Wohin zum Baden? Die schönsten Strände in und um Marseille

Du liebst beides – Städtetrip und Strandurlaub? Dann ist Marseille das perfekte Reiseziel für dich. Sowohl im Stadtzentrum als auch in den Vororten gibt es tolle Strände. Aber es lohnt sich auch, aus der Stadt herauszufahren und einen Tagesausflug an einen der nahe gelegenen Strände zu unternehmen. Oder du dehnst deinen Städtetrip etwas aus und quartierst dich nach ein paar Tagen Marseille noch in einem der schönen Küstenorte in der Provence ein.

Wir geben dir einen Überblick über die schönsten Strände in der Stadt und in der Nähe von Marseille. Zu den Stränden innerhalb der Stadt kannst du zu Fuß, per Metro oder Bus gelangen. Um eine Tour zu den außerhalb gelegenen Orten zu machen, ist ein Auto empfehlenswert – vor allem, weil es dort meistens noch mehr zu sehen gibt als nur den Strand, und du somit flexibler bist.

Das sind die schönsten Strände in Marseille

Plage des Catalans

Der Plage des Catalans ist der berühmte Stadtstrand von Marseille. Nur wenige Minuten vom Alten Hafen entfernt, ist er die erste Adresse für die schnelle Abkühlung mit Mittelmeer. Im Vergleich zu anderen Stränden ist der Plage des Catalans klein und zu manchen Zeiten daher ziemlich überfüllt.

Der weiße Sand und seine Hufeisenform machen ihn aber trotzdem zu einem attraktiven Ziel, vor allem für alle Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter, die eine lebendige Atmosphäre mögen und sich von etwas Partystimmung und Musik nicht abschrecken lassen.

Der Stadtstrand von Marseille: Der Plage des Catalans ist die beste Adresse für eine schnelle Abkühlung im Meer. © Quelle: imago images/Bihlmayerfotografie

In der Nebensaison ist es auch am Plage des Catalans wie überall in der Stadt ein bisschen ruhiger. Beliebt ist der mit Netzen ausgestattete Strand auch bei Volleyballerinnen und Volleyballern. „Plage des Catalans“ heißt er, weil dort im 17. Jahrhundert eine Gruppe katalanischer Fischer landete. Berühmt ist der Strand auch, weil er in einem Kapitel des Buches „Der Graf von Monte Cristo“ von Alexandre Dumas erwähnt wird.

Plage du Prado

Etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt liegt der Plage du Prado – dafür ist er aber auch größer als der Plage des Catalans im Stadtzentrum. Der Plage du Prado liegt in der Nähe des Parc Borély im Süden der Stadt und ist mit seinen rund 3,5 Kilometern der größte Strand in Marseille. Parallel zum Strand verläuft die Promenade Georges Pompidou.

Und eigentlich müsste man von „Plages“, also Stränden sprechen, denn der lange Prado besteht aus mehreren kleinen Strandabschnitten. Diese wurden künstlich angelegt, weil die Stadt den vor Jahrzehnten wenig genutzten Bereich entlang der Küsten aufwerten wollte.

Er ist der längste Strand in Marseille: Der Plage du Prado wurde künstlich angelegt und hat sich zu den beliebtesten Flecken in der Stadt entwickelt. © Quelle: imago images/Pond5

Der Strand besteht vor allem aus kleinen Kieseln. Neben baden, surfen und am Strand chillen kannst du in den benachbarten Parks der Strände wunderbar spazieren gehen – auch darum ist der Prado vor allem bei Familien sehr beliebt. Außerdem finden dort vor allem im Sommer öfter Sportveranstaltungen, Konzerte oder Festivals statt.

Plage de la Pointe Rouge

Noch ein Stückchen weiter außerhalb des Stadtzentrums findest du den Plage de la Pointe Rouge. Auch er ist unter Einheimischen und Reisenden ein beliebter Ort zum Schwimmen und Entspannen. Der Sandstrand liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe des Jachthafens Pointe Rouge. Bekannt ist er vor allem für sein klares Wasser.

Klein, aber fein: Der Plage de la Pointe Rouge ist ein sehr schöner Strand in Marseille. © Quelle: imago images/Le Pictorium

Auch bei Surferinnen und Surfern und anderen Wassersportlern ist er beliebt. Rund um den Pointe Rouge findest du einige Restaurants und Strandbars. Insgesamt gilt der Pointe Rouge aber eher als Familienstrand, weil er relativ flach und sanft ins Wasser geht.

Plage de l’Estaque

Rau und felsig und am Stadtrand gelegen: Auch der Plage d‘Estaque ist ein reizvoller Strand in Marseille. Zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt er in einem alten Künstler- und Hafendorf, das mit seinem Charme schon Georges Braques und Paul Cézanne inspirierte.

Strand im Küstendorf L’Estaque: Das ehemalige Fischerdorf ist heute ein Stadtteil von Marseille, hat seinen provenzalischen Flair aber behalten. © Quelle: imago images/Andia

In L’Estaque hast du einen wunderschönen Blick auf die umliegenden Hügel und das Meer. Besonders markant ist die Rundbogenbrücke. Die drei Strandabschnitte von L‘Estaque haben einen guten Ruf – das Meer soll hier besonders klar sein und die Atmosphäre sehr familienfreundlich. Wenn du schon einmal da bist, schaue dir auch den Ort und den Hafen an und suche dir ein nettes Restaurant.

Das sind die schönsten Strände vor den Toren von Marseille

Ausflug nach Cassis und zu den Calanques

Sie ist nicht nur wegen des Strandes einen Besuch wert: Die hübsche Gemeinde Cassis sollte auf jeden Fall auf dem Programm stehen, wenn du von Marseille aus Zeit für einen Tagesausflug hast. Verbinde deinen Strandbesuch mit einem Bummel durch den malerischen Hafen. In Cassis hast du gleich mehrere Strände zur Auswahl: den belebten Plage de la Grande Mer oder die Strände Plage de l‘Arène oder Plage du Bestouan, die etwas außerhalb des Ortszentrums liegen. Schon dort ist es wunderschön.

Eine der schönsten Buchten im Nationalpark Les Calanques: Die Calanque d‘En-vau bei Cassis lädt zum Sonnen und Baden ein. © Quelle: imago images/imagebroker

Noch spektakulärer sind aber die traumhaften Buchten im Nationalpark „Les Calanques“, der sich direkt an Cassis anschließt. Die Calanques sind steile Kalksteinklippen mit fjordähnlichem Charakter und ein beliebtes Kletter- und Wandergebiet. Du kannst dort in türkisblauem Wasser schwimmen, tauchen und schnorcheln und entspannt die traumhafte Landschaft genießen. Beachte, dass der Weg zu den Buchten mit etwas Kletterei und Anstrengung verbunden sein kann. Du kannst die Calanques aber auch mit dem Boot erreichen.

Plage de Sainte Croix bei Martigues

Einen wunderschönen Strand findest du auch, wenn du von Marseille aus weiter nordwestlich in Richtung des – ebenfalls sehenswerten – Hafendorfs Martigues fährst. Der Plage de Sainte Croix liegt in einer kleinen Bucht, umgeben von Felsen und Pinien.

Wunderschön gelegen: Der kleine Plage de Sainte Croix ist von Felsen und Pinien umgeben und bietet einen sanften Einstieg ins Wasser. © Quelle: imago images/Pond5

Der weiße Sandstrand geht flach ins Wasser und eignet sich daher auch für einen Strandtag mit Kindern. Der Plage de Sainte Croix ist ein kleines Paradies, in dessen Nähe du auch einige Gelegenheiten zum Essen findest.

Strände bei La Ciotat

Ähnlich wie Cassis und Martigues ist auch La Ciotat ein malerisches Hafendorf und liegt wie die beiden anderen Orte etwa 40 Minuten von Marseille entfernt. In La Ciotat gibt es mehrere schöne Strände. Mitten im Ort liegt der lebendige Plage Lumière. Er ist gesäumt von Palmen und eignet sich aufgrund seiner Promenade nicht nur zum Sonnen und Baden, sondern auch zum Flanieren. Sollte es am Plage Lumière zu voll sein, kannst du an kleinere Strandabschnitte abseits des Hauptstrandes ausweichen.

Auch ein tolles Ziel von Marseille aus: Der schöne Stadtstrand des malerischen Hafenortes La Ciotat eignet sich zum Baden, Flanieren und Ausgehen. © Quelle: imago images/Pond5

Besonders empfehlenswert sind in La Ciotat neben den zentraleren Stränden die Buchten der Figuerolles, die wie die Strände an den Calanques von Cassis etwas abgelegener sind und beeindruckende Ausblicke auf die steilen Klippen und rauen Felsen bieten. Ein Highlight ist hier der Bec de l‘Aigle – der Schnabel des Adlers, ein besonders markanter Felsen. Der Weg zu den Buchten der Figuerolles ist jedoch steil und nicht für jeden leicht zu machen.

Für alle Strände gilt: Informiere dich am besten im Vorfeld über aktuelle Öffnungszeiten und eventuelle Eintrittspreise. Speziell die Calanques in Cassis und La Ciotat können zeitweise wegen erhöhter Waldbrandgefahr gesperrt sein. Das solltest du in den heißen Zeiten im Sommer, etwa von Juni bis Anfang September, unbedingt prüfen, bevor du dich auf den Weg machst. Für die Calanques gibt es außerdem eine Besucherhöchstgrenze pro Tag, wer dorthin will, muss sich vorher online anmelden.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.