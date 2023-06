See in Sicht: Die schönsten Wanderungen am Bodensee

Konstanz. Der Bodensee im Alpenvorland gehört zu den größten Seen Europas. Kein Wunder, dass es rund um das Gewässer viel zu entdecken gibt – egal, ob in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein. Ob in oder auf dem Wasser sowie an Land – für Aktive bietet sich jede Menge Abwechslung. Zum Beispiel bei diesen Wanderungen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Von Konstanz nach Überlingen

Auf der deutschen Seite des Sees laden verschiedene zertifizierte Premiumwanderwege ein, die Region zu erkunden. Ganz nah ans Element Wasser führt der sogenannte Seegang. Die 53 Kilometer lange Strecke verbindet die Uferstädte Konstanz und Überlingen miteinander.

Streuobstwiesen, wildromantische Schluchten und schattige Waldpassagen sorgen unterwegs für eine vielseitige Landschaft, Burgruinen, historische Städte und beschauliche Dörfer für kulturelle Abwechslung. Außerdem bieten sich immer wieder fantastische Ausblicke auf den Bodensee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Dank zahlreicher Schiff-, Bus- und Bahnverbindungen, die oft direkt am Weg erreichbar oder über kurze Zugangswege angebunden sind, lässt sich der Seegang problemlos den eigenen Bedürfnissen anpassen. Etappenlänge und -ort können so ganz individuell nach Lust und Laune bestimmt werden. Vielleicht passt auch ein Abstecher auf die Blumeninsel Mainau ins Programm? Ein blühendes Pflanzenparadies, das einen Besuch lohnt.

Wer auf dem Seegang zwischen Konstanz und Überlingen unterwegs ist, kommt nah ans Wasser. © Quelle: Dietmar Denger/Echt Bodensee

2. Landgang mit Ausblick

Nördlich des Bodensees liegt die Ferienregion Gehrenberg-Bodensee. Hier können aktive Urlauberinnen und Urlauber für die drei prämierten Rundtouren der sogenannten Landgänge ihre Wanderschuhe schnüren.

Der Wanderweg Guck ins Land beginnt am Wanderparkplatz Vogelsang in Möggenweil. Die rund 15 Kilometer lange Tour hält, was ihr Name verspricht. Unterwegs ermöglicht der 30 Meter hohe Gehrenbergturm eine großartige Fernsicht über den Bodensee, die bei klarer Witterung bis zu den bayerischen, österreichischen und Schweizer Alpengipfeln reicht.

Nicht weit davon entfernt gelangt man zu einer der geologisch interessantesten Stellen im Bodenseegebiet: zur „Rutsche“ am Fuchsbühl. Seit dem großen Erdbeben im Jahre 1911 verläuft hier ein fast 30 Meter senkrecht in die Tiefe reichender Abgrund. Mit gebotenem Abstand von der Abbruchkante eröffnet sich eine beeindruckende Aussicht auf das weit unten liegende Markdorf und den Bodensee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Attraktion – vor allem für die jüngsten Wandersleute – ist die XXL-Liegeschaukel, die am Linzgaublick zum beschwingten Entspannen einlädt.

Der ­Aussichtsturm auf dem Gehrenberg nördlich von Markdorf ist 30 Meter hoch. Er steht entlang des Wanderweges Guck ins Land auf einer Höhe von 704 Metern. Bei klarem Wetter können Wanderinnen und Wanderer von hier aus über den See bis zu den Alpen sehen. © Quelle: Florian Trykowski/Echt Bodensee

3. Naturerlebnispfad für Kinder

Für Kinder eignet sich der kurzweilige Naturerlebnispfad Life-Pfad, der sich sechs Kilometer rund um die Bucht durch die beiden Naturschutzgebiete Bodenseeufer Markelfingen und Halbinsel Mettnau schlängelt.

Naturfans jeden Alters können am Wegesrand auf 19 Tafeln jede Menge Wissenswertes über die Flora und Fauna der Region erfahren. Außer zur Tier- und Pflanzenwelt gibt es auch Informationen zur Entstehung des Sees und zu der Siedlungsgeschichte. Der Weg ist gut begehbar und auch mit Kinderwagen gut zu bewältigen. Man kann den Pfad in beide Richtungen erkunden – die Stationen haben keine bestimmte Reihenfolge.

Zwei Aussichtsplattformen entlang der Strecke bieten gute Möglichkeiten, die Tiere am Ufer zu beobachten. Der Untersee gilt als wichtiger Brut- und Überwinterungsplatz vieler Vögel – er gehört zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Höhenrundweg mit drei Tausendern

Ein perfekter Ausgangspunkt für eine Tour auf der österreichischen Seite ist die Bergstation der Pfänderbahn. Wer also gleich in luftiger Höhe losgehen möchte, nutzt die Seilbahn – und kann oben schon mal einen grandiosen Rundblick über den Bodensee, das Rheintal, die Schweizer Berge und den Bregenzerwald genießen.

Hier empfiehlt sich ein Abstecher in den Alpenwildpark, der Hirsche, Mufflons, Steinböcke und Wildschweine beherbergt. Eine lange Waldrutsche und eine Balancierstrecke sorgen bei den Kleinen für Kurzweil (ganzjährig geöffnet, Eintritt frei).

An der Bergstation beginnt dann auch der Höhenweg. Er führt zuerst auf den Gipfel des Pfänders – also zum ersten Tausender (1.063 Meter), weiter an der Theresienkapelle vorbei, am Käselehrpfad entlang mit sanften Ab- und Aufstiegen zum zweiten Tausender – dem Hochberg (1.069 Meter). Um den dritten Höhepunkt zu erreichen, muss man auf guten Forstwegen die Talmulde des Kesselbaches durchwandern, die den Höhenweg vom Hirschberg trennt. Hin und zurück ist die Tour rund 17 Kilometer lang.

An der Bergstation der Pfänderbahn in Österreich bietet sich ein großartiger Panoramablick. Hier beginnt auch der Höhenweg. © Quelle: Christiane Setz/visitbregenz

5. Panoramaweg in der Schweiz

Mit St. Gallen, dem Thurgau und Schaffhausen grenzen gleich drei Ostschweizer Kantone an den Bodensee. Wer also in unmittelbarer Nähe zum Bodensee wandern möchte, hat hier zahlreiche Optionen. Eine gute Wahl ist der 16 Kilometer lange Thurgauer Panoramaweg mit seinen Streuobstwiesen und Naturschutzgebieten. Die Tour beginnt in Amriswil und setzt unterwegs mit dem rund 800 Jahre alten trutzigen Wasserschloss in Hagenwil einen ersten optischen Höhepunkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der historischen Pilgerfähre Gertau (April bis Oktober) geht es wenig später auf die andere Flussseite der Sitter und anschließend durchs Naturschutzried mit seinen fünf Fischweihern in Hauptwil, die einst von Mönchen angelegt wurden. Auf der anderen Uferseite lädt die Gertau zur Einkehr ein.

Das Wasserschloss Hagenwil ist eines der Highlights am Thurgauer Panoramaweg in der Scheiz. © Quelle: Raffael Soppelsa Fotografie

Nun folgt noch ein letzter Aufstieg hoch zur Waldschenke. Hinunter durch den Wald erreicht man bald das Tourenziel, die kleine Stadt Bischofszell mit ihrem malerischen Altstadtkern.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.