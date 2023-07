Das sind die 10 schönsten Sehenswürdigkeiten in Marseille

Kostenfrei bis 08:30 Uhr lesen

Fragen und Antworten

Dutzende Quallen schwammen am Freitag direkt am Sartorikai in der Kieler Förde. Gibt es diesen Sommer besonders viele Quallen in der Ostsee? Und wie sicher ist das Baden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.