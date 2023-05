Deutschlandticket: Mit diesen RE dürfen Reisende nicht fahren

Start des Deutschlandtickets ist der 1. Mai – das Angebot kommt gut an. Schon jetzt hat jeder und jede Zehnte in Deutschland einer Umfrage zufolge das vergünstigte Abo abgeschlossen. Tendenz steigend.

Nicht nur Pendler und Pendlerinnen, sondern auch Reisende wollen so günstig durchs Land fahren. Wie bereits beim 9-Euro-Vorgänger sind Fahrten mit ICE, IC und EC grundsätzlich nicht enthalten, das Deutschlandticket umfasst nur den Nah- und Regionalverkehr. Also: In der Bahn-App oder auf der Website den Filter „Nur Nahverkehr“ einstellen und lossuchen? Nein, auch das wäre zu einfach.

Es gibt einige Ausnahmen mit Verwirrungspotenzial beim Deutschlandticket für Reisende. Wir erklären ganz genau, welche Züge Reisende nutzen dürfen.

In diesen Regionalzügen gilt das Deutschlandticket nicht

„Mit dem Deutschlandticket (D-Ticket) können Sie ab dem 1. Mai für nur 49 Euro pro Monat unkompliziert in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs reisen“, so ist es auf der Website der Deutschen Bahn nachzulesen.

Aber tatsächlich können, Stand jetzt, gar nicht alle Regionalzüge der Deutschen Bahn auch tatsächlich mit dem Deutschlandticket genutzt werden. Hintergrund ist, dass ein Teil der Regionalzüge von DB Regio betrieben wird, ein anderer aber von DB Fernverkehr. Diese Fernverkehrszüge werden in der Bahn-App oder auf der Website auch als RE gekennzeichnet.

Einsteigen dürfen Reisende mit dem Deutschlandticket aber nur in Regionalzüge der DB Regio, nicht in die Regionalzüge von DB Fernverkehr. Eine Möglichkeit, diese Züge bei der Suche im DB-Navigator gar nicht erst angezeigt zu bekommen, gibt es nicht. Zusätzlich verwirrend: Andere Nahverkehrsfahrkarten werden in diesen RE anerkannt, nur das Deutschlandticket nicht.

Ein Beispiel dafür ist der RE 56 von Bremen nach Norddeich Mole:

Nicht alle Regionalzüge können mit dem Deutschlandticket genutzt werden. © Quelle: Screenshot

Folgende RE werden von DB Fernverkehr betrieben, hier gilt das Deutschlandticket nicht:

Berlin – Elsterwerda (RE 17)

Berlin – Prenzlau (RE 28)

Potsdam – Cottbus (RE 56)

Dresden – Chemnitz (RE 17)

Erfurt – Gera (RE 51)

Dortmund – Dillenburg (Hessen) (RE 34)

Ob sich daran noch etwas ändert, steht aktuell nicht fest. „Darüber, ob auf diesen Strecken künftig auch das Deutschland-Ticket genutzt werden kann, sind wir aktuell in Gesprächen mit Ländern und Aufgabenträgern“, teilt ein Bahnsprecher dem reisereporter mit. Man sei zuversichtlich, wie bereits beim 9-Euro-Ticket auch etlichen Verbindungen eine Lösung zu finden.

In diesen IC und ICE gilt das Deutschlandticket

Tatsächlich gibt es inzwischen einige Ausnahmeregelungen, in denen das Deutschlandticket ab dem 1. Mai auch auf den RE/IC/ICE-Strecken gilt. Das sind folgende:

Rostock Hbf – Stralsund

Stuttgart Hbf – Singen/Konstanz (IC 483)

Westerland – Niebüll (nur IC 2075, nur werktags außer samstags)

Bremen – Norddeich Mole/Emden (IC 2430, IC 2322)

Außenhafen Freilassing – Berchtesgaden

Wann das Deutschlandticket bei Fahrten ins Ausland gilt

Das Deutschlandticket gilt aber auch auf einigen Strecken, von denen es viele Reisende wohl nicht erwartet hätten. Denn in einigen Bundesländern gibt es Züge und Busse, die wegen der Nähe zu einer Grenze bis ins Ausland fahren. Und diese kannst du oftmals mit dem Ticket für 49 Euro nutzen.

Möglich ist das, weil die tariflichen Grenzen zweier Staatsbahnen meist nicht auf den tatsächlichen Staatsgrenzen liegen, sondern an Bahnhöfen. Der Tarifschnittpunkt liegt in einigen Nachbarländern im Ausland, und bis dorthin gilt der deutsche Tarif.

In allen Nachbarstaaten Deutschlands gibt es solche Grenzbahnhöfe – mit dem Deutschlandticket kommst du daher auch in Städte in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Polen, Österreich, der Schweiz und Tschechien. Zu welchen Bahnhöfen du mit welchen Zügen jeweils fahren kannst, beantworten wir in einem separaten Überblick.