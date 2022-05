Der Flughafen Berlin-Brandenburg kommt in Sachen Bewertungen nicht besonders gut weg.

Die beliebtesten und unbeliebtesten Flughäfen in Deutschland

Einige Flughäfen in Deutschland erledigen ihren Job besser als andere. Das finden zumindest die Passagierinnen und Passagiere. Das Fluggastrechte-Portal „Airhelp“ hat untersucht, welche Airports in Deutschland besonders beliebt sind und welche nur wenige Fans haben. Dazu wurden mehr als 500 Google-Bewertungen analysiert.

Heraus kam: Schlusslicht und damit unter den Reisenden am unbeliebtesten ist der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER). Schon vor seiner Eröffnung sorgte der Airport immer wieder für negative Schlagzeilen, nach der Inbetriebnahme setzt sich der Trend augenscheinlich fort.

Noch immer gilt er laut den Google-Bewertungen als unorganisiert und wird als Chaos-Flughafen bezeichnet. Reisende kritisierten Chaos während der geschäftigen Osterferien, darüber hinaus monierten sie schlechte Wegführung, lange Wartezeiten und fehlende Steckdosen an den Sitzplätzen. Das Gesamturteil der Reisenden: 3,2 von fünf Sternen auf Google bei insgesamt mehr als 14.000 Bewertungen – und das trotz einer vergleichsweise kurzen Betriebszeit.

Der Flughafen Hannover landete auf den hinteren Plätzen des Rankings. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein unzufriedener Fluggast schreibt dazu: „Als Flughafen völlig nutzlos und unorganisiert. In den Parkhäusern geht es schon los. Winzige Hinweisschilder, keine stringente Pfeilführung zum Terminal. Drinnen noch Bauzaun, schnelles Vorankommen wird aktiv verhindert. Keine Rollbänder, dafür aber Vereinzelungsschleusen.“

Unbeliebte Flughäfen: Diese Airports teilen sich die hinteren Plätze des Rankings

Auf immerhin 0,1 Sterne mehr und damit den vorletzten Platz kommt der Flughafen Frankfurt-Hahn. Der ehemalige US-amerikanische Militärflughafen schafft es mit fast 3000 Bewertungen nur auf durchschnittlich 3,3 von fünf Sternen. Etwas besser schneiden mit 3,7 von fünf Sternen die Flughäfen Hannover (etwa 4000 Bewertungen), Dortmund (etwa 5000 Bewertungen) und Weeze (etwa 1800 Bewertungen) ab. Sie teilen sich somit den drittletzten Platz.

Dem Flughafen Frankfurt-Hahn geben Reisende nur wenige Sterne. © Quelle: Thomas Frey/dpa

Doch was machen die Flughäfen an der Spitze des Rankings besser als ihre Konkurrenz? Dort werden weniger Fluggäste abgefertigt Während der BER für 46 Millionen Reisende im Jahr ausgelegt ist, beträgt die Kapazität des Gewinners des Rankings, der Flughafen Münster-Osnabrück, nur vier Millionen Passagierinnen und Passagiere. Sie haben bislang ebenfalls vergleichsweise wenige, nämlich etwa 915, Bewertungen hinterlassen. Im Schnitt gab es 4,4 von fünf Sternen – das reicht für Platz 1.

Kleine Flughäfen schneiden besonders gut ab

Die zweitplatzierten Flughäfen Friedrichshafen und Nürnberg gehören ebenfalls zu den kleineren Airports. Sie verpassen den ersten Platz nur knapp: 529 und 2549 Bewertungen verleihen diesen Airports eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sternen. Auf den dritten Platz mit 4,2 Sternen haben es die Flughäfen Paderborn-Lippstadt (657 Bewertungen) und Leipzig-Halle (2209 Bewertungen) geschafft.

Auch der Flughafen München (18.083 Bewertungen) hat 4,2 Sterne erhalten. Laut Flughafenverband ADV hat er das zweitgrößte Fluggastaufkommen in Deutschland und zählt somit zu den Großen. Um 0,2 Sterne schlechter steht Frankfurt am Main da. Mit mehr als 36.000 Bewertungen und einer Kapazität von 70 Millionen Passagieren ist er der größte Flughafen Deutschlands. In Sachen Beliebtheit schafft es Frankfurt mit vier von fünf Sternen allerdings lediglich auf Platz fünf.

Diese Eigenschaften ärgern Reisende

Julián Navás,, Rechtsexperte bei „Airhelp“, weiß, worauf es Reisenden am Flughafen ankommt: „Viele Passagiere beschweren sich vor allem über lange Wartezeiten, verwirrende Wegführungen und schlechte Einrichtungen.“ Reisende dürfen aktuell allerdings nicht zu streng mit den Airports sein: „Vor allem bei den Wartezeiten darf man jedoch nicht vergessen, dass für diese oftmals auch die Fluggesellschaften verantwortlich sind, welche beispielsweise in den Herbstferien 2021 durch zu wenig Personal an Check-In-Schaltern für extreme Wartezeiten sorgten.“

Sollten Passagiere rechtzeitig am Flughafen eintreffen und wegen Problemen am Airport dennoch ihren Flug verpassen, haben sie das Recht auf einen Ersatzflug oder Rückerstattung des Ticketpreises. „Daher ist es wichtig, dass stets Belege für den Ticketkauf und Verspätungen angefertigt werden. Dennoch empfehlen wir, vor allem in den bevorstehenden Sommerferien, mindestens zwei bis drei Stunden vor Abflug einzutreffen, um mögliche Zeitprobleme zu vermeiden“, sagt Navás.

Airport-Ranking 2022

Hier die Flughäfen und ihre Bewertung im Überblick (Flughafen / Sternebewertung / Anzahl der Bewertungen):

Münster-Osnabrück: 4,4 Sterne, 913 Bewertungen Friedrichshafen: 4,3 Sterne, 529 Bewertungen Nürnberg: 4,3 Sterne, 2549 Bewertungen Leipzig-Halle: 4,2 Sterne, 2209 Bewertungen München: 4,2 Sterne, 18.083 Bewertungen Paderborn-Lippstadt: 4,2 Sterne, 657 Bewertungen Bremen: 4,1 Sterne, 1582 Bewertungen Dresden International: 4,1 Sterne, 1165 Bewertungen Frankfurt am Main: 4,0 Sterne, 36.386 Bewertungen Stuttgart: 4,0 Sterne, 6179 Bewertungen Hamburg: 3,9 Sterne, 9471 Bewertungen Karlsruhe – Baden-Baden: 3,9 Sterne, 2095 Bewertungen Düsseldorf: 3,8 Sterne, 11695 Bewertungen Köln-Bonn: 3,8 Sterne, 8671 Bewertungen Memmingen: 3,8 Sterne, 2947 Bewertungen Dortmund: 3,7 Sterne, 5103 Bewertungen Hannover: 3,7 Sterne, 3863 Bewertungen Weeze: 3,7 Sterne, 1800 Bewertungen Frankfurt-Hahn: 3,3 Sterne, 2935 Bewertungen Berlin-Brandenburg: 3,2 Sterne, 14364 Bewertungen

