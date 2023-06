Gilt das 49-Euro-Ticket bald auch in Frankreich?

Seit dem 1. Mai können Reisende für monatlich 49 Euro in ganz Deutschland den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Es gibt auch Strecken, auf denen du mit dem Deutschlandticket bis ins Ausland kommst. Und wenn es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing geht, kannst du das 49-Euro-Ticket in Zukunft sogar in ganz Frankreich nutzen!

Frankreich und Deutschland sollen Tickets gegenseitig anerkennen

Gegenüber der französischen Zeitung Ouest-France und ihrem Partner, der Funke-Mediengruppe, sagte der FDP-Politiker dass Frankreich ein ähnliches nationales Ticket wie das 49-Euro-Ticket plane und er eine große Sympathie dafür hätte, dass die beiden Tickets gegenseitig anerkannt werden.

Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“

In naher Zukunft ist also noch nicht damit zu rechnen, dass du mit dem Deutschlandticket durch Frankreich fahren kannst.

60.000 Gratis-Fahrkarten für junge Menschen

Was hingegen bereits klar vereinbart wurde, ist der deutsch-französische Freundschaftspass. Anlässlich des 60. Jubiläums des Élysee-Vertrags vereinbarten Frankreich und Deutschland, dass im Sommer 60.000 Gratis-Tickets an junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren ausgegeben werden sollen, damit diese das jeweilige Nachbarland erkunden können.

Wie Ouest-France am Samstag berichtet, steht nun auch fest, wann die Tickets erworben werden können: Ab Montag, 12. Juni, um 10 Uhr stehen auf der Internetseite deutsch-französischer-freundschaftspass.de 30.000 Bahntickets für deutsche Interessenten zum Abruf bereit.

In Frankreich startet auf der Website www.passefranceGermany.fr genau das gleiche Angebot für junge Menschen mit Wohnsitz in Frankreich. In beiden Ländern gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Angebot gilt solange, bis alle Fahrkarten vergeben sind. Die Tickets gelten für einen Monat für den Nah- und Fernverkehr des Nachbarlandes.

Wichtige Information zum Deutschlandticket

Kaufen kannst du das Deutschlandticket als monatlich kündbares Abo entweder im DB-Navigator, bei den Reisezentren der Deutschen Bahn oder den regionalen Verkehrsunternehmen.

Das Ticket gilt im öffentlichen Regional- und Fernverkehr – neben Bussen also auch in Regionalzügen, S- und U-Bahnen. In Fernverkehrszügen wie ICE, IC oder EC gilt das 49-Euro-Ticket nicht. Auch Flixtrain und Flixbus sind von dem Ticket nicht abgedeckt. Einen ausführlichen Artikel mit Informationen rund um das Deutschlandticket findest du hier.





