Die 9 schönsten Sehenswürdigkeiten in Straßburg

Sie ist die Hauptstadt der Region Elsass, Sitz des Europäischen Parlamentes und doch eine der gemütlichsten Großstädte Europas: Mit rund 300.000 Einwohnern in der Kernstadt ist Straßburg überschaubar, hat eine entspannte Atmosphäre – und trotzdem viel zu bieten. Ein weiterer Pluspunkt: Die meisten Sehenswürdigkeiten liegen in der Altstadt und sind gut zu Fuß zu erkunden. Die berühmtesten Bauwerke, die malerischsten Stadtviertel, die spannendsten Museen – wir verraten dir, welche Attraktionen du bei deinem Straßburg-Besuch auf keinen Fall verpassen solltest.

1. Straßburger Münster

Sie ist das Wahrzeichen Straßburgs: Die Kathedrale Notre-Dame, auch bekannt als Straßburger Münster, ist ein bedeutendes gotisches Bauwerk und bei einem Rundgang durch die Stadt nicht zu verfehlen. Vielleicht startest du deine Straßburg-Besichtigung an der Kathedrale. So oder so wirst du aber irgendwann vor der beeindruckenden Westfassade landen und ihre filigranen Verzierungen bestaunen. Von der Aussichtsplattform auf dem Südturm kannst du den Panoramablick über die Stadt genießen, wenn du die über 300 Stufen in die Höhe erklommen hast.

Ein Highlight im Inneren der Kirche ist die riesige astronomische Uhr. Das mechanische Meisterwerk aus dem 19. Jahrhundert zeigt täglich um 12.30 Uhr ein faszinierendes Figurenspiel, das die verschiedenen Lebensalter sowie die Parade der Apostel vor Christus präsentiert.

Ein Tipp vor allem für den Sommer: Schaue dir das Straßburger Münster auch abends an. Im Juli und August wird die Außenfassade mit Farb- und Lichtspielen untermalt durch Musik und somit perfekt in Szene gesetzt.

Ein Meisterwerk der Gotik: Der Straßburger Münster ist das Wahrzeichen der Stadt. Besonders beeindruckend ist die reich verzierte Außenfassade der Kirche. © Quelle: imago images/Panthermedia

2. La Petite France

So romantisch: La Petite France ist der berühmteste und wohl beliebteste Stadtteil von Straßburg. Das malerische Viertel erinnert mit seinen Kanälen ein wenig an die Lagunenstadt Venedig, versprüht ansonsten aber typisch elsässischen Flair: Bei einem Besuch von La Petite France spazierst du zwischen Fachwerkhäusern und Blumengärten entlang, immer in der Nähe des Wassers. Auch findest du im „Kleinen Frankreich“, wie Petite France übersetzt heißt, Restaurants mit traditionell elsässischer Küche – Flammkuchen, Sauerkraut oder auch Munsterkäse, serviert mit Brot und Wein.

Früher war das Viertel gar nicht so beliebt: Ursprünglich war La Petite France der Stadtteil der Fischer, Müller und Gerber und vor allem für eines bekannt: seinen schlechten Geruch, der durch die Lederverarbeitung zustande kam. Dort lebten vor allem arme Leute, darunter Henker und Prostituierte. Heute ist La Petite France ein Touristenmagnet, keine Frage. Und im Sommer kann es dort voll werden. Aber da auf den Wegen entlang der Kanäle nur Fußgänger beziehungsweise Fußgängerinnen sowie Radfahrerinnen und Radfahrer erlaubt sind, ist das Viertel zu den meisten Zeiten ein entspannter und einzigartiger Ort zum Flanieren.

Ein traumhafter Ort zum Flanieren und Entspannen: La Petite France ist das malerischste Viertel von Straßburg und bei Reisenden und Einheimischen gleichermaßen beliebt. © Quelle: imago images/Panthermedia

3. Die gedeckten Brücken und der Vauban-Staudamm

Direkt neben dem Stadtteil La Petite France findest du die sogenannten gedeckten Brücken. Ihr Name ist etwas irreführend, denn sie haben gar keine Dächer mehr. Einst wurden sie als Schutzwall gebaut. Heute verbinden sie immer noch die drei alten Schutztürme sowie die Überreste der Stadtmauern und gehören zu den außergewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Straßburgs.

Nur wenige Meter von den Brücken entfernt ist der Vauban-Staudamm, der ebenfalls einer Brücke gleicht. Auch er wurde zur Verteidigung gebaut. Der Damm ist 120 Meter lang und mit seinen 13 Bögen ein malerisch anmutendes Bauwerk. Heute kannst du über einen Korridor im Inneren des Gebäudes das Wasser überqueren und vom Dach die Aussicht über Straßburg genießen. Früher diente der Damm kriegerischen Zwecken: Er kam 1870 im Deutsch-Französischen Krieg zum Einsatz, um die umliegenden Felder zu fluten und den Feinden somit eine Falle zu stellen.

Blick auf die gedeckten Brücken nahe dem Stadtteil Petite France: Einst als Schutzwall gebaut, sind sie heute eine der beliebtesten Attraktionen in Straßburg. © Quelle: imago images/imagebroker

4. Altstadt von Straßburg

Neben ihrem absoluten Highlight, dem Kanalviertel La Petite France, ist die gesamte Altstadt Straßburgs, die Grande Île, sehenswert. Überall läufst du durch hübsche, kleine Gassen mit viel Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäusern und schönen, originellen Geschäften. Ja, Straßburgs altes Zentrum ist auch ein perfekter Platz zum Shoppen und Stöbern.

Besonders hübsch sind auch die kleinen, etwas versteckt liegenden Plätze, auf denen sich die Straßburgerinnen und Straßburger zum Mittagessen oder Kaffeetrinken treffen. In Straßburgs Altstadt solltest du dich treiben lassen, dir Zeit zum Schauen und Genießen nehmen und den Charme der Elsass-Metropole auf dich wirken lassen.

Der perfekte Ort zum Bummeln: In Straßburgs historischem Zentrum findest du die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Du kannst dort aber auch herrlich shoppen und stöbern. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

5. Place Kléber

Er ist einer der zentralsten Plätze in Straßburg und ein beliebter Treffpunkt: Der Place Kléber in der Altstadt ist gesäumt von Cafés und Geschäften. Auch aufgrund seiner Fontänen gilt er als einer der besten Orte in der Stadt für eine Pause.

Am Place Kléber liegt außerdem die Aubette, ein langes, sandsteinfarbenes Gebäude, in dem früher die Hauptwache der Straßburger Garde war. Heute ist die Aubette ein großes Einkaufszentrum mit einem Kino, Festsaal, Restaurants und einem Parkhaus. Auch hier lohnt sich ein kleiner Abstecher während deines Bummels durch Straßburg.

Auf dem Place Kléber machen nicht nur Passantinnen und Passanten während ihres Shopping-Marathons Pause, treffen sich Straßburger und Straßburgerinnen, tummeln sich Reisende – der Platz wird außerdem für öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt oder auch Kundgebungen genutzt. Daher ist er über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Der Place Kléber ist einer der zentralsten, bedeutendsten Plätze in Straßburg. Hier kannst du bummeln und shoppen oder auch eine Pause auf einer der Fontänen-Mauern einlegen. © Quelle: imago images/José Antonio Moreno

6. Maison Kammerzell

Immer wieder lohnt es sich, bei einem Besuch der Straßburger Altstadt den Blick hinauf und entlang der Fachwerkhaus-Fassaden schweifen zu lassen. Als das schönste Fachwerkhaus der Stadt gilt das Maison Kammerzell auf dem Place de la Cathédrale. Es wurde im 15. Jahrhundert errichtet und ist berühmt für seine aufwendige Schnitzfassade, die Zeichen des Tierkreises sowie historische Persönlichkeiten darstellen.

Dass die Holzbalken so spektakulär gestaltet sind, ist dem Käsehändler Martin Braun zu verdanken: Er kaufte das Gebäude im 16. Jahrhundert und fügte die drei Etagen mit den Schnitzereien und das Dachgeschoss hinzu. Heute ist das Maison Kammerzell ein Hotel und Restaurant, in dem du elsässische Spezialitäten wie zum Beispiel Sauerkraut mit Fisch und Hühnchen in Rieslingsauce kosten kannst.

Das schönste Fachwerkhaus in Straßburg, das Maison Kammerzell, findest du in der Nähe des Münsters. Es ist für seine reichen Holzschnitzereien bekannt. © Quelle: imago images/SGM

7. Palais Rohan mit Museen

Der Palais Rohan ist ein prächtiges Gebäude aus dem Barock und beherbergt drei Museen: das Archäologische Museum, das Kunstgewerbemuseum und das Museum der Schönen Künste. Im Archäologischen Museum kannst du durch mehrere Jahrtausende elsässischer Geschichte reisen und dir zum Beispiel Grabstätten aus der Bronze- und Eisenzeit oder auch Waffen und Schmuckstücke aus der Merowinger-Zeit anschauen. Hier lernst du viel über das Leben der ersten Elsass-Bewohnerinnen und Elsass-Bewohner.

Das Museum der Schönen Künste besticht durch eine Sammlung italienischer, französischer, spanischer, flämischer und holländischer Werke aus dem 14. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert. Mit Werken von Botticelli, El Greco, Rubens, Goya und vieler weiterer berühmter Künstler bietet das Museum eine wirklich aufregende Reise durch die Geschichte der Malerei.

Im Kunstgewerbemuseum kannst du statt großen Werken der Kunstgeschichte die frühere Straßburger Alltagskunst entdecken: Möbel, Uhrmacherkunst, Bildhauerei und Goldschmiedearbeiten zum Beispiel. Außerdem bewegst du dich dort durch prächtige Räume: die ehemaligen Zimmer der Kardinäle von Straßburg.

Ein prächtiges Gebäude und Sitz dreier Museen: Den Palais Rohan schaust du dir am besten von außen und innen an. © Quelle: imago images/U. J. Alexander

8. Europäisches Parlament

Von den vielen Höhepunkten in der Altstadt gelangen wir ins moderne, politische Straßburg und zu einem weiteren Highlight: dem Europäischen Parlament. Das moderne Gebäude befindet sich im neueren Teil der Stadt, schön gelegen an einer Stelle, wo sich mehrere Kanäle kreuzen. Das Europäische Parlament kannst du an den meisten Tagen im Jahr auf eigene Faust mit einem Multimedia-Guide besichtigen.

Eine Tour durch den Plenarsaal, das Parlamentarium und die Dauer- und Wechselausstellungen ist kostenlos und für Einzelpersonen und kleine Gruppen ohne Reservierung möglich. Für den Plenarsaal solltest du 60 Minuten einplanen, für die weiteren Programmpunkte noch einmal jeweils ein bis zwei weitere Stunden. Im Parlamentarium lernst du mehr über die Arbeit des Parlaments und kannst dich über jedes Mitglied informieren.

Genau checken solltest du vorher die Öffnungszeiten: Sie variieren nämlich, je nachdem, ob eine Plenartagung ist oder nicht. Wenn das Parlament zu einer Tagung zusammenkommt, kannst du auf der Besuchertribüne Platz nehmen und die Debatten verfolgen, aber auch das Parlamentarium und die Ausstellungen besuchen.

Ausflug in die Europapolitik: Im Europäischen Parlament kannst du Plenartagungen verfolgen und mehr über die Arbeit der Mitglieder sowie Entwicklungen und Herausforderungen der Europapolitik erfahren. © Quelle: imago images/U. J. Alexander

9. Parc de l’Orangerie

Nicht weit vom Europäischen Parlament liegt einer der schönsten grünen Flecken Straßburgs: der große Orangerie-Park, der älteste Park der Stadt. Dort findest du nicht nur Ruhe und Entspannung, sondern auch ein tolles Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Orangerie-Park gibt es neben Seen, Wiesen und Wasserfällen mehrere Spielplätze, einen Minizoo, ein Karussell, eine Bowlingbahn, einen Kanuverleih, einen Skatepark und ein Gourmetrestaurant im „Buerehiesel“, einem alten Fachwerkhaus.

Berühmt ist der Orangerie-Park außerdem für den Storch, der dort wieder heimisch gemacht wurde. Lange galt der Vogel – das Symbol des Elsass – als vor dem Aussterben bedroht. Seit 1871 erblicken in der Aufzuchtstation im Orangerie-Park immer wieder neue Storchenbabys das Licht der Welt – du kannst sie dort treffen und bewundern.

Straßburgs grüne Oase: Der Orangerie-Park ist der älteste Park der Stadt und ein beliebter Ort für Liebespärchen, Familien und alle, die etwas Entspannung suchen. © Quelle: imago images/SGM





