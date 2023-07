Die 6 schönsten Radtouren zu Hauptstädten in Europa

Der Weg ist das Ziel, so lautet das Motto, wenn du eine europäische Metropole mit dem Fahrrad ansteuerst. Denn entlang schönster Landschaften und vollgepackt mit kulturellen Sehenswürdigkeiten, wird es auf diesen Radwegen sicher nicht langweilig.

Wie wäre es mit einer Radreise nach Paris, wo du bereits auf dem Weg in zauberhaften Gärten auf die Stadt der Liebe eingestimmt wirst? Oder eine Kombination aus Seeromantik und Metropolenflair? Dann bietet Schweden beste Voraussetzungen. Wähle deinen Favoriten, um Europa vom Sattel aus kennenzulernen.

1. Vom Meer nach Paris radeln

Von der Metropole ans Meer oder umgekehrt geht es auf dem Seine-Radweg (französisch: „Seine à vélo“). Insgesamt 420 Kilometer Radweg verbinden Paris mit den normannischen Hafenstädten Le Havre oder alternativ mit Deauville. Der Flussradweg wurde im Oktober 2020 eröffnet und erfordert eine mittlere bis gute Grundkondition und etwa eine Woche Zeit.

In Monets Gärten in Giverny findest du so bekannte Motive wie den Seerosenteich. © Quelle: imago images/Pond5

Zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gehören die Gärten von Monet in Giverny: Die kleine französische Gemeinde mit nicht einmal 500 Einheimischen erlangte Weltruhm, da einige der bekanntesten Motive des impressionistischen Malers aus diesen Gärten stammen. Der aus Monets Gemälden bekannte Wassergarten, die Seerosen und die japanische Brücke erwecken den Anschein, als wärst du plötzlich selbst Teil des Kunstwerks. In Giverny findest du auf dem kleinen Friedhof auch das Grab von Claude Monet.

Zu der Kulturlandschaft, die auf diesem Radweg zu bestaunen ist, gehört auch Vernon, wo du die wildromantische Wassermühle in Fachwerkoptik entdeckst, für die der Ort berühmt ist. Darüber hinaus wird es in Fachwerkdörfern malerisch und Geschichtsfans kommen bei Besuchen von Burgen wie dem Château Gaillard, der Burg von Richard Löwenherz, auf ihre Kosten. Und auch die Natur kommt auf dieser Strecke nicht zu kurz: Beim Durchqueren des Naturparks Boucles de la Seine Normandie erlebst du sie in all ihrer Pracht.

Auf dem Seine-Radweg begegnen dir stimmungsvolle Motive wie die alte Mühle in Vernon. © Quelle: imago images/Pond5

2. Fernradwanderweg von Amsterdam nach Berlin

Von Hauptstadt zu Hauptstadt radeln, auch das geht in Europa. Wie wäre es etwa mit einer Radwanderung von der niederländischen Hauptstadt Amsterdam in die deutsche Hauptstadt Berlin? Die Gesamtstrecke ist 820 Kilometer lang. Natürlich ist die Befahrung von beiden Richtungen aus möglich, aufgrund der meist vorherrschenden Westwinde wird sie aber von Westen nach Osten empfohlen.

Deventer gehört zu den ältesten Städten der Niederlande und kann auf dem Amsterdam-Berlin-Radweg erkundet werden. © Quelle: imago images/Pond5

Der Initiativ-Radweg Amsterdam–Berlin schlängelt sich durch Kleinstädte und ländliche Idylle und bietet beste Voraussetzungen für Städtebesichtigungen. Zu den natürlichen und städtischen Sehenswürdigkeiten der Strecke zählen die urige Süntelbuchenallee in Bad Nenndorf oder das malerische Naturschutzgebiet Soesterdünen bei Amersfoort sowie die Orte Amersfoort und Deventer beziehungsweise alternativ Utrecht und Arnheim in den Niederlanden und Bad Bentheim, Osnabrück und Minden sowie Magdeburg und Potsdam in Deutschland.

Bei dieser Strecke lernen Radfans in Amsterdam, wie angenehm Radfahren auch in Städten sein kann. Die fahrradfreundliche Stadt bietet Radlerinnen und Radlern 400 Kilometer Radwege und sorgt für Sicherheit der Zweiradaktiven. Von so etwas können Berliner Fahrradfans nur träumen. Erst Anfang Juli stoppte der Berliner Senat unter CDU-Führung die Planungen von fünf neuen Radwegen in der Hauptstadt., wie der „Tagesspiegel“ berichtete.

Amsterdam ist die Vorzeigemetropole, wenn es um gute Wege für Radfahrende geht. © Quelle: imago images / Jochen Tack

3. Von Passau nach Wien

Auf dem Donau-Radweg fährst du aus der deutschen Grenzstadt und Dreiflüssestadt Passau in Österreichs Hauptstadt Wien. Dafür überwindest du mit dem Bike 320 Kilometer und tauchst in Kultur- und Landschaftshighlights ein. Der Weg zeichnet sich durch eine fast steigungslose Wegeführung aus und die komplett ausgebaute Strecke ist auch für Touren-Neulinge machbar.

Stift Engelszell: Schweigen und Buße tun waren chrakteristisch für die Trappisten. Heute kannst du in Österreichs einzigem Trappistenkloster feine Tropfen probieren. © Quelle: imago images/Westend61

Entlang der Strecke heißt eine Vielzahl an fahrradfreundlichen Gasthöfen und Hotels Biker und Bikerinnen willkommen und natürlich warten zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf einen Besuch. Dazu gehört Stift Engelszell, das einzige Trappistenkloster Österreichs. Dieses nennt nicht nur eine wunderschöne Rokoko-Kirche sein Eigen, sondern bietet auch Likör- und Bierverkostungen an. Außerdem wird auch die Stadt Linz auf dem Radweg angesteuert.

Etwa 80 Kilometer vor Wien liegt die landschaftlich beeindruckende Natur der Wachau. © Quelle: imago images/Stefan Rotter

Entlang des Radwegs entdeckst du darüber hinaus schmucke Dörfer und passierst Weinberge und imposante Burgen. Zu den Naturspektakeln entlang des Weges gehört die Schlögener Schlinge und die Landschaftskulisse im Donautal Wachau, das für seinen Wein bekannt ist.

4. Radroute bis (kurz vor) Dublin

2021 wurde die Route Royal Canal Greenway in Irland für Wandernde und Radfahrende eröffnet. Wer will, kann hier durch vier Grafschaften radeln. Bei einer Fahrt auf dieser Route steht die Natur Irlands im Vordergrund und es wird schnell klar, wieso das Eiland im Nordatlantik auch gerne als Grüne Insel bezeichnet wird.

Der Weg führt an einer alten Wasserstraße entlang, lässt Landschaften aus Wiesen, Wäldern und Mooren auftauchen und ist mit 130 Kilometern überschaubar lang. Der Royal Canal Greenway ist einer von sechs Greenways des Landes und verläuft besonders flach, was ihn auch für Anfängerinnen und Anfänger schaffbar macht. Seerosen im Kanal, weidende Schafe und Pferde, bunte Blumen und Cottages, die wie einem Gemälde entsprungen wirken, begleiten den Weg.

Um die 90 Brücken und etwa 30 Schleusen markieren die Radroute und da sie bereits viele Radfans anzog (über 600.000 sollen im ersten Jahr gekommen sein), wächst die Anzahl der gastronomischen Betriebe entlang des Weges. Bisher verläuft die Route zwischen Cloondara im Zentrum Irlands bis nach Maynooth, das 25 Kilometer von Dublin entfernt liegt. An einer Radweglösung bis in die Hauptstadt wird gearbeitet.

5. Unterwegs auf Schwedens ältestem Radweg ab Stockholm

Stadt und wunderschöne Landschaften kombinieren kannst du auf dem Mälardalsleden, der ältesten Radroute Schwedens. Hier entdeckst du nicht nur die entspannte Atmosphäre der nordischen Metropole Stockholm, sondern umrundest auch den Mälarsee (auch: Mälaren) und legst insgesamt um die 400 Kilometer zurück, wenn du die gesamte Strecke absolvierst.

Diese Tour ab Stockholm führt dich auch zum Schloss Gripsholm am See Mälaren. © Quelle: imago images/imagebroker

Zu den Anlaufpunkten entlang des Weges zählt das etwa 70 Kilometer von Stockholm entfernt liegende Schloss Gripsholm in Mariefred, das eine riesige Porträtzeichnungen-Sammlung beherbergt. Das Schloss ist durch den gleichnamigen Roman des deutschen Schriftstellers Kurt Tucholsky bekannt, der unweit des Schlosses auf dem Friedhof von Mariefred begraben liegt.

Die Aussicht auf den See Mälaren und die quirlige Metropole Stockholm bietet eine Tour auf Schwedens ältestem Radweg. © Quelle: imago images/Westend61

Der Mälarsee ist mit seinen über 7000 Inseln und hübschen schmalen Buchten von bemerkenswerter Schönheit und muss sich vor fast keinen Meer verstecken, immerhin ist er doppelt so groß wie der Bodensee und der drittgrößte See des Landes. Zu den Orten, die entlang des Weges angesteuert werden, gehören Södertälje, die Studentenstadt Eskilstuna und Västerås.

6. Von München nach Prag

Dieser Radfernweg startet beim Englischen Garten in München und endet in der sogenannten Goldenen Stadt, der tschechischen Hauptstadt Prag. Die Gesamtstrecke beläuft sich dabei auf 450 Kilometer. Der Streckenabschnitt in Bayern verläuft entlang von Flussläufen: Isar, Abens, Donau und Regens begleiten den Weg.

Fast 900 Jahre alt: die Steinerne Brücke in Regensburg. © Quelle: imago images/Pond5

Zu den städtischen Attraktionen der Strecke auf der bayerischen Seite gehört die Bischofsstadt Freising mit hübscher Altstadt und dem Benediktinerkloster Weihenstephan, das sich als älteste noch bestehende Brauerei der Welt versteht. Bereits im Jahr 1040 brauten die Mönche hier Bier. Und in der Unesco-Welterbestadt Regensburg gehören unter anderem die 309 Meter lange und fast 900 Jahre alte Steinerne Brücke sowie der Regensburger Dom zu den Attraktionen.

Nach Regensburg verläuft die Strecke auch auf der sogenannten Feuersteinstraße. Es gibt die Vermutung, dass es sich hierbei um eine uralte Handelsstraße zwischen Bayern und Böhmen handelt, die bereits vor 10.000 Jahren genutzt wurde.

Prag ist das Ziel des 450 Kilometer langen Radfernweges. © Quelle: imago images/Zoonar

Die Route verläuft 262 Kilometern auf der deutschen Seite und auf böhmischer Seite geht es auf kleinen Nebenstraßen weiter. Hier geht es über Pilsen, das für seine Biertradition bekannt ist, und Rokycany nach Prag. Der Weg auf der tschechischen Seite ist konditionell anspruchsvoller als auf der deutschen.

