unter anderem ist das zum Beispiel online bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SBB), dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) oder der Münchener Verkehrsgesellschaft (MVV) möglich.

Beim Kauf ist es egal, wo du wohnst oder wo du das Ticket benutzen möchtest, denn es ist ja deutschlandweit gültig. Bei den SBB kannst du beim Bestellen des Deutschlandtickets die Option „Ab sofort“ auswählen und zahlst den aktuellen Monat dann nur anteilig ab dem Bestelldatum. Bei der MVV kannst du das Datum, ab dem das Ticket gültig sein soll, sogar komplett frei wählen. Du kannst also auch den letzten Tag des Monats auswählen.

Klingt tatsächlich so, als könnten Reisende also für 1,63 Euro durch ganz Deutschland fahren, oder? Leider ist dem aber nicht so. Grund dafür ist das Abomodell des Deutschlandtickets. Es verlängert sich ohne Kündigung automatisch um den nächsten Monat. Diese ist zwar grundsätzlich immer bis zum 10. eines Monats gültig.

Kündigung des Deutschlandtickets ist nicht sofort möglich

Aber: Nur einen anteiligen Monat zu buchen geht nicht. Wie die MVV und die VVS auf ihrer Buchungsplattform explizit erklären, kann das Ticket nicht sofort wieder gekündigt werden. „Kündigung erst zum Ende des ersten vollen Kalendermonats möglich“, ist im Buchungsvorgang zu lesen. Heißt: Auch den Folgemonat müssen Reisende voll bezahlen, auch wenn sie das Ticket bis zum 10. kündigen. Im Endeffekt zahlen sie also nicht nur 1,63 Euro für den letzten Tag im Monat, sondern mehr als 50 Euro.

Über die MVV kannst du das Deutschlandticket zu jedem beliebigen Tag des Monats kaufen. © Quelle: privat

Auch das kann sich lohnen, allerdings nur, wenn du zum Beispiel monatsübergreifend Bahn fahren willst. Ein Beispiel: Du brauchst das Ticket aufgrund eines Urlaubs oder mehrerer Geschäftsreisen vom 23. Juni bis zum 9. Juli. Statt 98 Euro für zwei Monatsabos würdest du so nur circa 62 Euro bezahlen und könntest das Ticket bis zum 10. Juli wieder kündigen.

