Das sind die besten Urlaubsländer in Europa für Bier-Fans

Hopfen und Malz, Gott erhalt‘s! Deutschland ist ein Biertrinkerland, das gilt aktuell besonders, denn bis zum 3. Oktober läuft noch das Münchner Oktoberfest. Alleine dort wurden in den letzten Jahren laut „Statista“ jeweils zwischen 5 und 8 Millionen Maß Bier ausgeschenkt.

Aber ist Deutschland auch das Land mit dem höchsten pro Kopf Bierkonsum? Und in welchem europäischen Land gibt es überhaupt die meisten Brauereien? Dieser und weiteren Fragen ist das Reiseportal „We love holidays“ nachgegangen und hat so analysiert, welche 15 Länder in Europa die besten Reiseziele für Bier-Fans sind.

Das europäische Land mit den meisten Brauereien

Brauereibesichtigungen sind dein Ding? Dann solltest du nach Frankreich reisen, denn dort gibt es laut der Untersuchung rund 2500 Brauereien und damit die meisten in Europa. Deutschland kann da mit 1512 Brauereien nicht mithalten und landet nur auf Platz 3 in dieser Kategorie.

Auf Platz 2 mit 1810 Brauereien liegt Großbritannien. Die wenigsten Brauereien unter den Top 15 der Bierhotspots in Europa kann Ungarn mit 75 Stück bieten. Nur unwesentlich mehr hat, für manche vielleicht etwas überraschend, Irland mit 77 Brauereien im Land.

Bier für die Welt: Die Export-Champions

Wer exportiert am meisten Bier? Auch in dieser Kategorie landet Deutschland mit 14,9 Milliarden Litern pro Jahr im Europavergleich nur auf Platz 3 – dieses Mal müssen wir uns den Nachbarn aus Belgien und der Niederlande geschlagen geben. Die Niederländer exportieren fast 24,8 Milliarden Liter Bier in die Welt – das liegt einerseits natürlich an Heineken, das weltweit getrunken wird. Aber auch die niederländische Craft-Bier-Szene hat mittlerweile einen guten Ruf.

Aus der Brauerei von Heineken wird das Bier von den Niederlanden in die ganze Welt exportiert. © Quelle: imago images/imagebroker

Aus Belgien gehen pro Jahr rund 15,7 Milliarden Liter Bier an Biertrinkerinnen und Biertrinker auf der ganzen Welt. Auf den Plätzen 4 und 5 reihen sich Tschechien mit rund 5,6 Milliarden Litern und Großbritannien mit knapp 5 Milliarden exportierten Litern pro Jahr ein.

Wo in Europa ist der Bierkonsum am höchsten?

Ist in dieser Kategorie Deutschland wenigstens auf Platz 1? Zum Glück nicht, zumindest mit Blick auf unsere Lebern. In Deutschland werden pro Person und Jahr rund 92,5 Liter Bier getrunken. Da können die Menschen aus Tschechien jedoch nur lachen. Wahnsinnige 181,7 Liter trinken diese pro Kopf laut der Analyse von „We love holidays“ pro Jahr.

Vor Deutschland liegen auch noch Österreich mit knapp 97 Litern pro Person, Polen mit 96 Litern und Rumänien mit 95 Litern Bier. In dieser Kategorie liegen die Deutschen also nur auf Platz 5.

Aber welches Land ist denn jetzt insgesamt gesehen, das beste europäische Reiseziel für Bierfans?

Top 15: Die Hotspots für Bierfans

Um diese Frage zu beantworten, hat „We love holidays“ zusätzlich zu den Kategorien „Brauereien“, „Bier-Export“ und „Bierkonsum“ noch die Menge an produziertem Bier, die Angebote an Bierverkostungen und Brauereitouren sowie den durchschnittlichen Preis eines halben Liters Bier in Euro in die Analyse einbezogen.

Und alles in allem gesehen kann sich Deutschland in dem Ranking dann doch den ersten Platz sichern. Mit einer insgesamten Punktzahl von 4,07 landet es sogar ziemlich souverän vor Tschechien auf dem zweiten Rang – Punktzahl 3,58. Ebenfalls aufs Treppchen schaffen es die Niederlande mit 2,94 Punkten im Ranking. Deutlich knapper dahinter landet Großbritannien mit 2,69 Punkten, nur unwesentlich vor Polen, das eine Punktzahl von 2,40 erreicht.

Am Ende der Top 15 geht es extrem knapp zu. Kroatien liegt mit 1,35 Punkten nur minimal hinter Irland mit einer Punktzahl von 1,37. Portugal holt 1,47 Punkte und macht so den 13. Platz.

Deutschland 4,07 Punkte Tschechien 3,58 Punkte Niederlande 2,94 Punkte Großbritannien 2,69 Punkte Polen 2,40 Punkte Spanien 2,37 Punkte Belgien 2,36 Punkte Frankreich 2,17 Punkte Rumänien 1,73 Punkte Ungarn 1,57 Punkte Italien 1,54 Punkte Österreich 1,50 Punkte Portugal 1,47 Punkte Irland 1,37 Punkte Kroatien 1,35 Punkte

Insgesamt hat „We love holidays“ 32 europäische Ländern untersucht, die Übersicht über die Plätze 16 bis 32 findest du hier. Die Zahlen im Ranking beziehen sich auf das Jahr 2022.

