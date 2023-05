Die Abenteuerdichte in Süddeutschland ist groß. Hier treffen einzigartige Sehenswürdigkeiten auf viel Geschichte und Geschichten. Von Baden-Württemberg und Bayern über das Saarland und die südliche Rheinland-Pfalz bis zur Main-Grenze in Hessen: Wir zeigen dir die 20 spektakulärsten Sehenswürdigkeiten in Süddeutschland.

1. Insel Mainau

Am südlichsten Zipfel Deutschlands, im Südosten von Baden-Württemberg, liegt mitten im Bodensee die Insel Mainau, die für ihre herrlichen Gewächse berühmt ist. Bedingt durch das günstige Bodenseeklima wachsen auf der tropfenförmigen Insel Palmen und andere mediterrane Pflanzen. Deshalb wird Mainau auch als „Blumeninsel im Bodensee“ bezeichnet.

Die Blumeninsel Mainau ist eines der beliebtesten Ausflugsziele am Bodensee. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Die Insel ist maximal 1050 Meter breit und im Besitz der aus Schweden stammenden Adelsfamilie Bernadotte, die noch heute in der Schlossanlage residiert. Teile des Barockbaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sind für die Öffentlichkeit zugänglich, Besucher und Besucherinnen kommen aber meist wegen der Pflanzen: Im Arboretum gibt es rund 500 Laub- und Nadelbäume, die teilweise über 150 Jahre alt sind, im Palmenhaus wachsen neben Zitruspflanzen über 20 Palmenarten und im Schmetterlingshaus leben Falter aus Afrika, Asien, Mittel- oder Südamerika.

2. Burg Hohenzollern

Zwischen Stuttgart und dem Bodensee thront die Burg Hohenzollern, die von allen Himmelsrichtungen weit zu sehen ist. Die majestätische Burg wurde auf dem 855 Meter hohen gleichnamigen Berg errichtet und war einst die Stammburg der Hohenzollern, aus deren Geschlecht zwischen 1871 und 1918 die deutschen Kaiser stammten.

Die mächtige Burg Hohenzollern wurde auf dem 855 Meter hohen gleichnamigen Berg errichtet und ist weithin zu sehen. © Quelle: imago images/imagebroker

Die erste Burg auf diesem exponierten Ort wurde vermutlich bereits im 11. Jahrhundert erbaut, danach folgten mehrfach Eroberungen, Zerstörungen und Wiederaufbau. Insgesamt drei Burgen hatten hier ihren Platz. Heute ist Burg Hohenzollern im Privatbesitz, Hausherr ist aktuell Georg Friedrich Prinz von Preußen. Pro Jahr kommen rund 300000 Besucher und Besucherinnen, um das vieltürmige Schloss, seine Wehranlagen und den herrlichen Ausblick zu besichtigen.

3. Ulmer Münster

Ein ganz besonderer Rekord bringt am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb an der Grenze zu Bayern Besucher und Besucherinnen zum Staunen: In Ulm steht die größte evangelische Kirche Deutschlands mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Der Ulmer Münster ragt bis auf 161,53 Meter Höhe!

Markenzeichen in Ulm: Der Ulmer Münster ist der höchsten Kirchturm der Welt. © Quelle: IMAGO/Alexander Rochau

Errichtet wurde das Gotteshaus bereits im Jahr 1377, danach wurde die Arbeit an dem Gebäude über Jahrhunderte und Generationen weitergegeben. Erst seit 1890 wurden die Arbeiten an dem Turm vollendet. Von der Aussichtsplattform hat man einen traumhaften Blick über Ulm, die Donaulandschaften und bis nach Bayern.

4. Heidelberger Schloss

Über dem Neckartal thront mit dem Heidelberger Schloss eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzeichen der Stadt Heidelberg. Bis zu seiner Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg war es die Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Heute verströmt das Schloss wegen seines halb verfallenen Zustands eine ganz besondere Atmosphäre und gilt als Inbegriff deutscher Romantik.

Das Heidelberger Schloss ist eine der schönsten Schlossruinen Deutschlands. © Quelle: IMAGO/Peter Schickert

Wer das Schloss besucht, hat einen einzigartigen Blick auf Heidelberg und das Neckartal. Sehr lohnenswert ist eine Führung, bei der man viele Erklärungen zur Geschichte des Schlosses und der Kurfürsten und Pfalzgrafen erhält und die Innenräume von Ruprechtsbau, Königssaal und des Friedrichsbaus besichtigen kann.

5. Barockschloss Mannheim

Das größte Barockschloss in Europa ist Schloss Versailles, das zweitgrößte steht in Mannheim in Baden-Württemberg. Das Barockschloss Mannheim verfügt über prächtige Ausmaße: Es hat eine 440 Meter lange Fassade und sechs Hektar Fläche. Ursprünglich diente das zwischen 1720 und 1760 erbaute Schloss den pfälzischen Kurfürsten als Winterresidenz.

Rekord am Neckar: Das Barockschloss Mannheim hat eine 440 Meter lange Fassade. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Heute beherbergt das Schloss die Universität und ein Museum und kann besichtigt werden, es gibt unterschiedliche Führungen. Das im Barock-Stil errichtete Gebäude besteht aus mehreren Flügeln. Der riesige Vorplatz des Schlosses wird Ehrenhof genannt. An das Schloss schließen sich die Schlosskirche, das Amtsgericht und riesige Anlagen an.

6. Englischer Garten

Ein absolutes Highlight in der bayerischen Hauptstadt ist der Englische Garten im Münchner Nordosten am Westufer der Isar. Mit 375 Hektar gehört die gigantische Grünanlage zu den größeren Parkanlagen der Welt. Er ist sogar größer als der Central Park in New York!

Superlativ in München: Der Englische Garten ist größer als der Central Park in New York. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Seinen Namen erhielt der Englische Garten von den englischen Landschaftsgärten, die Friedrich Ludwig von Sckell bei der Gestaltung zum Vorbild genommen hatte. Rund fünf Millionen Touristen kommen jedes Jahr, um die Panoramaaussicht vom Monopteros zu genießen, den Surfern auf der Eisbachwelle zuschauen, den Chinesischen Turm zu sehen oder um am Kleinhessloher See zu entspannen.

7. Schloss Neuschwanstein

Man muss Märchen nicht unbedingt mögen, um von Deutschlands märchenhaftesten Schloss beeindruckt zu sein. Klar ist: Schloss Neuschwanstein darf auf keiner Bayern-Reise fehlen. Touristen aus aller Welt reisen ins Allgäuer Voralpenland, um Schloss Neuschwanstein zu sehen.

Die spektakulärste Sehenswürdigkeit Süddeutschlands: Schloss Neuschwanstein. © Quelle: IMAGO/Action Pictures

Die Idee für das Märchenschloss hatte der bayerische König Ludwig II.: Ab 1869 ließ er seine idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus der Zeit des Mittelalters errichtet. Der noch heute als Märchenkönig bekannte Regent hatte ein Faible für das Mittelalter. Im Inneren des Schlosses gelten der Sängersaal, der Thronsaal und die Schlafgemächer als besonders beeindruckend, rund um die opulente Anlage kannst du tolle Wanderungen unternehmen.

8. Kloster Bamberg

Auf einem der sieben Hügel, auf dem die bayrische Stadt Bamberg entstand, thront das beeindruckende Kloster Bamberg. Die ehemalige Klosteranlage St. Michael wurde im Jahr 1015 auf Anregung Kaiser Heinrichs II. wurde gegründet und ist heute bekannt für das mächtige Gebäude im Barockstil und über 600 exakt gemalte Pflanzenarten an der Decke der Kirche.

Bamberg von oben: Herrlicher Blick auf das Kloster Bamberg und die Innenstadt. © Quelle: imago stock&people

Neben der über 1000 Jahre alten Klosterkirche ist es vor allem die Umgebung, die spektakulär ist: Die Klosteranlage liegt zwischen dem barocken Terrassengarten, Streuobstwiesen und dem Weinberg über der Stadt. Von der Terrasse hast du einen herrlichen Blick auf die Altstadt von Bamberg.

9. Walhalla

Im Landkreis Regensburg kannst du eines der bedeutendsten deutschen Nationaldenkmäler des 19. Jahrhunderts besichtigen. Benannt wurde es nach Walhall, der Halle der Gefallenen in der nordischen Mythologie. Wallhalla ist ein Gedächtnisort, der im Auftrag des bayerischen Königs Ludwigs I. errichtet und 1842 eröffnet wurde.

Ein Must-see in Bayern: Die Gedenkstätte Walhalla östlich von Regensburg. © Quelle: imago images/Alexander Rochau

Alleine der Anblick ist spektakulär: Der klassizistische Bau in Gestalt eines von Säulen umgebenen Tempels ist einzigartig! In seinem Inneren befindet sich eine Art Hommage an vorbildlich erachtete Herrscher, Feldherren, Wissenschaftler und Künstler. Seit 1962 werden die ursprünglich 96 Büsten in Abständen von fünf bis sieben Jahren durch den bayerischen Ministerrat ergänzt.

10. Volkacher Mainschleife

Im Fränkischen Weinland erwartet dich eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Bayerns, wenn du zur Volkacher Mainschleife fährst. Die größte Flussmäanderlandschaft Bayerns ist ein einzigartiger Anblick inmitten von Weinbergen, Steilhängen und viel Natur und wurde zum Landschaftsschutzgebiet und Geotop erklärt.

Eines der schönsten Panoramen in Bayern: Die Volkacher Mainschleife. © Quelle: imago/robertharding

Besonders sehenswert ist die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten mit der Riemenschneider-Madonna. Die Gegend kannst du auf unterschiedliche Arten erkunden: auf zahlreichen Wanderwegen, auf dem Schiff und sogar im Kanu. Als Höhepunkt gilt eine nostalgische Fahrt mit der Mainschleifenbahn, die Besucher von Seligenstadt bei Würzburg bis Volkach zehn Kilometer lang fährt.

11. Kloster Weltenburg

In Niederbayern oberhalb des Donaudurchbruchs thront eines der schönsten Kloster Deutschlands. Das Kloster Weltenburg wurde angeblich bereits Anfang des 7. Jahrhunderts von schottischen Mönchen gegründet und gilt als älteste klösterliche Niederlassung Bayerns.

Spektakulärer Ausblick auf das Kloster Weltenburg in Bayern. © Quelle: IMAGO/Westend61

Das Kloster wird noch immer von Benediktinermönchen bewirtschaftet, deshalb können nicht alle Bereiche besichtigt werden. Im Besucherzentrum im Felsenkeller lernst du bei einem Rundgang viele Details über die Geschichte des Klosters und das Leben der Mönche. Highlights sind die barocke Klosterkirche mit ihren herrlichen Deckenmalereien, aber auch die Brauerei: Im Kloster Weltenburg befindet sich die älteste Klosterbrauerei der Welt!

12. Saarschleife

Welche Flussschleife ist die schönste Deutschlands? Eine klare Antwort darauf wird es nie geben, Fakt ist aber: Die Saarschleife im Südwesten des Landes spielt ganz weit vorne mit. Denn die Aussicht ist einfach spektakulär. Zu tun gibt es viel, immerhin stehen mehrere Aussichtspunkte zur Wahl.

Das Wahrzeichen des Saarlandes und eine der schönsten Flussschleifen Deutschlands: die Saarschleife. © Quelle: PantherMedia / Martin Köbsch

Erst geht es hinauf auf den „Cloef“ im Mettlacher Ortsteil Orscholz. Das Panorama 180 Meter über dem Fluss ist gigantisch. Danach ist der Baumwipfelpfad an der Reihe, von dem man auf 42 Meter Höhe nach unten guckt. Wer mehr Ausdauer hat, geht ein Teilstück des 410 Kilometer langen Saar-Hunsrück-Steig oder nimmt einen von mehreren Rundwanderwegen, die allen an der Saarschleife vorbeiführen.

13. Saarpolygon

Den eindrucksvollsten Ausblick über das Saarland erlebt man, wenn man den Aufstieg auf die ehemalige Halde Duhamel wagt und das Saarpolygon erklimmt. Dieses erinnert an die Geschichte des Bergbaus im Saarland. Die Halde ist ein Symbol für den Bergbaustandort Ensdorf, dessen Anfänge bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückreichen.

Das Saarpolygon in Saarlouis erinnert an die Geschichte des Bergbaus im Saarland. © Quelle: imago images/Becker&Bredel

Das Saarpolygon ist ein 30 Meter hohes, begehbares Denkmal aus Stahl und wurde erst 2016 eingeweiht. Die beiden Türme sind mit 130 Treppenstufen ausgestattet, die zu einer Aussichtsplattform führen. Die Stahlkonstruktion soll den Wandel der Region symbolisieren, denn je nach Standort nimmt es eine andere Form an: mal kreuzen sich die Türme, mal wirkt das Denkmal wie ein Tor.

14. Völklinger Hütte

Um Industrialisierung dreht sich alles in der Völklinger Hütte in der gleichnamigen Stadt im Saarland. Das ehemalige Eisenwerk ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung und wurde 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt. Mehr als ein Jahrhundert lang hat die Völklinger Hütte die Arbeit und das Leben vieler tausender Menschen in der Region geprägt. Im Jahr 1986 wurde es stillgelegt.

Spektakulärer Blick auf das Unesco-Welterbe Völklinger Hütte im Saarland. © Quelle: imago images/imagebroker

Heute führt ein spannender Rundweg durch das Gelände, über 7000 Meter, gut beschilderte Wege und viele spannende Stationen: die Sinteranlage, das Dach der Erzhalle, die imposanten Hochöfen, die Kokerei – und das moderne Science Center mit 100 Experimentier- und Mitmach-Stationen. Cool: Die Völklinger Hütte ist auch Schauplatz internationaler Ausstellungen und Konzerte.

15. Saarbrücker Schloss

Mitten in der Landeshauptstadt des kleinsten Bundeslandes thront das Saarbrücker Schloss auf einem natürlichen Sandsteinfelsen. Das Bauwerk wurde im 18. Jahrhundert im Auftrag von Fürst Wilhelm Heinrich von dem bekannten Barockbaumeister Friedrich Joachim Stengel errichtet und dient heute als Verwaltungssitz des Regionalverbands Saarbrücken.

Das Schloss Saarbrücken stammt aus dem 18. Jahrhundert und gilt als Wahrzeichen der Stadt Saarbrücken. © Quelle: imago/McPHOTO

Die Geschichte des Saarbrücker Schloss fing aber eigentlich unter der Erde an: In 14 Metern Tiefe befinden sich Überreste einer mittelalterlichen Burganlage, die Anfang des 17. Jahrhunderts größtenteils abgerissen und durch ein Renaissance-Schloss und später durch das das heutige Schloss ersetzt wurde. Die Schlossberghöhlen sind mit einer Länge von 140 Metern und einer Breite von 60 Metern die größten Buntsandsteinhöhlen in Europa. Noch heute kannst du Teile der Burg, eine Schießkammer, Wehranlagen und Kasematten aus dem 16. Jahrhundert besichtigen.

16. Kloster Eberbach

Eines der eindrucksvollsten Denkmäler mittelalterlicher Klosterbaukunst ist die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Eberbach, das im Jahr 1136 gegründet wurde. Berühmtheit erlangte das Kloster wegen seiner Mönche und ihrem Händchen für Weinbau. Im Mittelalter wurde hier das erfolgreichste Weinhandelsunternehmen der Welt geführt.

Das Kloster Eberbach wurde bereits im Jahr 1136 gegründet. Schon damals wurde hier Wein angebaut. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Noch heute gibt es zwölf historische Weinpressen zu sehen und es finden Weinverkostungen statt. Viele Menschen kommen aber auch wegen der Kulisse als Filmset: Das Kloster wurde zum Hauptdarsteller in der Verfilmung von Umberto Ecos „Der Name der Rose“, außerdem wurden Szenen des Filmes „VISION – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“ im Kloster gedreht.

17. Niederwalddenkmal

Am Rand des Landschaftsparks Niederwald oberhalb der Stadt Rüdesheim am Rhein steht mit dem Niederwalddenkmal ein Stück deutsche Geschichte. Das Denkmal entstand im 19. Jahrhundert und ist ein Symbol für die Gründung des Kaiserreichs nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.

Das Niederwalddenkmal thront oberhalb der Stadt Rüdesheim am Rhein. © Quelle: imago images/Westend61

Die Anlage ragt 38,18 Meter in die Höhe und wiegt etwa 75 Tonnen. Die zentrale Figur ist eine 12,5 Meter hohe Germaniastatue. In der einen Hand hält sie eine Kaiserkrone, in der anderen ein von einem Lorbeerzweig umschlungenes Schwert, das als Symbol des Siegs über Frankreich gilt. Zu ihren Füßen ist eine Statue von Wilhelms I., dem ersten Kaiser Deutschlands.

18. Grube Messel

Wer in die Entwicklungsgeschichte der Erde vor rund 48 Millionen Jahren eintauchen möchte, ist in der Grube Messel bei Darmstadt, einem stillgelegten Ölschiefer-Tagebau, genau richtig. Die Fossillagerstätte wurde 1995 als erstes deutsches Naturdenkmal in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen, weil es hier spektakuläre Fossilienfunde aus dem Eozän gab.

Die Fossillagerstätte Grube Messel wurde als erstes deutsches Naturdenkmal in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. © Quelle: imago images / Rolf Braun

Die Zahlen sprechen für sich: Mehrere 10000 Fossilien aus der Zeit des Eozäns wurden bisher geborgen, jährlich kommen rund 3000 neue Funde hinzu. Deshalb wird die Grube Messel wird auch gerne als „Fenster zur Urzeit“ bezeichnet. Bei einer Besichtigung geht es hinab in die Grube. Wichtig: unbedingt feste, rutschfeste Schuhe tragen.

19. Dom zu Speyer

Es war der Ehrgeiz von Konrad II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der der Stadt Speyer zu ihrem Wahrzeichen verhalf. Mit dem Dom zu Speyer wollte er Gott und sich selbst ein Denkmal setzen und die höchste Kirche Europas erbauen lassen. Das gelang nicht ganz: Der Dom blieb immer kleiner als die Kirchen größerer Städte wie Köln, ist aber die größte erhaltene romanische Kirche der Welt.

Der Dom zu Speyer ist ein bedeutendes Denkmal der romanischen Kunst. © Quelle: IMAGO/imagebroker

In seinem Inneren ist vor allem die Krypta sehenswert, der älteste Teil des Doms. Hinauf geht es auf über 300 Stufen in den Kaisersaal mit monumentalen Fresken des Malers Johann Baptist Schraudolph. Auf dem Südwestturm des Doms befindet sich in rund 60 Metern Höhe eine Aussichtsplattform mit einem tollen Rundblick über Speyer und die Vorderpfalz.

20. Porta Nigra

Eine Zeitreise in die Ära der Römer erlebt man bei einem Besuch der Porta Nigra in Trier, dem „Schwarzen Tor“: Dabei handelt es sich um das besterhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Das Tor gehört zur ehemaligen Stadtmauer und wurde während der Regierungszeit von Marcus Aurelius zwischen 161 und 180 nach Christus errichtet.

Das römische Stadttor Porta Nigra ist Teil des Unesco-Welterbes in Trier. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Die Porta Nigra ist das Wahrzeichen von Trier und seit 1986 Teil des Unesco-Welterbes in Trier. Spannend: Seit 2005 wird die Geschichte der Porta Nigra im Rahmen der Römischen Erlebnisführung „Das Geheimnis der Porta Nigra“ durch einen Schauspieler in der Paraderüstung eines Centurio interpretiert, der den Gästen das römische Trier vor 1800 Jahren zeigt.