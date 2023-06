Das sind die 8 spektakulärsten Radwege in Deutschland

Deutschland ist eine Fahrrad-Nation: Quer durch das ganze Land ziehen sich Radwege, die durch die schönsten Landschaften führen, egal ob an der Küste, durch Flusslandschaften oder im Alpenvorland. Wer Lust auf einen Urlaub auf zwei Rädern hat, findet im ganzen Land ausgezeichnete und gut ausgebaute Routen. Hier kommen die spektakulärsten Radwege Deutschlands im Überblick.

1. Weser-Radweg

Der Weser-Radweg zählt zu den schönsten Flussradwegen Deutschlands. Die wunderschöne Route vom Weserbergland bis zur Nordsee hat es in der Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 2022 auf Platz eins geschafft. Es gibt keine großen Steigungen, dafür aber eine malerische Route durch sechs Regionen über insgesamt acht Etappen.

Der Weser-Radweg landete in der ADFC-Radreiseanalyse 2022 auf Platz eins. © Quelle: imago/ecomedia/robert fishman

Die Strecke ist enorm abwechslungsreich: Erst geht es durch die Mittelgebirgslandschaft im Weserbergland, dann folgt der Übergang in die Landschaft der Mittelweser: Der Radweg führt nun durch weite Landschaften bis nach Bremen und dann in die Region Wesermarsch bis nach Nordenham. Hier geht es auf die Weser-Fähre nach Bremerhaven und danach durch das Cuxland bis nach Cuxhaven.

Route: vom Weserbergland an die Nordsee / Gesamtlänge: 520 Kilometer

2. Main-Radweg

Der Main bestimmt die Route des rund 600 Kilometer langen Main-Radwegs, der in Bayern und Hessen dem kurvenreichen Verlauf des Flusses von der Quelle bis zur Mündung folgt. Er startet an den Quellen des Weißen und des Roten Mains in der Nähe von Kulmbach in Oberfranken und endet in Mainz, wo der Fluss in den Rhein mündet. Der ADFC zeichnete den Weg im Jahr 2008 als ersten deutschen Radfernweg mit fünf Sternen aus.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club zeichnete den Main-Radweg 2008 als ersten deutschen Radfernweg mit fünf Sternen aus. © Quelle: imago images / imagebroker

Auf der Strecke wird man vom Wasser und der herrlichen Natur in den Regionen Fichtelgebirge, Taubertal, Fränkische Schweiz und Fränkisches Weinland begleitet, unterwegs liegen zahlreiche spannende Städte entlang der Strecke: die Weltkulturerbe-Altstadt von Bamberg genauso wie Wertheim, Miltenberg, Würzburg oder Aschaffenburg. Der Main-Radweg verläuft ohne große Steigungen, nur entlang der Quellflüsse, dem Roten und dem Weißen Main, wird die Fahrt etwas anstrengender.

Route: von Kulmbach bis Mainz / Gesamtlänge: 600 Kilometer

3. Elberadweg

Entlang der Elbe führt einer der spektakulärsten Radwege Deutschlands durch sieben Bundesländer und über insgesamt 1280 Kilometer: Seit 2005 wurde der Elberadweg mehrfach zum beliebtesten Radweg Deutschlands gewählt. Die stolze Strecke lässt sich prima in einzelnen Etappen fahren. Wer den gesamten Elberadweg erleben möchte, sollte mindestens zwei Wochen einplanen.

Der Elberadweg wurde mehrfach zum beliebtesten Radweg Deutschlands gewählt. © Quelle: imago images/Sylvio Dittrich

Der Elberadweg begleitet die Elbe auf ihrem Weg von der Quelle im tschechischen Riesengebirge bis nach Cuxhaven. Unterwegs passierst du städtische und ländliche Regionen, Marschlandschaften und Urstromtäler, hübsche Orte und prima Einkehrmöglichkeiten. Highlights sind die Lutherstadt Wittenberg, Dresden, Meißen, Glücksstadt oder Hamburg und Naturwunder wie das Elbsandsteingebirge oder der Nord-Ostsee-Kanal. Der Radweg ist super ausgebaut und verlangt Radfahrenden wenig Steigungen ab.

Route: von Spindlerův Mlýn im Riesengebirge im Norden Tschechiens bis Cuxhaven / Gesamtlänge: 1280 Kilometer (davon 840 Kilometer in Deutschland)

4. Ostsee-Radweg

Die Ostsee ist das verbindende Element des rund 800 Kilometer langen Ostsee-Radweges. Der spektakuläre Küstenradweg führt von Flensburg an der dänischen Grenze bis nach Swinemünde an der Grenze zu Polen und ist Teil der Euro-Velo-Route 10: Diese durchquert auf einer Länge von 9000 Kilometern insgesamt neun Länder.

Der Ostküsten-Radweg führt malerisch entlang der Küste. © Quelle: imago/penofoto

Der deutsche Streckenteil beginnt in Flensburg und führt weiter unter anderem durch die Städte Kiel, Lübeck, Wismar, Zingst und Stralsund bis auf die Insel Usedom. Unterwegs passiert man Strände und Steilküsten, Fischerdörfer und Seebäder. Die Route lässt sich einfach aufteilen in Etappen, die Strecke ist überwiegend flach, allerdings muss man mit einem durchaus kühlen Küstenwind rechnen. Unterwegs gibt es viele Möglichkeiten zum Rasten, Übernachten und Einkehren.

Route: von Flensburg nach Usedom / Gesamtlänge: 800 Kilometer

5. Donau-Radweg

Die Donau war stets einer der wichtigsten Handelswege Europas. Auf einer Länge von 2850 Kilometern fließt der zweitlängste Fluss Europas durch zehn Länder. Entlang der Donau führt einer der beliebtesten Fernradwege Europas. Der Donau-Radweg feiert im Jahr 2024 sein 40-jähriges Jubiläum. Der deutsche Streckenabschnitt des Donau-Radwegs ist rund 600 Kilometer lang und verbindet Donaueschingen und Passau.

Idyllisches Radfahren erwartet Urlauberinnen und Urlauber auf dem Donau-Radweg. © Quelle: IMAGO/Manfred Segerer

Die Route führt immer am Flussufer entlang und passiert dabei Highlights wie den wildromantischen Donaudurchbruch in der Schwäbischen Alb, das weltberühmte Kloster Weltenburg, das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt oder die Unesco-Welterbestadt Regensburg. Direkt am Donau-Radweg liegen zahlreiche Hotels, Gasthäuser und Campingplätze.

Route: von Donaueschingen nach Passau / Gesamtlänge: 600 Kilometer

6. Bodensee-Königssee-Radweg

Kein Fluss, sondern zwei Seen in Bayern sind das verbindende Element des Bodensee-Königssee-Radweges. Über eine Strecke von 460 Kilometern führt die spektakuläre Route von Lindau am Bodensee durch das gesamte deutsche Voralpenland bis zum Königssee. Die landschaftliche Schönheit macht den Radweg so beliebt.

Über 460 Kilometer von Lindau am Bodensee bis zum Königssee führt der Bodensee-Königssee-Radweg. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Nach dem Start in Lindau geht es ins malerische Allgäu, dann immer am Alpenrand entlang und vorbei an vielen bayerischen Seen. Unterwegs passierst du unberührte Natur, atemberaubende Alpenpanoramen und Städte wie Füssen, Bad Reichenhall oder Berchtesgaden. Der Bodensee-Königssee-Radweg verläuft in einer Höhe zwischen 400 und 1000 Metern und ist größtenteils recht hügelig. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Land-Gasthöfe, Campingplätze und Wellnesshotels.

Route: von Lindau am Bodensee bis zum Königssee / Gesamtlänge: 460 Kilometer

7. Mosel-Radweg

Ein großartiger Mix aus Bewegung, Natur und Genuss ist die 250 Kilometer lange Strecke des Mosel-Radweges. Unterwegs laden malerische Weingüter und urige Fachwerkdörfer zu einer Pause ein. Das Motto unterwegs? Erlebnis und Genuss! Der Mosel-Radweg beginnt in Frankreich in den Vogesen, wo die Mosel ihren Ursprung hat. Der deutsche Teil startet in Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze und führt über zehn Etappen bis nach Koblenz.

Von der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze bis nach Koblenz führt der Mosel-Radweg. © Quelle: imago images / Michael Kneffel

Die Route lässt sich herrlich entspannt radeln, denn trotz aller Mittelgebirge und Weinberge ist der Moseltalradweg ein äußerst ebener Radweg. Es geht immer entlang der Mosel durch idyllische, hügelige Weinberglandschaften und die typischen Moselschleifen. Auf der Strecke liegen historische Orte wie Deutschlands älteste Stadt Trier oder die pittoreske Stadt Cochem.

Route: von Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze bis Koblenz an der Mosel-Mündung / Gesamtlänge: 248 Kilometer

8. Radfahren im Bergwerk

Durch Mittelgebirge radeln ist ja schön und gut, aber wie wäre es mal, unter den Bergen entlangzuradeln? Was im ersten Moment völlig verrückt klingt, ist in Deutschland an mehreren Orten möglich. Zum Beispiel im Erlebnisbergwerk im thüringischen Sondershausen. Die Touren werden nur an bestimmten Tagen angeboten und sind für 2023 bereits ausgebucht. Für das kommende Jahr gibt es schon jetzt Termine im Januar, im Februar und im März.

Du musst einen eigenen Helm mitbringen. Und ab 2024 kann das eigene Fahrrad aus logistischen Gründen nicht mehr nach unter Tage transportiert werden, teilt das Erlebnisbergwerk auf seiner Internetseite mit. Unter Tage herrscht eine Temperatur von etwa 24 Grad Celsius, außerdem beträgt die Luftfeuchtigkeit etwa 20 bis 25 Prozent. Die Strecke ist nur spärlich ausgeleuchtet, was das Unterfangen zu einem echten Abenteuer macht. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und kostet 67 Euro.

Route: festgelegte und geführte Strecke durch das Bergwerk / Gesamtlänge: 1,2 Kilometer

Ebenfalls in Thüringen, in Kamsdorf, gibt es eine weitere Möglichkeit. Hier bietet Trailwerk ein Fahrraderlebnis unter Tage an. Mit dem Mountainbike geht es tief rein in den Kamsdorfer Erzstollen. Die Umgebung ist vielfältig: Du fährst durch enge Passagen, durch bis zu 20 Meter hohe Kammern und breite Stollen. Es gibt drei verschiedene Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die Preise beginnen ab 49 Euro.

Route: verschiedene Strecken durch das Kamsdorfer Bergwerk / Gesamtlänge: 6 Kilometer / 12 Kilometer / 15 Kilometer

