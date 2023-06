Die 11 schönsten Urlaubsorte auf Zypern

Zypern ist divers: Von Ost nach West und von der Küste bis ins Landesinnere zeigt sich der Inselstaat überall vielseitig und abwechslungsreich. Vom beliebtesten Badeort und der Partyhochburg Agía Nápa über die Städte Larnaka und Limassol bis hinauf in die Weindörfer im Tróodosgebirge: Wir reisen mit dir zu den schönsten Urlaubsorten auf Zypern!

1. Agía Nápa

Der bekannteste Badeort auf Zypern liegt an der Ostküste. Agía Nápa war bis zu Beginn der 1980er-Jahre ein kleines Fischerdorf. Nach der Teilung der Insel entwickelte sich der Ort zu einer Partyhochburg und einem der beliebtesten Reiseziele auf Zypern. Der Name bedeutet „Heilige des Waldes“ und bezieht sich auf eine antike Kapelle, die noch immer besichtigt werden kann.

An der Ostküste von Zypern landen viele Urlauber im Badeort Agía Nápa mit dem berühmten Nissi Beach. © Quelle: PantherMedia / Sofia Lambrianido

Agía Nápa bietet ein breites Angebot: Es gibt zahlreiche Geschäfte, Bars und Restaurants, dazu mehrere lange Sandstrände, einen riesigen Wasserpark und ein Delphinarium. Der Badeort hat für jeden etwas zu bieten, vor allem kommen aber junge Urlauber, da das Nachtleben in Agía Nápa lange und ausschweifend ist.

2. Protaras

Nicht weit entfernt liegt Protaras, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Nordzypern – das nur von der Türkei als eigener Staat anerkannt wird – entfernt. Als nach der Grenzziehung der nahe gelegene Tourismusort Famagusta in den Nordteil überging, entwickelte sich Protaras vom verschlafenen Dorf zum neuen Badeort.

Wenige Kilometer von der Grenze zur Türkischen Republik Nordzypern entfernt liegt der Badeort Protaras. © Quelle: PantherMedia / Sofia Lambrianido

Hier geht es wesentlich ruhiger zu. Die Küstenstadt bezaubert mit schönen Stränden und einer guten Mischung aus Entspannung, Wassersport, Wandern und Sightseeing. Ein Highlight ist die Feigenbaumbucht, einer der schönsten Strände auf Zypern, und die kleine Kirche des Profitis Illias, die auf einem Berg thront.

3. Limassol

Einst nur ein kleines Fischerdorf, ist Limassol an der Südküste Zyperns heute der zweitgrößte Ort der Insel und wichtig für den Tourismus. Limassol liegt an der Bucht von Akrotiri und südlicher als jede andere Stadt in der Europäischen Union. Im Urlaub lockt die Mischung aus Stadt und Stränden. Die Hotelanlagen liegen vorwiegend am östlichen Stadtrand entlang der Strandpromenade.

Limassol an der Südküste von Zypern ist der zweitgrößte Ort des Inselstaates. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Neben dem Hafen und der Altstadt ist die Burg von Limassol die wichtigste Sehenswürdigkeit. Diese wurde im 13. Jahrhundert erbaut, um die Stadt vor Piratenangriffen zu schützen. Zwischen 1790 und 1940 wurde der Bau als Gefängnis genutzt, heute befindet sich hier ein mittelalterliches Museum. Vom Dach der Burg aus hast du einen tollen Ausblick. Maritimes Flair herrscht auf der Marina, die 2014 neu gestaltet wurde. Sie bietet Platz für bis zu tausend Jachten, Boote und Schiffe. Zum Flanieren geht es direkt weiter auf die beliebte Promenade Molos.

4. Pissouri

Möchtest du abseits der Strände Zyperns Urlaub machen, ist Pissouri genau richtig. Das urige Dorf liegt hoch über der Küste zwischen Limassol und Paphos und bezaubert mit weiß getünchten Häusern und terrakottafarbenen Dächern. Im Dorf leben viele Bauern- und Winzerfamilien und du erhältst einen authentischen Einblick in den zypriotischen Alltag.

Zwischen Limassol und Paphos liegt das Dorf Pissouri über dem Strand und dem Meer. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Unterhalb der Stadt gibt es einen Kiesel-Sand-Strand. Hier badest du idyllisch zwischen Berghängen, Meer und Dorf und kannst auch surfen oder tauchen. Im Dorf selbst gibt es urige Tavernen, das Herz von Pissouri ist die sonnige Piazza, wo man sich trifft.

5. Larnaka

Larnaka an der Südküste ist die älteste Stadt Zyperns und perfekt für alle, die im Urlaub gerne einen Mix aus Stadt und Strand erleben wollen. Einst war das Stadtkönigreich Kition eines der bedeutendsten antiken Stadtkönigreiche, die Hauptstadt war die gleichnamige Stadt im nördlichen Stadtgebiet des heutigen Larnaka. Später gründeten die Phönizier ein Königreich, danach folgten die Assyrer, die Ägypter, die Perser, die Römer, die Venezianer und die Osmanen.

In Larnaka, der drittgrößten Stadt Zyperns, leben rund 51.000 Menschen. © Quelle: IMAGO/ingimage

Rund 51.000 Menschen leben heute in der drittgrößten Stadt Zyperns, die auch eines der wichtigsten touristischen Zentren der Insel ist. Wegen der langen und diversen Geschichte gibt es antike, christliche und byzantinische Sehenswürdigkeiten. Highlights sind neben dem historischen Kition die Moschee Halan Sultan Tekke, die St.-Lazarus-Kirche, das Distriktmuseum und das Pierides-Museum. Zum Flanieren geht es an die mit Dattelpalmen gesäumte Uferpromenade Foinikoudes mit zahlreichen Cafés, Restaurants und Läden. Toll sind die Strände von Larnaka, die sich entlang der 25 Kilometer langen Küste erstrecken.

6. Paphos

Paphos an der Südwestküste Zyperns ist spätestens seit 2017 jedem ein Begriff, als die Hafenstadt Europäische Kulturhauptstadt war. Heute kommen viele, um die Schätze von Paphos zu bestaunen und gleichzeitig an den nicht weit entfernten Stränden in der Sonne zu liegen. Der Tourismus startete in den 1980er-Jahren, als der Flughafen eröffnet wurde. Als Highlight gilt der Coral Bay Beach mit seinem sanft abfallenden Wasser und der geschützten Lage innerhalb von zwei Landzungen.

Die Burg Paphos thront hoch über dem Hafen und wurde im 13. Jahrhundert von den Byzantinern erbaut. © Quelle: IMAGO/Peter Schickert

Paphos gliedert sich in drei Hauptteile: Kato Paphos mit seinen weltberühmten Mosaiken, Kouklia mit dem Tempel der Aphrodite und die Nekropole mit den Königsgräbern. Diese drei Stätten zusammen bilden das antike Paphos, das von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ein Highlight ist die Burg Paphos, die über dem Hafen thront. Im 13. Jahrhundert von den Byzantinern erbaut, ist die Wehranlage heute bekannt als Kulisse für das Open-Air-Kulturfestival.

7. Polis

Polis in der Nähe von Paphos ist ein beliebtes Reiseziel, war aber früher von mysteriösem Flair umgeben. Piraten und Schmuggler nutzten den Ort im 19. Jahrhundert als Versteck und Umschlagplatz. Heute ist Polis eine Gemeinde, die aus mehreren Ferienorten besteht, unter anderem aus Latchi, Prodromi und Chrysochous.

Zwischen Stränden und Bergen liegt in der Nähe von Paphos das Dorf Polis auf Zypern. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Polis ist umgeben von schönen Stränden und malerischen Bergen und wurde bisher weitgehend vom Massentourismus verschont. Im Urlaub geht es beschaulich zu. Es gibt nur vereinzelt Hotels, die Ferien verbringt man stattdessen in Ferienhäusern oder Feriensiedlungen mit Apartments. Das Wahrzeichen von Polis ist der Leuchtturm, der auf einer Klippe über dem Meer thront und einen tollen Ausblick auf die Landschaft bietet.

8. Weindörfer im Tróodosgebirge

Das Gegenstück zu Zyperns Stränden liegt im Inselinneren: Hier verläuft der Höhenzug des Tróodosgebirges, die „grüne Lunge von Zypern“, die wegen der zahlreichen Nadelbäume auch als der „Schwarzwald Zyperns“ bezeichnet wird. Der Berg Olympos ist mit einer Höhe von 1921 Metern der höchste Berg des Inselstaates.

Omodos ist eines von mehreren Weindörfern im Tróodosgebirge auf Zypern, die man unbedingt besuchen sollte. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Im Urlaub locken Wanderungen und Fahrradtouren im Tróodosgebirge, aber auch eine Auszeit in den ursprünglichen Dörfern, die nördlich von Limassol am Fuße des Gebirges liegen. Hier wurden an den Berghängen mehrere Dörfer errichtet, die seit jeher berühmt für den Weinanbau der Insel sind. Noch heute gibt es etwa 50 Weingüter. Die schönsten Weindörfer sind Omodos mit seinem historischen Kloster, Koilani mit der Kirche Agia Mavri und dem Weinbaumuseum, Aros bei Pafos und das Dorf Vasa.

9. Nikosia

Der Inselstaat Zypern ist zweigeteilt, das merkt man auch in der größten Stadt. Nikosia ist die Hauptstadt der Republik Zypern, der Nordteil der Stadt ist zudem Hauptstadt der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. Während der Südteil von Nikosia sehr modern ist, weht durch die nördlichen Bezirke orientalisches Flair.

Nikosia, die Hauptstadt der Republik Zypern, ist zweigeteilt: Der Nordteil ist Hauptstadt der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Beeindruckend sind die venezianischen Festungsmauern, die über fünf Kilometer reichen und die gesamte Altstadt von Nikosia umschließen. Im Palast des Erzbischofs, der 1961 anlässlich der Unabhängigkeit von Großbritannien erbaut wurde, kannst du eine bedeutende Ikonen-Sammlung besichtigen.

Ein Highlight ist die Selimiye-Moschee mit ihrer riesigen Zentralkuppel und den 71 Meter hohen Minaretten: Ursprünglich als Kathedrale errichtet, dient das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert seit über 400 Jahren als Moschee – und gehört heute auch zum Weltkulturerbe der Unesco.

10. Famagusta

Die Hafenstadt Famagusta im türkischen Nordzypern war einst ein wichtiger Handelshafen im Mittelmeer und die bedeutendste Stadt Zyperns. Heute leben rund 39.000 Menschen in Famagusta. Im Sommer kommen zahlreiche Urlauber, denn die Stadt ist wegen des Mix aus Stränden, Sehenswürdigkeiten und Kultur ein beliebtes Touristenziel.

Früher war die Hafenstadt Famagusta in Nordzypern dank ihres Hafens die bedeutendste Stadt Zyperns, heute kommen viele Urlauber. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Highlights in Famagusta sind die historische Altstadt mit ihren Kirchenruinen, der Verteidigungswall aus der Belagerungszeit und die Geisterstadt Varosha: Wo einst der Tourismus brodelte, liegt heute ein ausgestorbenes Geisterdorf. Die Stadt wurde nach ihrer Eroberung von der türkischen Armee eingezäunt und zum Sperrgebiet erklärt.

11. Girne

An der Nordküste der Insel liegt mit der Stadt Girne das bedeutendste Touristenziel der Türkischen Republik Nordzypern. Der Boom passierte nach der Teilung von Zypern. Zuvor war Girne ein verschlafenes Dorf, heute ist der Ort ein toller Mix aus Natur, Bergen und Stränden und ein wichtiges touristisches Zentrum.

Die Stadt Girne hat sich zum wichtigsten Touristenziel der Türkischen Republik Nordzypern entwickelt. © Quelle: PantherMedia / Kirill Makarov

Rund 33.000 Menschen leben in Girne, im Sommer kommen Tausende Urlauber: Es gibt fast 100 Hotels in der Stadt. Diese hat sich im Laufe der Jahrzehnte enorm entwickelt und gilt als schönste Stadt Nordzyperns. Besonders sehenswert sind die steilen, verwinkelten Gassen, die Festung Girne und der romantische Hafen mit seinem Leuchtturm. An Hafenbecken liegen viele Restaurants.

