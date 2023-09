Kurzurlaub in Hessen: Das sind die 7 schönsten Orte

Nicht nur seine zentrale Lage macht Hessen zu einem attraktiven Ziel für einen Kurzurlaub. Egal, ob du ein paar Tage mitten in der Natur verbringen willst oder einen kleinen Städtetrip planst: Das Bundesland, in dem man hier und da so schön babbelt und Apfelwein in rauen Mengen ausschenkt, hat viel zu bieten.

Wir haben dir die fünf schönsten Ziele für einen Trip von ein paar Tagen oder eine Minireise bis zu einer Woche herausgesucht. Darunter sind Tipps zum Wandern, Entspannen, Weingenießen und Kunstentdecken. Und – ist Hessen ein Ziel für deine nächste Landpartie oder dein nächstes Städtewochenende?















1. Marburg – für Städtefans

Die kleine Studentenstadt an der Lahn ist ein klasse Ziel für einen Städtetrip. Verbringe dort zwei bis drei Tage, bummle durch die verwinkelten Gassen der Altstadt und steige hoch bis zum Marburger Landgrafenschloss. Genieße das lockere, studentische Flair und die schönen Ausblicke auf das Marburger Land. Die Stadt ist gemütlich und überschaubar, aber keinesfalls langweilig.

Für einen entspannten Kurzurlaub eignet Marburg sich besonders gut, weil es beim Bummeln dort viel zu entdecken gibt – die Elisabethkirche, die Universität, urige Fachwerkhäuser, enge Gassen und nicht zuletzt viele tolle Kneipen und Cafés. Ein Besuch in Marburgs Oberstadt hat etwas von einer Reise in die Vergangenheit, ohne dass du unbedingt ein Museum besuchen müsstest.

Auch die Landschaft rund um Marburg, allen voran das Lahntal, ist wunderschön. Wenn du also genug vom Treppauf- und Treppablaufen in der Stadt hast, bist du schnell in der Natur und kannst deinen Kurzurlaub mit einer Wanderung, Rad- oder Kanutour abrunden oder verlängern.

Schön zum Bummeln und Genießen: Marburg ist mit seinen Fachwerkhäusern, tollen Cafés und studentischem Flair ein perfekter Ort für einen entspannten Städtetrip. © Quelle: imago images/Schöning

2. Odenwald – für Abenteuerlustige

Der Odenwald ist ein Mittelgebirge und liegt zu einem großen Teil in Hessen, aber auch in Bayern und Baden-Württemberg. Im Odenwald kannst du vor allem die sagenhaft schöne Landschaft genießen – egal ob wandernd, spazierend oder auf dem Rad. Das Gebirge ist also ein tolles Ziel für Naturliebhaber, aber nicht nur: Neben Wäldern, Wasserfällen und Höhlen gibt es dort auch Klöster, Burgen und Schlösser zu besichtigen. Außerdem kannst du in die Geschichte von Land und Leuten eintauchen. Im Odenwälder Freilandmuseum erfährst du mehr über das Leben und Arbeiten in der Vergangenheit. Dort kannst du 20 historische Gebäude aus verschiedenen Epochen anschauen.

Auch kannst du im Odenwald in einem der Infozentren einiges über die geologische Beschaffenheit und Entstehung der einzigartigen Landschaft lernen. Wenn du dich für ein paar Tage in der Region einquartieren möchtest, eignen sich zum Beispiel Michelstadt oder Erbach, beides kleine Städte mit Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Neben Ferienwohnungen und Hotelzimmern findest in der Region Landhäuser, Spa-Resorts und Zimmer in Schlössern und Burgen.

Auf geht’s – im Odenwald kannst du in der Natur baden und zu Höhlen und Wasserfällen wandern. Aber auch für alle, die lieber nicht so viel laufen wollen, gibt es viel zu sehen. © Quelle: imago images/HMB-Media

3. Rheingau – für Weinfans

Was wäre Hessen ohne seine Weinanbaugebiete: Auch der Rheingau, der mit dem Taunus den Rheingau-Taunus-Kreis bildet, ist ein wunderbares Ziel für einen Kurzurlaub. Im Rheingau rückt der Genuss noch mehr in den Fokus als das Naturerlebnis. Du kannst dort zwischen Weinbergen spazieren gehen, vor allem bietet es sich aber an, ein paar der edlen Tropfen zu verkosten. Das geht zum Beispiel im berühmten Kloster Eberbach, auf Schloss Johannisburg und weiteren Weingütern sowie in Weinprobierräumen in Städten und Gemeinden des Rheingau.

Möchtest du mehr über den Weinanbau erfahren oder eine Weinwanderung unternehmen, ist die Gegend bei Mainz und Wiesbaden eines der Topziele in Deutschland. Noch mehr Informationen rund ums Schlemmen, die besten Winzer und Weinveranstaltungen findest du auf der Homepage des Rheingau.

Zu den schönsten Städten im Rheingau zählen Eltville, Geisenheim, Oestrich-Winkel und Rüdesheim am Rhein mit der berühmten Drosselgasse und ihren Weinstuben. Gut erreichen kann man den Rheingau aber auch von Mainz, Wiesbaden und Frankfurt am Main aus.

Natur erleben und genießen liegen hier dicht beieinander. Der Rheingau ist eine der schönsten Regionen in Deutschland, in denen du mehr über die Entstehung des Weines erfahren und edle Tropfen probieren kannst. © Quelle: imago images/Westend61

4. Taunus – für Wanderfans

Auch der Taunus ist wie der Odenwald ein Mittelgebirge und ein Paradies für Wanderer und Wanderinnen. Nicht weit von Frankfurt ist die Gegend ein schönes Ziel, um dem Großstadtdschungel für einen Tag zu entfliehen. Aber du kannst dich auch in einer der kleinen Städte oder Gemeinden direkt im Taunus einmieten, in der Kurstadt Bad Homburg, in Kronberg, Königsstein oder Oberursel – alle malerische Orte und gute Ausgangspunkte für Wandertouren.

Der höchste Berg im Taunus ist der fast 900 Meter hohe Große Feldberg, von dem du eine fantastische Aussicht hast. Ein beliebter, aber schwieriger zu erklimmender Aussichtspunkt ist der Zacken. Hier bist du zwar nur auf 600 Metern Höhe, aber du steigst einen Schieferfelsen hinauf, um die spektakuläre Aussicht zu genießen. Das erfordert etwas Fitness. Besonders schön ist es übrigens, zum Sonnenuntergang auf den Zacken zu steigen.

Im Taunus kannst du Natur erleben und entspannen. Du kannst aber auch in die Vergangenheit reisen und auf dem Keltenrundwanderweg oder im Römerkastell Saalburg mehr über die früheren Bewohner und Bewohnerinnen des Mittelgebirges erfahren. Im Freilichtmuseum Hessenpark hingegen lernst du mehr über die nicht ganz so weit zurückliegende Geschichte des Taunus.

Nicht ganz einfach zu erklimmen, aber der Blick ist die Belohnung: Vom Schieferfelsen Zacken hast du einen traumhaften Blick über den Taunus. © Quelle: imago images/Jan Eifert

5. Darmstadt – für Kunstfans

Schlossmuseum, Botanischer Garten, Russische Kapelle – in Darmstadt gibt es viel zu sehen. Für einen Kurzurlaub ist die Stadt in Südhessen vor allem dann zu empfehlen, wenn du dich für Kunst und Kultur interessierst. Denn in Darmstadt findest du die Mathildenhöhe, eine Künstlerkolonie, die Anfang des 20.–Jahrhunderts auf dem gleichnamigen Hügel entstand. Bekannte Künstler, Designer und Architekten entwarfen dort faszinierende Gebäude im Jugendstil.

Auf der Mathildenhöhe kannst du dich an Kunst sattsehen: Schon die Häuser – Ateliergebäude, der Hochzeitsturm, Bacchusbrunnen – sind Kunstwerke. Außerdem laden dich die Städtische Kunstsammlung, aber auch Dauer- und Sonderausstellungen zum Kunstgenuss ein. Bei geführten Touren über das Gelände kannst du mehr über die Geschichte der Mathildenhöhe erfahren oder auch mehr Informationen zu Hintergründen der aktuellen Ausstellungen bekommen.

Schon die Gebäude sind hier Kunst: Die Kolonie Mathildenhöhe in Darmstadt hat für Kunstinteressierte viel zu bieten und macht Darmstadt zu einem spannenden Ort für einen Städtetrip. © Quelle: imago images/imagebroker

Ein weiteres architektonisches Highlight ist außerdem die „Waldspirale“, eine Wohnlage, die der berühmte Wiener Architekt Friedensreich Hundertwasser entworfen hat. Die farbenfrohe „Waldspirale“ liegt zwar nicht auf der Mathildenhöhe, sondern in der Nordstadt, schließt sich an einen künstlerisch und architektonisch angehauchten Darmstadt-Besuch aber bestens an.

6. Frankfurt am Main – für Kosmopoliten

Frankfurt ist eines der spektakulärsten Ziele in Hessen, keine Frage. Wenn du Lust hast, dich in den Großstadttrubel zu stürzen, durch verschiedene Stadtviertel zu streifen und hessische Spezialitäten wie Ebbelwoi – Apfelwein – und grüne Soße zu kosten, bist du hier genau richtig. Frankfurt ist vielseitig, dynamisch und grün. Du kannst dort historische Sehenswürdigkeiten wie die Alte Oper, das Goethe-Haus und den Römer, das alte Rathaus Frankfurts, besichtigen.

Dann wiederum gibt es das moderne Frankfurt, das Finanzzentrum mit den Wolkenkratzern, die die unverwechselbare Skyline formen. Auf den ersten Blick mag die Großstadt dich vielleicht überwältigen. Wie Berlin oder Hamburg hat aber auch Frankfurt seine „Dörfer“ in der Stadt, seine kultigen und aufstrebenden Viertel. Dazu gehören Sachsenhausen oder auch das Nordend, in denen es urige Kneipen und tolle Läden gibt. Und auch in dieser Megastadt gibt es Oasen der Erholung. Dazu gehören der Stadtwald, der Mainuferpark und vor allem der Palmengarten, ein großer tropischer Park inmitten der City.

Skyline von Frankfurt: Die Finanzmetropole ist definitiv eines der aufregendsten Reiseziele in Hessen. Neben Wolkenkratzern und historischen Sehenswürdigkeiten gibt es hier auch trendige Stadtviertel zu entdecken. © Quelle: IMAGO/Oliver Vogler

7. Wiesbaden – die Hauptstadt

Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen und einfach wunderschön. Besonders bekannt ist die Stadt für ihr Kurhaus, das Staatstheater und Schloss Biebrich, ein prächtiges Barockschloss am Rheinufer. Der weitläufige Schlosspark ist frei zugänglich und eignet sich wunderbar für längere Spaziergänge. Zudem ist Wiesbaden eines der ältesten Kurbäder Europas und hat über 20 heiße Quellen, in deren Wasser du ein Bad nehmen kannst. Weitere Highlights sind die unglaublich pompösen Villen, die Spielbank, das Gutenberg-Museum, das nostalgische Caligari-Kino und die elegante Shoppingmeile Wilhelmstraße.

So schön ist die Aussicht vom Neroberg in Wiesbaden. Im Vordergrund siehst du das Villenviertel der Stadt, in dem spektakuläre Häuser – oder sind es eher Paläste? – zu finden sind. © Quelle: imago stock&people

Nimm dir genug Zeit, um durch die traumhaft schöne Altstadt zu bummeln. Du findest in Wiesbaden stilvolle Cafés, originelle Boutiquen und viele Möglichkeiten, abends auszugehen und Kultur zu erleben. Willst du die Aussicht über die Stadt genießen? Dann steige oder fahre mit der Bahn auf den Neroberg. Im August steht übrigens ein besonderes Event in Wiesbaden an: die Rheingauer Weinwoche, in der die Stadt zu einem großen Freiluftmarkt mit Spezialitäten, Musik und Kunsthandwerk wird.

