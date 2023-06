Die beliebtesten und unbeliebtesten Flughäfen in Deutschland

Die Flughafenbetreiber hatten dieses Jahr schon so einige Herausforderungen: Streiks sorgten dafür, dass der Betrieb teilweise für mehrere Tage eingestellt werden musste. Die Nato-Übung „Air Defender“ kam im Juni als weitere Herausforderung dazu. Und Probleme aus dem vergangenen Jahr, wie Personalmangel, sind vielerorts noch nicht gelöst worden. Wie Airports mit solchen Herausforderungen umgehen beziehungsweise wie gut sie ihren Job machen, entscheidet häufig darüber, ob ein Flughafen bei Passagierinnen und Passagieren beliebt ist oder nicht.

Das Fluggastrechteportal Airhelp hat untersucht, welche Airports in Deutschland besonders beliebt sind und welche eher weniger. Dazu wurden, wie schon im vergangenen Jahr, die 20 deutschen Flughäfen mit mehr als 500 Google-Bewertungen untersucht.

Flughafen Frankfurt Hahn ist am unbeliebtesten

Den letzten Platz im Ranking belegt 2023 der Flughafen Frankfurt Hahn. Der ehemalige US-Airport kommt bei knapp 4800 Bewertungen bei Google nur auf 3,0 von 5 möglichen Sternen. Dass im Namen des Flughafens Frankfurt vorkommt, ist bei mehr als 100 Kilometern Entfernung zur Finanzmetropole möglicherweise für einige Reisende verwirrend.

So schreibt eine Userin bei Google: „Das ist wirklich der peinlichste Flughafen der mir je untergekommen ist! Mir tut einfach jeder Mensch leid der hier mehr als 1 Minute verbringen muss. Es gibt hier einfach nichts!! (momentane Uhrzeit: 22:00) Am besten Brote schmieren. Keine bequemen Sitze kein Personal. Haben gerade 40 Minuten in unserem Flugzeug warten müssen da keine/r da war um uns abzufertigen. Es gibt KEINE vernünftige Anbindung an den Rest der Welt. Der Shuttle nach Mainz oder Frankfurt fährt super selten und ist ein winziges Privatunternehmen und kostet so viel wie eine halbe Fahrt durchs Land mit der DB. Abriss oder Umnutzung wäre wohl die einzige Art irgendwas richtig zu machen.“

Der Ärger der Reisenden schlägt sich auch in den Zahlen wieder. Die Bewertung von Frankfurt Hahn verschlechtert sich im aktuellen Ranking im Vergleich zum vorherigen Jahr um 0,3 Sterne.

Diese Airports schneiden am schlechtesten ab

Profitieren davon kann der Hauptstadtflughafen BER in Berlin. Der Airport Berlin-Brandenburg hat zwar keine besseren Bewertungen als im Vorjahres-Ranking erhalten. Er erhält bei fast 25.000 Google-Bewertungen 3,2 von 5 möglichen Sternen. Das reicht aufgrund der Verschlechterung von Frankfurt Hahn trotzdem für den vorletzten Platz.

Der Flughafen BER ist nicht mehr der unbeliebteste Flughafen Deutschlands. © Quelle: imago images/photothek

Auf dem drittletzten Platz findet sich 2023 der Flughafen Köln-Bonn mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bei knapp 13.000 Bewertungen auf Google, er fällt damit hinter die Airports Hannover (5351 Bewertungen) und Dortmund (7468 Bewertungen) zurück. Beide verloren im Gegensatz zum letzten Jahr jedoch ebenfalls und stehen nun bei jeweils 3,6 Sternen.

Sie teilen sich den Rang im unteren Bereich des Rankings mit zwei der wichtigsten Ferienflughäfen Deutschlands. Hamburg und Düsseldorf kommen beide ebenfalls nur auf 3,6 von 5 Sternen – Düsseldorf hat mehr als 27.000 Bewertungen bei Google, Hamburg knapp 15.000.

Kleine Flughäfen sind besonders beliebt

Am anderen Ende des Rankings teilen sich gleich drei Airports den ersten Platz. Auf Platz 1 steht erneut der Flughafen Münster - Osnabrück, allerdings muss er sich die Top-Platzierung dieses Jahr mit Friedrichshafen und Nürnberg teilen – alle kommen auf 4,3 Sternen bei Google.

Münster Osnabrück kommt mittlerweile auf immerhin 1100 Bewertungen bei Google, büßt aber im Vergleich zum Vorjahres-Ranking 0,1 Sterne bei der Bewertung ein. Die Flughäfen in Friedrichshafen (720 Bewertungen) und Nürnberg (5200 Bewertungen) weisen die gleiche Wertung wie im letzten Jahr auf, können sich so aber trotzdem verbessern.

Dass es für große Flughäfen nicht unmöglich ist eine gute Bewertung zu bekommen, zeigt der Airport München. Mit 4,2 von 5 möglichen Sternen teilt sich einer der wichtigsten Reiseknotenpunkte in Deutschland den zweiten Platz mit den Flughäfen Leipzig-Halle und Paderborn-Lippstadt. Auf Google hat der Airport dabei mehr als 28.000 Bewertungen.

Nur der Flughafen in Frankfurt hat mehr: Der größte Flughafen Deutschlands kommt auf mehr als 56.000 Google-Bewertungen und landet mit 3,8 Sternen in diesem Jahr im Mittelfeld des Rankings. Er hat sich um 0,2 Sterne verschlechtert.

Airport-Ranking 2023

Hier sind alle Flughäfen und ihre Bewertung im Überblick (Flughafen / Sternebewertung / Anzahl der Bewertungen):

Münster - Osnabrück: 4,3 Sterne, 1137

Friedrichshafen: 4,3 Sterne, 724

Nürnberg: 4,3 Sterne, 5221

Leipzig - Halle: 4,2 Sterne, 3074

München: 4,2 Sterne, 28.175

Paderborn- Lippstadt: 4,2 Sterne, 1068

Bremen: 4 Sterne, 2361

Dresden: 4 Sterne, 1697

Stuttgart: 4 Sterne, 10.113

Karlsruhe - Baden Baden: 3,9 Sterne, 3298

Frankfurt am Main: 3,8 Sterne, 56.116

Memmingen: 3,7 Sterne, 4469

Weeze: 3,7 Sterne, 2483

Hamburg: 3,6 Sterne, 14.789

Düsseldorf: 3,6 Sterne, 27.198

Dortmund: 3,6 Sterne, 7468

Hannover: 3,6 Sterne, 5351

Köln-Bonn: 3,5 Sterne, 12.981

Berlin-Brandenburg: 3,2 Sterne, 24.893

Frankfurt-Hahn: 3 Sterne, 4766

Deutsche Airports schlechter bewertet

Im aktuellen Ranking schneiden viele Flughäfen schlechter ab, als noch im Vorjahr. Elf Flughäfen haben mindestens 0,1 Sterne in ihrer Bewertung verloren. Mit dem Minus von 0,3 Sternen innerhalb nur eines Jahres in der Bewertung des Airports Frankfurt Hahn kann jedoch kein anderer Flughafen mithalten.

Das ärgert Flugreisende in 2023

Warum haben sich die Bewertungen vieler Flughäfen in Vergleich zum letzten Jahr verschlechtert? Julián Navas, Rechtsexperte bei Airhelp, geht davon aus, dass besonders die langen Wartezeiten am Check-In und technische Probleme bei Passagierinnen und Passagieren für Ärger gesorgt haben.

Hinzu kämen außerdem die Streiks, die viele Flughäfen in Deutschland in den ersten Monaten des Jahres immer wieder lahm gelegt hätten. Ob Verspätung oder direkt kompletter Flugausfall, Reisende haben in den meisten Fällen einige Rechte, die sie einfordern können.

