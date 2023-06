Die 6 schönsten Orte für einen Urlaub in Georgien

Wenn du deinen nächsten Urlaub in Georgien verbringen möchtest, erwartet dich ein Land voll atemberaubender Natur, kulturellem Reichtum und traumhaften Orten – diese sechs solltest du in jedem Fall besuchen:

1. Tbilisi

Tbilisi, auf Deutsch Tiflis, gilt als eine der ältesten Hauptstädte Europas. Wer schon mal dort war, kann bezeugen, dass die seit fünfzehn Jahrhunderten bestehende Stadt in Sachen Kultur, Politik und Wirtschaft das Zentrum des Landes bildet. Im Herzen der Stadt befindet sich das historische Alt-Tiflis, welches schon im frühen Mittelalter erbaut wurde.

Falls du während deines Aufenthaltes eine Sightseeingtour machen möchtest, dann ist dieser Stadtteil ein Muss. Hier findest du einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eine der Hauptattraktionen von Alt-Tiflis sind zum Beispiel die Schwefelbäder im Bäderviertel Abanotubani.

Die Fassade der Orbeliani-Bäder und der Gebäude im Bäderviertel Abanotubani in Tiflis. © Quelle: imago images/Cavan Images

Auch wenn Tifilis von weltbürgerlicher Natur ist, so ist die Stadt ebenfalls durch eine religiöse Vielfalt geprägt. Bei einem Spaziergang fallen die georgisch-orthodoxen, armenischen und katholischen Kirchen sowie Moscheen und zwei Synagogen ins Auge. Wenn es dich also wegen eines Städtetrips nach Georgien zieht, dann ist Tiflis genau der richtige Ort für dich.

2. Batumi

Du hast Lust auf einen Badeurlaub in Georgien? Dann musst du nach Batumi – insbesondere während der sogenannten Samtsaison im Frühherbst, wenn das Wetter warm, aber nicht zu heiß ist. Der beliebte Strandort ist aber auch zu jeder anderen Jahreszeit einen Besuch wert.

In Batumi kannst du sowohl die Aussicht auf die Berge als auch aufs Meer genießen. © Quelle: imago images/Shotshop

Batumi liegt an der südöstlichen Küste des Schwarzen Meeres, sie ist das Verwaltungszentrum der Autonomen Republik Adscharien und außerdem eine internationale Hafenstadt. Dass es viele Reisende wegen des Schwarzen Meeres nach Batumi zieht, liegt da auf der Hand. Darüber hinaus bietet der Ort aber auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die zum Flanieren und Bestaunen einladen. Du hast also die Möglichkeit sowohl am Strand zu entspannen als auch die Hafenstadt zu erkunden. Die ideale Mischung für einen Kurzurlaub.

3. Kutaissi

Kutaissi ist die zweitgrößte Stadt Georgiens und wurde 1400 Jahre vor Christi Geburt gegründet. Sie zählt zu den ältesten Städten der Welt und hat bei so einer langen und geschichtsträchtigen Vergangenheit einige schöne Sehenswürdigkeiten zu bieten wie zum Beispiel die Bagrati-Kathedrale, die bis 2017 noch zum Unesco-Weltkulturerbe gehörte.

Über den Dächern von Kutaissi. Außerdem: das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, die Bagrati-Kathedrale. © Quelle: IMAGO/robertharding

Falls du vorhast, eine Rundreise durch Georgiens vielfältige Landschaft zu unternehmen, dann ist Kutaissi der ideale Ort, um in aller Ruhe im Land anzukommen.

4. Stepantsminda

Umgeben vom Großen Kaukasus ist der kleine Ort Stepantsminda ein beliebter Ort für Wanderinnen und Wanderer. Er befindet sich auf 1740 Metern Höhe und liegt direkt am Fuß des Berges Kasbek. Schon die Aussicht ist ein Erlebnis und wer gerne auf Wandertouren geht, wird in diesem herrlichen Ort ein ideales Urlaubsnest für sich finden.

Wie aus einem Film: der wunderschöne kleine Ort Stepantsminda im Norden Georgiens. © Quelle: imago images/CSP_itpow

Dafür, dass Stepantsminda im Vergleich zu anderen georgischen Städten mit seinen 2000 Einwohnerinnen und Einwohner relativ klein ist, hat der Ort einige Unterkünfte wie Gasthäuser und Hotels zu bieten, die für reichlich Komfort sorgen.

Falls du in Stepantsminda bist, solltest du während deines Aufenthalts auf jeden Fall auch die Dreifaltigkeitskirche von Gergeti besuchen. Sie ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Ort und zieht viele Tagestouristinnen und Tagestouristen an. Der Anblick der Kirche ist sowohl bei guten als auch bei schlechten Wetterbedingungen märchenhaft und wird durch die Bergkulisse magisch in Szene gesetzt.

5. Mestia

In Mestia triffst du auf das Zentrum Swanetiens, das für Georgiens charakteristischen Wehr- und Wohntürme bekannt ist. Hier findest du 45 dieser 24 Meter hohen und uralten Festungsanlagen, die alle mit den markanten Svan-Zinnen versehen sind.

Die Kleinstadt lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden, sodass Sehenswürdigkeiten wie die Steintürme, das Matschubi-Museum oder die St. Nikoloz Kirche besucht werden können. Übrigens: Mestia ist umgeben von einer wunderschönen Natur. Das bedeutet, du kommst über einfache Wanderwege auch schnell aus der Stadt heraus und in das idyllische Ambiete der Umgebung, das du in vollen Zügen genießen kannst.

Mestia ist bekannt für ihre architektonischen Schätze und malerischen Landschaften. © Quelle: imago/ZUMA Press

Wer sich die Umgebung genauer anschaut, wird feststellen, dass viele Unterkünfte im alpinen Stil gebaut sind. Das macht das verträumte kleine Städtchen, welches in mitten von Bergen liegt, zum idealen Skiort. Auf der Südseite Mestias fährt außerdem ein Skilift, der das ganze Jahr über in Betrieb ist und dich auf den Hausberg Heshkili bringt. Hier lässt sich die Aussicht wunderbar genießen.

6. Mzcheta

Das historische Mzcheta hat nach Stand 2020 nur knapp 7584 Einwohnerinnen und Einwohner. Es liegt nur wenige Kilometer nördlich von Tiflis und ist ein beliebter Tagesausflug vieler Reisender aus der Hauptstadt Georgiens. Das Örtchen hat sehr viele kulturelle und religiöse Attraktionen zu bieten – nicht umsonst wird Mzcheta auch „Klein-Jerusalem“ genannt. Bei einem Spaziergang durch den Ort, kannst du einige davon entdecken.

Mzcheta ist ein beliebtes Reiseziel in Georgien. © Quelle: imago images/shico3000

Mzcheta hat mittlerweile etwas von seiner früheren Bedeutung verloren, ist aber immer noch ein wichtiges kulturelles und religiöses Zentrum des heutigen Georgiens. Wen es einmal in den Ort verschlagen hat, wird verstehen, warum es als eines der beliebtesten Reiseziele des Landes gilt.

