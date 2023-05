Die 7 schönsten Festivals in Deutschland für Urlaubsfeeling

Barfuß am Strand tanzen oder in Hängematten chillen, in der grünen Umgebung meditieren oder ein erfrischendes Bad im angrenzenden See nehmen: Diese Festivals in Deutschland bieten dir Annehmlichkeiten, die dich direkt in den Urlaubsmodus versetzen.

Ob große Veranstaltungen oder Geheimtipp, wir stellen dir die Perlen der Festivalsaison von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern vor. Wähle deinen Feier-Favoriten in Deutschland.

1. Meeresrausch-Festival auf Usedom, Mecklenburg-Vorpommern

Mit Blick auf das Wasser und inmitten der Natur kannst du beim kleinen Meeresrausch-Festival in Peenemünde auf Usedom elektronischen Klängen lauschen, Sonnenuntergänge betrachten oder Seifenblasen verfolgen. Mit etwa 1000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist das Festival überschaubar. Zwanglos geht es hier auf den vier kleinen Floors zu – und auffallend entspannt.

Optische Highlights warten auch in der Dunkelheit: Nachts zaubert der leuchtende Baumschmuck eine geradezu märchenhafte Atmosphäre. Und wer es einmal ganz ruhig haben möchte, verlässt das Festivalgelände und genießt am nahe gelegenen Traumstrand von Peenemünde eine Auszeit.

Die Karten für das Meeresrausch-Festival vom 5. Juni bis zum 18. Juni 2023 kosten 157 Euro.

2. Summerjam in Köln

Ein wenig karibisches Flair wird dir beim Summerjam in Köln im Naherholungsgebiet um den Fühlinger See geboten. Campen und feiern zu Reggae-Rhythmen und Hip-Hop und eine Abkühlung im See lassen den Alltag schnell vergessen. Genau so muss sich ein Festival anfühlen.

Unter dem diesjährigen Motto „The Spirit of Peace“ werden vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 etwa 30.000 Fans erwartet. Zum Line-up 2023 gehören unter anderem Peter Fox, Popcaan und Trettmann. Neben der Musik gehören auch die Chill-out-Area, Galerien und Workshops zum Angebot. Das Drei-Tage-Festivalticket inklusive Camping kostet etwa 160 Euro.

Festivalbesucher beim 33. Summerjam 2018 am Fühlinger See. © Quelle: imago/Future Image

3. Sea-You-Festival am Tunisee, Baden-Württemberg

Dem Sommerfeeling kannst du dich beim Sea-You-Festival bei Freiburg nicht entziehen. Das Festivalgelände liegt direkt am Tunisee und das kühle Nass ist Teil des Festivalkonzepts. Nicht ohne Grund nennt sich das Event auch Beach Republic.

Hier kannst du entspannt auf dem Schlauchbootpelikan dösen und der Musik auf der Bühne lauschen, Wasserski fahren oder in Daybeds am Strand chillen.

Das Elektro-Festival zwischen Kaiserstuhl und Schwarzwald zieht etwa 40.000 Fans an und bietet 150 Acts auf sieben Bühnen, darunter Charlotte de Witte und Alle Farben.

Wer hinwill, muss schnell sein. Für das Event vom 14. bis zum 16. Juli 2023 gibt es nur noch Restkarten in unterschiedlichen Kategorien.

4. Sonnemondsterne in Saalburg-Ebersdorf, Thüringen

Im weißen Sand am Strand liegen und dabei internationalen Top-Acts zuhören, das geht bei diesem Musik-Event. Malerisch an der fjordähnlichen Bleilochtalsperre gelegen, empfängt das Sonnemondsterne-Festival seine Besucherinnen und Besucher vom 11. bis zum 13. August 2023 zu überwiegend elektronischer Musik.

Eine der acht Bühnen befindet sich direkt am Badestrand, und natürlich rundet eine Strandbar das Urlaubsfeeling ab. Die gut 40.000 Besucherinnen und Besucher erwarten dieses Jahr Größen wie Armin van Buuren und Paul Kalbrenner.

Besonderheit: Zeltplätze, die nach Geräuschpegel von laut zu leise kategorisiert sind, helfen, den richtigen Platz zu finden. Festivaltickets kosten 169 Euro exklusive Camping.

5. Feel-Festival am Bergheider See, Brandenburg

Indie, Elektro, Rock und Hip-Hop: Das Feel-Festival setzt auf ein genreübergreifendes Line-up und eine tolerante Grundeinstellung. Hier ist jede und jeder willkommen. Campen am Sandstrand, kollektives Nacktbaden, in Hängematten liegend den Sonnenaufgang über dem Wasser begrüßen, all das gehört vom 13. bis zum 17. Juli 2023 zu diesem musikalischen Sommerevent.

Beim Feel-Festival am Bergheider See kannst du tanzen, baden und ein Fest der Toleranz feiern. © Quelle: imago images / Rainer Weisflog

Die Namen der Bands und Live-Acts werden immer erst kurz vor dem Festivalstart bekannt gegeben. Fest steht aber: Das Festival findet vor der schönen Kulisse des Bergheider Sees statt. Tickets sind für 189 Euro zu haben, Menschen mit Behinderung zahlen 45 Euro.

6. Nation of Gondwana in Grünefeld, Brandenburg

Was könnte mehr Urlaubsfeeling aufkommen lassen als eine Parallelwelt? Diese zu erschaffen ist das Anliegen der Veranstaltenden des Festivals Nation of Godwana. Seit 1993 wird dafür im Umland von Berlin zu Elektroklängen getanzt. Auf der Website heißt es, die Veranstaltenden „laden zur euphorisierten Selbstenthemmung auf die Wiese in Grünefeld“.

Rund 10.000 Tanzwütige folgten 2022 dem Ruf und feierten umgeben von Wald, Wiese und Kiessee. Vom 21. bis zum 23. Juli 2023 ist es wieder so weit, Besucherinnen und Besucher zahlen knapp 200 Euro pro Ticket.

7. Klangtherapie bei Plankenfels, Bayern

Elektronisch wird es auch beim Klangtherapie-Festival irgendwo im Nirgendwo in Bayern. Zwischen Wäldchen und Maisfeldern bei Plankenfels in der Fränkischen Schweiz wird hier vier Tage lang im eher kleinen Rahmen getanzt. Mit rund 3000 Besucherinnen und Besucher gilt das Festival noch als Geheimtipp und auf der Bühne stehen Talente aus der Region sowie Nachwuchskünstlerinnen und ‑künstler.

Familienfreundlich zeigt sich das Klangtherapie-Festival mit seinem täglich angebotenen Kids-Space. Und neben Techno und elektronischer Musik kannst du bei Vorträgen, Lesungen, Workshops, Theater und Yoga in andere Sphären abtauchen. Ein Wochenende für Körper, Seele, Geist und Herz wollen die Veranstaltenden so bieten.

Vom 3. bis zum 6. August 2023 ist es wieder so weit. Ein Standardticket kostet 150 Euro.