Die besten Fotospots in Island – Profitipps, um einzigartige Naturwunder festzuhalten

1. Reykjavik

Reykjavik ist nicht nur die nördlichste Hauptstadt der Welt, sondern auch die größte Stadt Islands, in der viele Erlebnisse auf dich warten. Der Ort hält fast 1100 Jahre spannende Geschichte, Kultur und Architektur für dich bereit. Begib dich auf Erkundungstour zu den schönsten Fotospots. Vor allem die Hallgrímskirkja ist besonders eindrucksvoll und ein tolles Fotomotiv. Der moderne lutherische Kirchenbau ist nach wie vor eines der meistfotografierten Bauwerke der Stadt und sollte nach der Ankunft unbedingt besichtigt werden.

Die Hallgrímskirkja ist eines der meistfotografierten Motive Reykjaviks. © Quelle: Shutterstock

Pro-Tipp: Lass dir die Orgel mit 5275 Pfeifen im Inneren der Kirche nicht entgehen. Sie wurde 1992 installiert und ist ein ebenso beeindruckendes Prunkstück wie das Design der Kirche.

2. Gatklettur

Am Strand von Helmmar Richtung Arnarstapi kannst du den wunderschönen Natursteinbogen Gatklettur, der auch als Hellnar-Bogen bekannt ist, bestaunen. Ganz in der Nähe befinden sich noch weitere beliebte und lohnenswerte Touristenattraktionen – die Steinbrücke auf der Halbinsel Snæfellsnes. Dieser Ort eignet sich besonders gut, um an deiner Technik zur Langzeitbelichtung zu pfeilen und Fotos, die du ewig in Erinnerung halten wirst, aufzunehmen. Die erfahrenen Fotografen und Fotografinnen und Skylum-Ambassadors, die dich auf deiner Reise bei der Luminar Adventures Tour begleiten, stehen dir mit Tipps zur Seite.

Der Natursteinbogen Gatklettur, der auch als Hellnar-Bogen bekannt ist, bietet ein tolles Fotomotiv zum Sonnenuntergang © Quelle: Shutterstock

Pro-Tipp: Nimm dir ein Stativ mit einziehbaren Füßen und einen Satz ND-Filter mit.

3. Kirkjufell

Der 463 Meter hohe Kirkjufell, der auch als Kirchenberg bekannt ist, ist ein malerisches Ausflugsziel nahe der Stadt Grundarfjörður am westlichen Ufer des gleichnamigen Fjordes Grundarfjörður, das zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter besucht werden kann. Hier kannst du tolle Landschaftsbilder machen: Sei es während stimmungsvoller Nebel den pyramidenförmigen Berg umhüllt, die goldenen Stunde die Umgebung in glänzendes Licht taucht oder du die Nordlichter beobachtest, die im Winter mit ihren einzigartigen Farben den Nachthimmel erhellen. Diese Naturphänomene sind ideal für kontrastreiche Lichtaufnahmen.

Der 463 Meter hohe Kirkjufell bietet zu jeder Jahreszeit und Wetterlage spektakuläre Landschaftsbilder. © Quelle: Iurie Belegurschi

Pro-Tipp: Der Kirkjufell ist eine Kulisse aus der beliebten Serie „Game of Thrones“. Mit einem Foto des Bergs machst du sicherlich viele Serienfans neidisch.

4. Landmannalaugar

Landmannalaugar, abseits der Route F208 und im Herzen des südlichen Hochlands von Island gelegen, ist ein Ort von unvergleichlicher landschaftlicher Schönheit. Wenn du gerne wanderst, wirst du die Route in Richtung des Vulkans Hekla lieben. Berühmt ist Landmannalaugar aber vor allem für seine „People‘s Pools“– hier kannst du ein Bad in den heißen Quellen direkt in der Natur nehmen.

In den "People´s Pools" von Landmannalaugar kannst du in natürlichen heißen Quellen baden. © Quelle: Iurie Belegurschi

5. Sigöldugljúfur Canyon

Die Sigöldugljúfur-Schlucht, auch als „Tal der Tränen“ bekannt, liegt etwa 172 km von Reykjavik entfernt und lässt sich perfekt mit einer Besichtigung von Landmannalaugar kombinieren. Deine Reise führt dich dabei durch zerklüftete Gebirgspisten und sorgt garantiert für magische Ausblicke. Aus der Vogelperspektive bekommst du einen atemberaubenden Blick auf den türkisfarbenen Fluss Tungnaáund und die unzähligen Wasserfälle wirken wie aus einer Märchenwelt.

Die vom Fluss Tungnaáund durchzogene Sigöldugljúfur-Schlucht lässt sich super mit einem Besuch des Landmannalaugar kombinieren. © Quelle: Iurie Belegurschi

6. Háifoss

Ein unvergessliches Naturerlebnis garantiert!: Der Háifoss (hoher Wasserfall) befindet sich im Tal Fossárdalur und ist der drittgrößte Wasserfall des Landes. Er fließt in den gleichnamigen und längsten Fluss Islands und bietet mit einer Höhe von 122 Metern einen atemberaubenden Ausblick und ein großartiges Fotomotiv. In der Nähe gibt es einen weiteren Wasserfall – Granni, was so viel wie „Nachbar“ bedeutet. Diese beiden Wasserfälle bilden in der sonst flachen Landschaft des Fossárdalur-Tals eine herausragende Abwechslung fürs Auge.

Der Háifoss (hoher Wasserfall) ist nach dem Morsárfoss und Glymurder dritthöchste Wasserfall Islands. © Quelle: Shutterstock

7. Hjálparfoss

Du möchtest einzigartige Naturphänomene unter optimalen Bedingungen fotografieren? Das gelingt dir am Hjálparfoss. Dieses Zwillingswasserfallsystem ist relativ einfach zu fotografieren, weil man einen flachen, offenen Blick hat und relativ nah an die Szene herankommt. Mit einem Weitwinkelobjektiv kannst du außerdem ein atemberaubender Panoramablick über die Region einfangen.

Der Hjálparfoss ist ein einzigartiges Zwillingswasserfallsystem. © Quelle: Job Savelsberg

8. Vatnajökull National Park

Wenn du einen Crashkurs in Wildnisfotografie absolvieren möchtest, dann bist du im Vatnajökull-Nationalpark genau richtig. Hier werden dir die meisten der außergewöhnlichsten Naturereignisse Islands an einem Ort geboten – von Lavalandschaften über Gletscher und Wasserfälle bis hin zu Eishöhlen und schwarzem Sand. Für eine umfassende Erkundungstour solltest du einen längeren Aufenthalt von zwei bis drei Tagen einplanen. Auch die Luminar Adventures Tour hat einen Stopp im Nationalpark eingeplant, da du hier unzählige Möglichkeiten bekommen wirst, deine Fotografie-Fähigkeiten zu verbessern und neue Techniken mit deiner Kamera auszuprobieren.

Im Vatnajökull National Park kannst du Lavalandschaften, Gletscher, Wasserfälle, Eishöhlen und schwarzen Sand erleben. © Quelle: Iurie Belegurschi

9. Diamond Beach

Der einzigartige Name dieses schwarzen Sandstrandes kommt von den winzigen Eissplittern, die im Licht wie Diamanten glänzen. Sie stammen vom nahegelegenen Breiðamerkurjökull-Gletscher und treiben auf dem Fluss Jökulsárlón, bevor sie am schwarzen Sandstrand angespült werden. Diese erstaunliche Szene zieht jedes Jahr Hunderte von Touristen und zahlreiche Natur- und Landschaftsfotografen an, die die goldene Stunde nutzen, um diese epische Szene einzufangen. Probiere es selbst aus!

Eissplitter, die im schwarzen Sand wie Diamanten glänzen - das ist der Diamond Beach. © Quelle: Iurie Belegurschi

10. Luminar Adventures Camp

Der Erfolg einer jeden Abenteuerreise hängt von guter Organisation und der richtigen Planung ab: Hier kommt das Weltklasse-Team von Luminar Adventures ins Spiel! Die kuratierte Luminar Adventures Tour wurde von Branchenprofis organisiert – Landschaftsfotografen, lokalen Expertinnen und Experten sowie dem Luminar-Team mit jahrelanger Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten.

Auf dieser Reise quer durch Island kannst du das Land durch dein Fotoobjektiv entdecken und hast du die Möglichkeit, dich mit 30 anderen Teilnehmenden und Abenteuerlustigen auszutauschen. Außerdem werden dich sechs Luminar-Teammitglieder und Profis begleiten, die für all deine Fragen und Tipps zum Thema Landschaftsfotografie zur Verfügung stehen. So lernst du Island von seinen schönsten Seiten kennen und kannst in nur einer Woche dein fotografisches Können deutlich verbessern. Mach dich bereit für ein Abenteuer und kehre mit Erinnerungen zurück, die du ein Leben lang behalten wirst!

