So vielfältig sind die lebenswertesten Städte der Welt 2023

Ob Menschen eine Stadt für besonders lebenswert halten oder nicht, ist häufig eine subjektive Beurteilung. Manche sind eher auf der Suche nach Ruhe, andere wollen ein ausgeprägtes Nachtleben oder ein breites kulturelles Angebot. Es gibt aber auch Studien, die versuchen, ganz objektiv zu beurteilen, welche Städte weltweit am lebenswertesten sind.

Die britische „The Economist Group“ veröffentlicht schon seit vielen Jahren den sogenannten Global Liveability Index. Darin wird anhand von Kategorien wie Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur, Bildung und Infrastruktur untersucht, wie lebenswert Städte sind. Für das Jahr 2023 bewerteten die Expertinnen und Experten des Verlags insgesamt 173 Städte auf der ganzen Welt. Wir stellen dir die lebenswertesten Städte vor – sicher eine gute Inspiration für den nächsten Städtetrip oder Urlaub.

Platz 1: Wien (Österreich)

Der Vorjahressieger ist auch 2023 wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden: Die österreichische Hauptstadt Wien wird in der Auswertung für ihre vielfältige „Kombination aus Stabilität, gutem Kultur- und Unterhaltungsangebot, zuverlässiger Infrastruktur und vorbildlichen Bildungs- und Gesundheitsdiensten“ gelobt. Das sorgte dafür, dass Wien sich in den letzten Jahren häufig auf den Spitzenpositionen der Rangliste wiederfindet, nur die Maßnahmen zur Corona-Pandemie hatten die Bewertung der Stadt zwischenzeitlich abrutschen lassen.

Wien ist wie bereits im letzten Jahr zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Mittlerweile ist die Lebensqualität in Wien jedoch wieder auf dem gewohnt hohen Niveau, deshalb gilt die Stadt auch als eine der besten Destinationen für eine Städtereise. Touristinnen und Touristen können hier viele spannende Orte entdecken, zum Beispiel den berühmten Vergnügungspark Prater mit dem großen Riesenrad von 1897. Auch Schloss Schönbrunn inklusive der traumhaften Parkanlage und das historische Stadtzentrum von Wien sind beliebte Ausflugsziele – beide gehören auch zum Unesco-Welterbe.

Besonders im Frühling oder im Sommer ist Wien ein herrlicher Ort, Reisende sowie Einheimische spazieren dann durch die grünen Stadtparks oder probieren sich durch die kulinarischen Spezialitäten der Stadt. Ein Besuch in einem echten Wieder Kaffeehaus darf dabei natürlich nicht fehlen. Wien gilt darüber hinaus als eine der sichersten Städte Europas.

Platz 2: Kopenhagen (Dänemark)

Auch der zweite Platz konnte 2023 verteidigt werden. Kopenhagen sichert sich erneut die Silbermedaille unter den lebenswertesten Städten der Welt. Auch die dänische Hauptstadt konnte in der Auswertung besonders in Kategorien wie Stabilität, Infrastruktur und Kultur überzeugen. Kopenhagen gilt als extrem vielfältig: Es kann einerseits mit einem modernen Nachtleben überzeugen, legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und bietet etliche historische Highlights und Sehenswürdigkeiten.

Touristinnen und Touristen, die eine Städtereise nach Kopenhagen planen, sollten einen Spaziergang entlang des bunten Hafens Nyhavn machen – auch die älteste und zugleich längste Einkaufsstraße der Welt, Strøget, lädt zu einem gemütlichen Bummel ein. Der Kopenhagener Freizeitpark Tivoli kann übrigens ebenfalls mit einem Rekord aufwarten, es ist der älteste noch existierende Vergnügungspark der Welt – bereits seit 1843 bereitet er von Mitte April bis Ende September Einheimischen sowie Reisenden Lebensfreude.

Die alternative Freistadt Christiania in Kopenhagen ist einzigartig und verleiht der dänischen Metropole ein ganz besonderes Flair. © Quelle: imago images/imagebroker

Noch älter sind Kopenhagens Schlösser, hier finden Touristinnen und Touristen mit dem Schloss Amalienborg, dem Schloss Rosenborg und dem Schloss Christiansborg spannende historische Ziele für einen Ausflug. Wer es gerne etwas alternativer mag, sollte die Christiania besuchen. Die Freistadt innerhalb der dänischen Hauptstadt wurde in den Siebzigerjahren von Hausbesetzern gegründet und ist heute die größte Hippie-Kommune der Welt. Es liegt immer etwas der Geruch von Marihuana in der Luft liegt.

Möglicherweise ja auch ein Grund, warum manche Menschen Kopenhagen als besonders lebenswert empfinden. Es könnte aber auch mit der dänischen Mentalität zusammenhängen. Däninnen und Dänen gelten allgemein als glückliche Menschen – im World Happiness Report 2023 belegt das Land den zweiten Platz.

Platz 3: Melbourne (Australien)

Der dritte Platz geht an Melbourne, die australische Stadt musste sich im letzten Jahr noch mit Platz Nummer zehn im Ranking zufriedengeben. Besonders die Rückkehr zur Normalität nach den starken Einschränkungen während der Corona-Jahre hat nach Ansicht der Expertinnen und Experten jedoch wieder zu einem signifikanten Anstieg der Lebensqualität in Melbourne gesorgt.

Ähnlich wie Kopenhagen ist Melbourne eine extrem vielfältige Stadt, in der sich die unterschiedlichsten Menschen wohlfühlen können. Wer Sonne und Meer will, verbringt ganz einfach einen Tag am Strand. Wem der Sinn eher nach Natur steht, der kann den Botanischen Garten der Stadt besuchen – der Eintritt in den 1886 gegründeten Park ist kostenlos.

Melbourne bietet Einheimischen sowie Reisenden eine Menge Lebensqualität und landet im Ranking auf Platz drei. © Quelle: imago images/rudi1976

Noch eine weitere Gemeinsamkeit mit Kopenhagen: Melbourne hat ebenfalls einen historischen Freizeitpark. Der Luna-Park wurde bereits vor über 100 Jahren eröffnet und lockt trotzdem bis heute Einheimische sowie Urlauberinnen und Urlauber an. Auch Rad fahren ist in der zweitgrößten Stadt Australiens entspannt möglich. Entlang des Yarra Rivers wurde ein Radschnellweg gebaut, hier stören keine Ampeln oder Autos.

Melbourne gilt auch für Alternative als sehr lebenswerte Stadt. In der Innenstadt spürst du das, hier gibt es von schicken Boutiquen über kleine Läden mit handgemachten Waren bis hin zu Vintage-Shops alles, was das Shoppingherz begehrt. Wer sich bei so vielen Möglichkeiten erst mal orientieren will, findet mit dem Eureka Skydeck die perfekte Möglichkeit dafür. Die Aussichtsplattform auf 280 Metern Höhe bietet einen tollen Blick über die Stadt.

Übersicht: Die 20 lebenswertesten Städte der Welt

In den Top 20 finden sich 2023 auch zwei deutsche Städte wieder. Frankfurt auf Platz 17 und Berlin auf Platz 18 haben jedoch beide im Gegensatz zum letztjährigen Ranking Plätze eingebüßt. Da schaffte es Frankfurt mit dem siebten Platz noch in die Top 10 der lebenswertesten Städte.

Wien, Österreich Kopenhagen, Dänemark Melbourne, Australien Sydney, Australien Vancouver, Kanada Zürich, Schweiz Calgary, Kanada Genf, Schweiz Toronto, Kanada Osaka, Japan Auckland, Neuseeland Adelaide, Australien Perth, Australien Helsinki, Finnland Tokio, Japan Brisbane, Australien Frankfurt, Deutschland Berlin, Deutschland Luxemburg, Luxemburg Amsterdam, Niederlande

München landet immerhin noch auf Platz 21 der 173 bewerteten Städte, Hamburg auf 22 und Düsseldorf auf 29. Dazwischen reiht sich Stuttgart ein, das zu einem der Gewinner des diesjährigen Rankings gehört. Die Stadt kletterte um 13 Plätze nach oben. Damit trotzt sie dem allgemeinen Trend, dass viele westeuropäische Städte im Global Liveability Index 2023 besonders von Städten aus dem asiatisch-pazifischen Raum weiter nach unten verdrängt worden sind.

Das hätte laut dem Bericht auch mit etlichen Streiks und zivilen Unruhen in diesem Jahr in Europa zu tun, diese hätten sich negativ auf die Stabilitätsbewertung vieler Städte ausgewirkt.

Die zehn Städte mit der schlechtesten Lebensqualität der Welt

In der diesjährigen Auswertung ist auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder vertreten. Allerdings findet die Stadt sich fast am Ende des Rankings wieder – wegen des Krieges ist es nicht verwunderlich, dass sie in den Kategorien Stabilität und Infrastruktur kaum Punkte erzielen konnte. Damaskus (Syrien) und Tripolis (Libyen) befinden sich weiterhin am Ende der Liste.

Douala, Kamerun Kiew, Ukraine Harare, Simbabwe Dhaka, Bangladesch Port Moresby, Papua-Neuguinea Karachi, Pakistan Lagos, Nigeria Algier, Algerien Tripolis, Libyen Damaskus, Syrien

