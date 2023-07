Ranking: Hotel in Italien zum besten Hotel der Welt gekürt

Zu einem rundum gelungenen Urlaub gehört auch immer die passende Unterkunft. Egal, ob beim Strandurlaub, auf Städtereise oder beim Wandern durch die Berge, wenn du dich in deinem Zuhause auf Zeit nicht wohlfühlst, wirst du den Urlaub wahrscheinlich nicht wirklich genießen können.

Die Auswahl des richtigen Hotels kann deshalb einer der wichtigsten Aspekte an einer Reise sein. Gut, dass Urlauberinnen und Urlauber sich mittlerweile meist schon im Vorhinein ausführlich über die möglichen Unterkünfte informieren können. Falls du aber noch etwas Inspiration bei der Suche benötigst, könnte dir die Auszeichnung „World‘s Best Hotel 2023“ weiterhelfen.

Das Hotel-Ranking wurde vom Portal „La Liste“ erstellt, die hauptsächlich dafür bekannt ist, seit 2015 die besten Restaurants der Welt auszuzeichnen. In diesem Jahr hat sich das Portal jedoch auch Hotels vorgenommen und diese bewertet. Dabei wurde nach eigener Aussage ein Algorithmus benutzt, der Bewertungen von mehr als 300 Reiseführern, anderen Rankings, Medienpublikationen und Kundenbewertungen analysiert hat.

Die ausgezeichneten Hotels sind alle äußerst exklusiv und aus diesem Grund auch hochpreisiger. Wir stellen dir die Gewinner aus einer Auswahl von 5000 Hotels vor.

Platz 1: Cipriani, A Belmond Hotel (Venedig)

Der erste Platz geht an das Hotel Cipriani in Venedig. Die traditionsreiche Unterkunft liegt auf der kleinen Insel Guidecca, die zu Venedig gehört. Eröffnet wurde das Cipriani bereits 1958 und hat seitdem einiges erlebt, unter anderem waren hier schon Könige und andere Royals zu Gast, genauso Stars wie zum Beispiel Angelina Jolie oder George Clooney, der dort geheiratet hat.

Im Ranking von „La Liste“ holt das venezianische Hotel beeindruckende 99,75 Punkte von insgesamt 100 möglichen. Und steht damit ganz alleine auf der Spitzenposition. Zum Angebot gehören unter anderem ein beheizter Pool, ein privater Anlegeplatz für Boote, knapp 100 stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten. Mehrere Restaurants und Bars sowie ein Wellness- und Spabereich.

Die Preise für Zimmer in dem Hotel starten bei rund 1700 Euro pro Nacht, für Suiten musst du aber zwischen 2500 und 4500 Euro für eine Nacht bezahlen.

Platz 2 teilen sich drei Hotels

Anders sieht es auf dem zweiten Platz aus. Den teilen sich nämlich gleich drei Hotels mit derselben Punktzahl. Das Peninsula Chicago, das Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal und das Cheval Blanc St-Barth kommen alle auf 99,5 Punkte.

Peninsula Chicago: Das Hotel wurde 2001 eröffnet und liegt mitten in Chicago, viele beliebte Sehenswürdigkeiten sind fußläufig von dort zu erreichen. Es bietet auf 20 Etagen mehr als 300 Zimmer und über 80 Suiten, außerdem einen großen Spa- und Poolbereich sowie mehrere Restaurants und Bars. Die Zimmerpreise variieren zwischen rund 500 Euro und 2100 Euro pro Nacht.

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal: Ebenfalls auf Platz zwei landet das Waldorf Astoria im mexikanischen Cabo San Lucas. Das Hotel liegt im besonders bei US-Amerikanerinnen und -Amerikanern beliebten Süden von Baja California und hat einen direkten Zugang zum Strand und Meer, das Urlauberinnen und Urlauber von jedem der 115 Zimmer und Suiten sehen können, außerdem gibt es mehrere Restaurants und Bars sowie einen großen Spa- und Wellnessbereich und Pools. Die Zimmerpreise starten bei rund 900 Euro pro Nacht, wer die Presidential Beachfront Suite bucht, zahlt mehr als 7200 Euro für eine Nacht.

Cheval Blanc St-Barth: Auf der kleinen französischen Karibikinsel Saint-Barthélemy liegt das Hotel Cheval Blanc St-Barth im Nordwesten des Eilands. Von den mehr als 40 Zimmern, Suiten oder Villas des Hotels hast du einen tollen Ausblick auf das klare türkisblaue Wasser der Karibik. Fünf verschiedene Restaurants, ein großer Poolbereich sowie etliche Wellnessmöglichkeiten gehören außerdem zum Angebot.

Eine Nacht im sogenannten Tropical Room kostet mehr als 900 Euro, an den meisten Tagen in diesem Jahr sind Zimmer jedoch nur auf direkte Nachfrage buchbar, wie das Hotel auf seiner Website mitteilt.

Diese Hotels landen auf Platz drei

Mit einer Punktzahl von 99 von 100 möglichen Punkten sind im Ranking gleich acht unterschiedliche Hotels auf Platz drei gelandet.

L‘Ermitage Beverly Hills (Beverly Hills, USA)

The Peninsula Shanghai (Shanghai, China)

The Oberoi Udaivilas Udaipur (Udaipur, Indien)

La Réserve Paris (Paris, Frankreich)

Il San Pietro di Positano (Positano, Italien)

Park Hotel Vitznau (Vitznau, Schweiz)

The Savoy (London, England)

Le Meurice (Paris, Frankreich)

Das beste deutsche Hotel im Ranking

Unter die Top 10 schafft es nur ein deutsches Hotel. Das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten kommt auf 96 Punkte und teilt sich damit den neunten Platz in der Auswertung mit etlichen weiteren Hotels. Das Hotel wurde bereits 1897 errichtet und steht in direkter Nähe zur Außenalster am Neuen Jungfernstieg in Hamburg.

Bei mehr als 150 Zimmern haben Reisende hier die Möglichkeit, aus etlichen unterschiedlichen Zimmern und Suiten zu wählen. Außerdem gibt es sechs Restaurants und zwei Bars in dem Hotel sowie einen großen Spabereich. Viele der beliebten Hamburger Sehenswürdigkeiten sind von dem Hotel aus fußläufig erreichbar. Die günstigsten Zimmer liegen bei rund 400 Euro, wer eine Nacht in der Celebrity Suite schlafen möchte, muss dafür 1900 Euro bezahlen.

Eine Übersicht über alle Hotels, die es in die Top 10 der Wertung geschafft haben, bekommst du hier.

