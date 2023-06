Solo-Travel-Index 2023: Die besten Reiseziele für Alleinreisende

Angeblich liegt das Singlereisen im Trend. Kein Wunder: Es gibt viele Gründe, allein loszuziehen und die Welt zu erkunden. Du kannst spontan sein und deine Reise nach deinen eigenen Vorlieben gestalten. Alleinreisende haben Zeit, sich selbst besser kennenzulernen und können zudem neue Kontakte knüpfen. Aber wohin soll die Reise eigentlich gehen?

Bei so viel Freiheit kann es schwierig sein, überhaupt einmal herauszufinden, welche Orte sich am besten für einen Solotrip eignen. Da kommt der Solo-Travel-Index 2023 ins Spiel.

Wo würdest du 2023 gerne alleine Urlaub machen und neue Leute kennenlernen? © Quelle: imago images/YAY Images

Europäische Länder liegen beim Solo-Travel-Index vorn

Das Unternehmen Bounce, das Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung anbietet, hat weltweit beliebte Reiseziele untersucht, um festzustellen, welches die besten, sichersten und erschwinglichsten Orte für Alleinreisende im Jahr 2023 sind. Dabei wurden unter anderem das Freizeitangebot einbezogen sowie die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittel und Hotelübernachtungen. Auch die Anzahl der Hotels und Herbergen hat das Unternehmen berücksichtigt, ebenso wie die Kriminalitätsrate und den Sicherheitsindex der Orte. Außerdem war das Wetter (Jahrestemperatur und Niederschlag) Bestandteil des Rankings.

Die Ergebnisse der Kategorien wurden in einem Solo-Travel-Score zusammengerechnet, wobei 10 die höchste und beste erreichbare Punktzahl ist. Besonders gut schneiden im Ranking europäische Länder ab, aber auch ein asiatisches ist unter den Top 10.

Hier kommen die besten Reiseziele für dieses Jahr, wenn du allein losziehen willst:

Platz 10: Israel

Unter die Top-10-Reiseziele für Alleinreisende 2023 hat es Israel geschafft. Das Land ist ein überwältigendes Reiseziel und ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Traditionen und Bräuche. In den Städten wie Tel Aviv und Jerusalem kannst du eine lebendige Kunst- und Kulturszene erleben. In Tel Aviv fand 2019 zudem der Eurovision Song Contest statt

Von modernen Museen über lebendige Märkte bis hin zu historischen Stätten bietet Israel eine Fülle von kulturellen Erlebnissen. Außerdem sind die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr gering und liegen laut dem Index bei 1,62 US-Dollar (knapp 1,50 Euro). Auch regnet es kaum im Jahr (262 mm). Alles in allem erhält das Land einen Solo-Travel-Score von 5,67 von 10.

Platz 9: Singapur

Singapur ist eines der kleinsten asiatischen Länder und bekannt für seine vielfältige Spitzenküche. Bei über 200 Restaurants pro 100.000 Menschen ist der Insel- und Stadtstaat absoluter Spitzenreiter in dieser Kategorie laut Bounce. Insgesamt belegt das Land den neunten Platz, und zwar mit einem Score von 5,74.

Singapur ist eines der besten Ziele für Alleinreisende und hat es auf Platz neun geschafft. © Quelle: imago images/Panthermedia

Platz 7: Spanien und Ungarn

Spanien ist nicht nur das beliebteste Reiseziel der Deutschen, sondern sahnt auch den Platz sieben im weltweiten Solo-Travel-Index ab. Mit einem Solo-Travel-Score von insgesamt 6,01 von 10 Punkten teilt sich das Land den siebten Platz mit Ungarn, daher gibt es keinen achten Platz.

Ungarn ist mit Kulturmetropolen und Spa-Resorts wie Budapest, Veszprém, Hévíz, Eger oder Hajdúszoboszló ein attraktives Reiseziel. Für Alleinreisende punktet das Land mit günstigen ÖPNV-Tickets, preiswertem Essen und günstigen Übernachtungsmöglichkeiten.

Budapest solltest du dir bei einer Singlereise nach Ungarn nicht entgehen lassen. © Quelle: imago images/alimdi

Platz 6: Griechenland

Dass Griechenland für die Deutschen ein beliebtes Reiseziel ist, wissen wir: Immerhin führt Tui zufolge jede fünfte Reise diesen Sommer dorthin, vor allem nach Kreta.

Aber auch für Solo-Travel liegt das Land dieses Jahr hoch im Kurs: Mit einem Score von 6,10 Punkten sicherte sich Griechenland den sechsten Platz. Immerhin gibt es demnach 185 Sehenswürdigkeiten beziehungsweise Attraktionen pro 100.000 Menschen zu bestaunen und die Übernachtung in einem Hostel kostet für Alleinreisende lediglich 12,77 US-Dollar (knapp 12 Euro).

Griechenland ist ein tolles Reiseziel für Alleinreisende. © Quelle: imago images/Pond5

Platz 5: Island

Das Land aus Feuer und Eis, das für seine atemberaubenden Landschaften, Naturwunder sowie zahlreiche Drehorte bekannt ist, belegt im Solo-Travel-Index den Platz fünf.

Island hat laut der Auswertung die meisten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen (583) pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sodass Alleinreisenden hier definitiv nicht langweilig werden wird.

Sehenswürdigkeiten, die du bei dem Solo-Abenteur nicht verpassen darfst, sind unter anderem: der Vatnajökull, der größte Gletscher Europas, der Mývatn-See, der Goðafoss Wasserfall oder der Berg Kirkjufell. Auch die Hauptstadt Reykjavík solltest du erkunden.

Platz 4: Portugal

Übertroffen wir Island (Score 6,39) von Portugal. Das Land sicherte sich mit 6,52 Punkten den vierten Platz. Grund dafür sind die deutlich geringeren Kosten für Verpflegung und Hostels. Die betragen in Portugal nämlich knapp halb so viel wie in Island.

Wie wäre es mit einem Kurztrip nach Lissabon? © Quelle: imago images/ingimage

Platz 3: Slowenien

Slowenien hat einen deutlichen Sprung in seinem Ranking gemacht: Seit der Auswertung 2021 ist es insgesamt sechs Plätze nach oben gerutscht. Mit einem Score von 6,66 im Jahr 2023 hat es das Land es unter die Top-3-Reiseziele für Solo-Abenteurerinnen und -Abenteurer geschafft.

Die Platzierung liegt laut Bounce vor allem an den zahlreichen Sportangeboten, die abenteuerlustige Reisende sowie Naturliebhaberinnen und -liebhaber anziehen. Slowenien habe zudem die Schönheit Österreichs und der Schweiz, ohne Touristenmassen.

Auf dem smaragdgrünen Soča kannst du Kajak fahren. © Quelle: imago images/Westend61

Die Kosten pro Nacht für eine Herberge sind erschwinglich. Außerdem hat das Reiseziel einen hohen Sicherheitsindex (75,8 von 100), was es zusammen mit einem niedrigen Kriminalitätsindex (24,2 von 100) zu den sichersten Orten im Ranking für Solo-Travel macht.

Mehr zum Thema Reisenews Das sind die sichersten Reiseländer für den Urlaub 2023

Platz 2: Malta

Der Inselstaat liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und Tunesien und punktet mit einer hohen Durchschnittstemperatur von circa 20 Grad und einer geringen durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 414 Millimeter pro Jahr.

Malta ist bekannt für historische Stätten und traumhafte Strände, vor allem die Hauptstadt Valletta ist eine Reise wert. Dem Solo-Travel-Index 2023 zufolge bietet das kleine Land satte 353 Sehenswürdigkeiten und Attraktionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Insgesamt erreichte es im Ranking 7,05 von 10 Punkten.

Valletta ist die kleinste Hauptstadt der Europäischen Union, aber ein echtes Juwel. © Quelle: imago images/Nico Tondini

Platz 1: Kroatien

Den ersten Platz im Solo-Travel-Index 2023 belegt mit 7,58 von 10 Punkten Kroatien. Die Naturschönheit bietet mit ihren traumhaften Inseln, Stränden und Buchten sowie unberührten Nationalparks Alleinreisenden eine Fülle von Outdoor-Aktivitäten. Du kannst Kajak fahren, segeln, schwimmen oder wandern oder dich auf Sightseeingtour durch spannende Städte wie Dubrovnik, Zadar, Zagreb oder Split begeben. Letztere ist besonders bei jüngeren Touristinnen und Touristen gefragt.

Split ist ein beliebter Badeort an der dalmatinischen Küste. © Quelle: imago images/ingimage

Mit 17 Restaurants pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben Soloreisende in Kroatien eine große Auswahl, um die mediterrane Küche zu genießen. Vor allem punktet das Land mit den günstigen Preisen: Ein Hostel kostet im Durchschnitt 14,31 US-Dollar die Nacht (circa 13 Euro).

Mit einem hohen Sicherheitsindex von 75,4 von 100 und einem niedrigen Kriminalitätsindex von 24,6 von 100 ist Kroatien zudem eines der sichersten Länder für Alleinreisende.

