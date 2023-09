Die besten Orte für einen Kurzurlaub in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg nimmt Platz drei in Deutschland ein: Sowohl nach Einwohnerzahl als auch bezüglich der Fläche steht das Bundesland an dritter Stelle der deutschen Länder.

Im Urlaub ist alles möglich: Berge treffen auf Seen, Städte auf Dörfer, Wälder auf Moore. Ideen gesucht? Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten für einen Kurzurlaub in Baden-Württemberg.

Heidelberg

Im lieblichen Neckartal ist Heidelberg ein wunderbares Urlaubsziel. Die Stadt ist bekannt für die älteste Hochschule Deutschlands und die hübsche Altstadt mit der Schlossruine. Bis zu seiner Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg war das Heidelberger Schloss die Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Heute verströmt es mit seinem halb verfallenen Zustand eine ganz besondere Atmosphäre.

Heidelberg ist das perfekte Ziel für einen Kurzurlaub in Süddeutschland. © Quelle: PantherMedia / Sergey Borisov

Wer das Schloss besucht, hat einen einzigartigen Blick auf Heidelberg und das Neckartal. Sehr lohnenswert ist eine Führung, bei der man viele Erklärungen zur Geschichte des Schlosses und der Kurfürsten und Pfalzgrafen erhält. Weitere Highlights in Heidelberg sind das Karlstor, die Alte Brücke und der Philosophenweg.

Freiburg im Breisgau

Mitten im sagenhaften Schwarzwald liegt die idyllische Stadt Freiburg im Breisgau, die viel zu bieten hat: Freiburg ist ideal für Städtereisende und Natur-Fans. Denn die Wälder vor der Stadt lassen tolle Ausflüge ins Grüne zu, während es in der Stadt jede Menge Kultur, Kunst und Lifestyle gibt.

Freiburg hat malerische „Gässle“ und Sehenswürdigkeiten wie das Schwabentor und das Freiburger Münster. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Freiburg hat eine zauberhafte Altstadt mit malerischen „Gässle“ und reich verzierten Häuserfassaden. Highlights sind das Freiburger Münster und der Münstermarkt, das Historische Kaufhaus, das Schwaben- und das Martinstor und der Ausblick vom Schlossberg. Es gibt aber genauso eine moderne und zukunftsorientierte Seite: Freiburg ist bekannt für Nachhaltigkeit und wird auch gerne als „green city“ bezeichnet.

Ulm

Eine besonders spannende Perle in Baden-Württemberg ist Ulm. Hier trifft eine hübsche mittelalterliche Stadt auf malerische Fachwerkhäuser im Fischerviertel und einen Superlativ in stolzer Höhe: In Ulm steht die größte evangelische Kirche Deutschlands mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Das Ulmer Münster ragt bis auf 161,53 Meter Höhe!

Markenzeichen in Ulm: Das Ulmer Münster ist der höchste Kirchturm der Welt. © Quelle: IMAGO/Alexander Rochau

Errichtet wurde das Gotteshaus bereits im Jahr 1377, danach wurde die Arbeit an dem Gebäude über Jahrhunderte und Generationen weitergegeben. Erst seit 1890 wurden die Arbeiten an dem Turm vollendet. Von der Aussichtsplattform hat man einen traumhaften Blick über Ulm, die Donaulandschaften und bis nach Bayern.

Konstanz

Im äußersten Süden Baden-Württembergs, in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Grenze, ist Konstanz ein tolles Ziel für einen Kurzurlaub. Die bunte und beliebte Studentenstadt liegt direkt am Bodensee. Neben Spaziergängen am Wasser lockt vor allem die wunderschöne Innenstadt. Erklimmst du den Münsterturm, hast du einen tollen Blick über Konstanz.

In der Studentenstadt Konstanz gibt es einen spannenden Mix aus Trends und Traditionen. © Quelle: imago/sepp spiegl

Weil die Stadt jung und das Zuhause vieler Studenten ist, gibt es auch jede Menge Lifestyle. Das Leben spielt sich in zahlreichen hippen Cafés, coolen Bars, ausgefallenen Restaurants und individuellen Shops ab. Nicht verpassen darfst du einen Ausflug auf die legendäre Blumeninsel Mainau.

Tübingen

Inmitten des Neckartals liegt die urige Universitätsstadt Tübingen, die an allen Ecken bezaubert. Die Altstadt mit ihren bunten Häusern gilt als eine der schönsten in Baden-Württemberg. Das Herz von Tübingen ist der Marktplatz mit seinen herrlichen Fachwerkhäusern und dem historischen Rathaus.

Tübingen ist eine der schönsten Städte in Baden-Württemberg. © Quelle: IMAGO/Val Thoermer

Über der Stadt thront eine weitere Sehenswürdigkeit: Schloss Hohentübingen wurde ab dem elften Jahrhundert erbaut und birgt heute in seinem Inneren ein Museum. Von hier hast du einen herrlichen Blick über die Stadt. Die Schönheit Tübingens zeigt sich auch, wenn du die Perspektive wechselst und dich aufs Wasser begibst: Bei einer Bootsfahrt mit dem Stocherkahn schipperst du entlang der Neckarfront.

Stuttgart

Wer durch Baden-Württemberg reist, sollte unbedingt auch in der Hauptstadt Stuttgart einen Stopp einlegen. Gelegen in einem Talkessel des Neckars und verteilt auf die darum liegenden Hügel bezaubert die Stadt alleine schon mit ihrer Kulisse. Zwar wurden die meisten Gebäude der Innenstadt im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, Sehenswürdigkeiten gibt es aber zahlreiche. Absolut zu empfehlen ist das Neue Schloss. Dieses bildet mit dem Schlossplatz und dem Alten Schloss das Zentrum der Stadt.

Überragt die Hauptstadt von Baden-Württemberg stolz: der Fernsehturm Stuttgart. © Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist der Stuttgarter Fernsehturm, der auf 217 Meter Höhe ragt. Der Fernsehturm thront auf dem Gipfel des Hohen Bopsers und ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Unbedingt ansteuern solltest du das Instagram-Motiv von Stuttgart: Die Stadtbibliothek Stuttgart ist eines der architektonischen Highlights der Stadt und gilt als eine der schönsten Bibliotheken weltweit.

Baden-Baden

Der Kontrast zur Hauptstadt Baden-Württembergs liegt am Westrand des Nordschwarzwalds im Tal der Oos: Baden-Baden ist weltweit als Kurort bekannt und berühmt für seine schicken Thermen und das mondäne Flair. Promis aus aller Welt kamen hierher, um die Seele baumeln zu lassen und die Gesundheit ins Zentrum des Urlaubs zu stellen. Zwölf Quellen in Baden-Baden befördern seit vielen Hundert Jahren das Thermalwasser aus über 2000 Metern an die Oberfläche.

Ein Highlight in Baden-Baden: die 90 Meter lange „Trinkhalle“ mit dem klassizistischen Säulengang. © Quelle: imago stock&people

Der Kuralltag von einst wird lebendig, wenn man durch die Lichtentaler Allee schlendert. Auf einer Strecke von drei Kilometern führt die Allee entlang der Oos, durch den Kurpark und die Innenstadt. Ein Highlight ist die 90 Meter lange „Trinkhalle“ mit dem klassizistischen Säulengang. Das Gebäude wurde bereits 1842 fertiggestellte. Um Kultur dreht sich dafür alles im Festspielhaus Baden-Baden. Mehr als 2500 Zuschauer passen in das Gebäude.

Schwarzwald

Geht es um Wälder, führt natürlich kein Weg am Schwarzwald vorbei. Im Südwesten liegt mit 11.100 Quadratkilometer das größte Mittelgebirge in Deutschland. Hier bist du genau richtig, wenn du gerne wanderst. Die höchsten Bergkuppen liegen im südlichen Schwarzwald mit bis zu 1493 Metern.

Der Schwarzwald ist das größte Mittelgebirge in Deutschland. © Quelle: imago images/schorsch

Im Schwarzwald gibt es auch mehrere Superlative: Im Städtchen Triberg liegt der höchste Wasserfall Deutschlands. Das Wasser stürzt hier über sieben Fallstufen und aus 163 Metern in die Tiefe. Fun-Fact: Hier gibt es einen weiteren Rekord zu bestaunen, nämlich die weltgrößte Kuckucksuhr. Die hat ein 4,50 mal 4,50 Meter großes Uhrwerk. Der Kuckuck wiegt 150 Kilo, die gesamte Uhr kommt auf sechs Tonnen Gewicht.

Bodensee

Er ist der größte See Deutschlands – und bietet an seinen Ufern zahlreiche Möglichkeiten im Kurzurlaub. Er ist rund 540 Quadratkilometer groß, bis zu 63 Kilometer lang, bis zu 13 Kilometer breit und bis zu 254 Meter tief. Seine Ufer haben eine Gesamtlänge von 273 Kilometern. Fast zwei Drittel davon liegen in Deutschland. Die Bodenseeregion ist deutschlandweit eine der touristischen Hauptattraktionen.

Der deutsche Superlativ in Sachen Seen: Der Bodensee ist bis zu 63 Kilometer lang! © Quelle: IMAGO/Alexander Rochau

Gelegen im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und der Schweiz, besteht der Bodensee eigentlich aus zwei Seen, die durch den Seerhein verbunden sind: dem oberen See mit Obersee und Überlinger See und dem südwestlichen unteren See mit Gnadensee, Zellersee und Untersee. Spannend: Wo genau die Grenze verläuft, ist nur beim Seerhein und Untersee geregelt. Der Obersee wird ab 25 Meter Wassertiefe als gemeinschaftliches Herrschaftsgebiet von allen drei Staaten verwaltet. Das bedeutet: Alle haben auf dem See Hoheitsrecht.

Schwäbische Alb

Wer gerne aktiv im Urlaub ist und in einer herrlichen Bergkulisse unterwegs sein möchte, ist auf der Schwäbischen Alb genau richtig. Neben dem Schwarzwald und dem Bodensee gilt die Region als eine der touristischen Hauptattraktionen im Südwesten Deutschlands. Praktisch ist auch die Nähe zu Städten wie Tübingen oder Ehingen.

Idylle pur: Ein schottisches Hochlandrind auf einer Weide auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Ein Urlaub in der Schwäbischen Alb ist perfekt zum Wandern und Radfahren, aber auch zum Klettern und im Winter zum Skifahren. Unterwegs in der Mittelgebirgsregion eröffnen sich einzigartige Blicke auf den Schwarzwald und die Alpen und spannende Wege durch Schluchtenwälder, Höhlen und weite Landschaften.

Kurpfalz

Die historische Region Kurpfalz blickt auf eine lange Geschichte zurück: Das ehemalige Kurfürstentum ging aus der Pfalzgrafschaft Lothringen hervor und befand sich seit 1214 im Besitz der Wittelsbacher. Heute versteht man unter der Kurpfalz die Region Mannheim/Heidelberg und die Metropolregion Rhein-Neckar. Im Kurzurlaub erwartet dich eine tolle Mischung aus Historie, Kultur und Lifestyle.

In der Kurpfalz erwartet Urlauber eine Mischung aus Historie, Kultur und Lifestyle. © Quelle: imago stock&people

Denn in der Kurpfalz trifft die Vergangenheit in Form von historischen Schlössern auf das pralle Leben in Mannheim und Heidelberg. Mannheim gilt als Hauptstatt der Popkultur! Insgesamt gibt es 230 Museen, 110 Theater und unzählige Konzerte und Festivals in der Region. Ein Highlight sind auch die Klein- und Weinstädte der Region und die Weinstuben entlang der Weinstraße.

Odenwald

Eine Auszeit inmitten herrlicher Natur erlebst du, wenn du dich in die Urlaubsregion Odenwald aufmachst. Das Mittelgebirge liegt zu einem großen Teil in Hessen, aber auch in Bayern und Baden-Württemberg. Ob zu Fuß bei Wanderungen, auf dem Fahrrad oder unterwegs zu Klöstern, Burgen und Schlössern: Zu erleben gibt es viel im Odenwald!

Ein geheimnisvoller Ort in Süddeutschland: das Felsenmeer im Odenwald. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Ein absolutes Highlight ist das Felsenmeer Odenwald, das bereits in Hessen liegt, etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Baden-Württemberg entfernt. Ein Ausflug lohnt sich: Unzählige Granitfelsen erstrecken sich über den 514 Meter hohen Felsberg. Die ältesten Gesteine sind vermutlich über 500 Millionen Jahre alt. Spannend ist auch ein Besuch im Odenwälder Freilandmuseum, wo du 20 historische Gebäude aus verschiedenen Epochen anschauen kannst, und der verschiedenen Infozentren im Odenwald, in denen sich alles um die geologische Beschaffenheit und Entstehung dieser einzigartigen Landschaft dreht.

