Gigantisch! Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Die verfügbaren Superlative sind bald aufgebraucht, wenn es um Namen für die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt geht. Während es auf der „Titanic“ ein Restaurant, ein paar wenige Aufenthaltsräume und Speisesäle gab, sind die heutigen Passagierschiffe zum Teil mit ganzen Freizeitparks ausgestattet. Und schon bald wird das derzeit größte Schiff durch ein noch größeres abgelöst.

Wir stellen dir die derzeit größten Kreuzfahrtschiffe der Welt genauer vor und haben uns bei der Platzierung an der sogenannten Bruttoraumzahl (BRZ) orientiert. Die gibt das Volumen aller Innenräume der Schiffe vom Kiel bis zum Schornstein an.

Platz 10: Die „MSC Virtuosa“

Auf der „MSC Virtuosa“ wird es musikalisch. Auf dem Schiff der Schweizer Reederei MSC Cruises sind alle Decks nach berühmten Komponisten benannt. Es gibt außerdem einen Wasserpark, ein Sportzentrum, einen Vergnügungspark und einen Comedy-Club. Sogar ein eigenes Fernsehstudio wurde eingebaut und in der Karaoke-Bar kannst du selbst musikalisch tätig werden. Zehn Restaurants und 21 Bars stehen für die Passagierinnen und Passagiere zur Verfügung, in einer wirst du sogar von einem humanoiden Roboter bedient – der Erste seiner Art auf hoher See.

Die „MSC Virtuosa“. © Quelle: imago images/Eibner

Technische Daten: 181.541 Tonnen BRZ | 6334 Passagiere | 2421 Kabinen | 331 Meter lang, 43 Meter breit, 75,5 Meter hoch | 22,8 Knoten Maximalgeschwindigkeit

Platz 9: „Costa Toscana“

Die „Costa Toscana“ schippert seit 2022 über die Meere und ist das Schwesternschiff der „Costa Esmeralda“. Die Gestaltung des Schiffes soll an Italien erinnern und auch die Decks tragen die Namen verschiedener Städte der Toskana. Es gibt elf verschiedene Restaurants, die natürlich unter anderem italienische Küche anbieten. Verschiedene Bars gibt es außerdem, unter anderem eine Aperol-Spritz-Bar.

Unterhalten lassen können sich die Passagierinnen und Passagiere im schiffseigenen Atrium. Außerdem gibt es ein Theater und weitere Räume für Tanz- und Musikveranstaltungen. Einen Freizeitpark gibt es zwar nicht, dafür aber einen Aquapark sowie 13 Pools und einen Spa-Bereich.

Die „Costa Toscana“. © Quelle: Costa

Technische Daten: 185.000 Tonnen BRZ | 2663 Kabinen | 337 Meter lang, 42 Meter breit, 63 Meter hoch | 21,5 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 8: „Carnival Celebration“

Die „Carnival Celebration“ ist seit 2022 im Dienst und gehört zur US-amerikanischen Carnival Cruise Line. Auch auf diesem Schiff sind mehrere Restaurants und Bars untergebracht, ebenso ein Theater. Besonders bunt und abenteuerlich ist es an Deck des Schiffes, hier gibt es sogar eine Achterbahn, die sich über zwei Decks erstreckt.

Neben einem großen Wasserpark und Sportcenter können die Passagierinnen und Passagiere in der Golden Jubilee Bar and Lounge Erinnerungsstücke früherer Schiffe begutachten.

Technische Daten: 182.800 Tonnen BRZ | 5374 Reisende | 344 Meter lang, 42 Meter breit | 17 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 7: „Aida Nova“

Die „Aida Nova“ ist das erste Kreuzfahrtschiff, das ausschließlich mit flüssigem Erdgas betrieben wird. Als das Schiff 2018 in Betrieb ging, war es noch das fünftgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, inzwischen ist es nur noch auf Platz sieben.

Im Schiff gibt es 16 Restaurants und 23 Bars, außerdem einen Kletterpfad, eine Wasserrutsche und sogar ein Studio, in dem TV-Shows produziert werden. Wem das noch zu langweilig ist, der kann sich in einem Escape Room einschließen lassen und sich wieder rausknobeln.

Die „Aida Nova“. © Quelle: imago images/McPHOTO

Technische Daten: 183.900 Tonnen BRZ | 5200 Reisende | 337 Meter lang, 42 Meter breit | 17 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 6: „MS Iona“

Die „MS Iona“ gehört zur Reederei P&O Cruises und ist deren größtes und familienfreundlichstes Schiff. Die Jungfernfahrt fand im Sommer 2021 statt. Auch die „MS Iona“ wird mit Flüssigerdgas angetrieben und soll so umweltschonender unterwegs sein.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat der Platz sechs auch: den Sky Dome. Dahinter verbirgt sich ein Glaskuppeldach, unter dem sich ein Pool befindet. Abends verwandelt sich der Bereich in einen Veranstaltungsort. Insgesamt gibt es vier Pools und 18 Whirlpools sowie 15 Restaurants.

Technische Daten: 184.089 Tonnen BRZ | 5206 Reisende | 344 Meter lang, 42 Meter breit | maximale Geschwindigkeit 23 Knoten

Platz 5: „MSC World Europa“

Als die „MSC World Europa“ geplant wurde, legten die Entwicklerinnen und Entwickler besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit. Betrieben wird sie mit Erdgas und 2050 strebt das Unternehmen sogar einen emissionsfreien Betrieb an.

Neben dem umweltfreundlicheren Treibstoff gibt es außerdem eine spezielle Abwasseraufbereitungsanlage an Bord sowie Systeme, die die Unterwassergeräusche reduzieren und somit die Meeresbewohnerinnen und -bewohner weniger stören sollen. Es gibt 13 Restaurants, unter anderem eine Panorama Lounge mit Blick aufs Meer sowie verschiedene Bühnenshows in der Luna Park Arena und einen Aquapark.

Die „MSC World Europa“. © Quelle: MSC Rights

Technische Daten: 205.700 Tonnen BRZ | 333 Meter lang, 47 Meter breit | 6774 Reisende | 22,7 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 4: „Allure of the Seas“

Die Top 4 macht die Reederei Royal Caribbean International unter sich aus. Und nicht nur das: Das Unternehmen hat schon den nächsten Giganten in den Startlöchern stehen, aber dazu später mehr. Die „Allure of the Seas“ hat nicht nur einen Wasserpark, verschiedene Fahrgeschäfte und Restaurants, sondern sogar eine Zipline, mit der du über das Schiff rauschen kannst.

2010 wurde die „Allure of the Seas“ ausgeliefert und war damals das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Es ist hauptsächlich in der Karibik unterwegs.

Die „Allure of the Seas“. © Quelle: imago images/Luis Fidel Ayerves

Technische Daten: 225.282 Tonnen BRZ | 6300 Reisende | 360 Meter lang, 47 Meter breit | 22,5 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 3: „Harmony of the Seas“

Die Reederei Royal Caribbean bezeichnet die „Harmony of the Seas“ als absolutes Familien-Kreuzfahrtschiff. Das könnte unter anderem daran liegen, dass sich an Bord die größte Rutsche, die es bisher auf hoher See gegeben hat, befindet. Außerdem gibt es eine von Robotern geführte Bar und ein Theater mit regelmäßig stattfindenden Broadway-Aufführungen.

Es gibt 20 verschiedene Restaurants und 13 Bars. Was die Beschäftigung an Bord angeht, können Reisende zwischen 75 verschiedenen Angeboten wählen, darunter auch Wellness und Shopping.

Die „Harmony of the Seas“. © Quelle: imago images/Shotshop

Technische Daten: 226.963 Tonnen BRZ | 6780 Reisende | 362 Meter lang, 66 Meter breit, 65 Meter hoch | 22 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 2: „Symphony of the Seas“

Auf Platz zwei liegt derzeit die „Symphony of the Seas“, ebenfalls der Reederei Royal Caribbean International zugehörig. Bis ihr Nachfolger auf den Markt kam, war die „Symphony of the Seas“ das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Nach der ersten Probefahrt 2018 wurde das Schiff in Miami getauft.

In die Schlagzeilen geriet die „Symphony of the Seas“ während der Corona-Pandemie, da die Krankheit im Dezember 2021 an Bord ausbrach und 48 Menschen infizierte. Vier Erkrankte mussten sogar per Helikopter abgeholt werden.

Auch hier gibt es eine riesige Rutsche, die über zehn Decks geht, sowie 13 Meter hohe Kletterwände, eine Seilrutsche und Surfsimulatoren. 19 Restaurants gibt es ebenfalls an Bord.

Die „Symphony of the Seas“. © Quelle: imago images/Pond5

Technische Daten: 228.081 Tonnen BRZ | 6870 Reisende | 361 Meter lang, 65 Meter breit | 22 Knoten maximale Geschwindigkeit

Platz 1: „Wonder of the Seas“

Sie wird als Wunder bezeichnet: Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist aktuell die „Wonder of the Seas“. Es ist wirklich eine Welt für sich, unterteilt in acht verschiedene Themenbereiche, darunter auch die luxuriöse „Suite Neighborhood“. Das gigantische Schiff schwimmt nicht nur auf dem Wasser, es hat auch jede Menge geladen: 113.500 Liter Wasser treiben den Surfsimulator Flow Rider an, daneben gibt es Kletterwände, Rutschen und sogar Minigolf.

Shows finden unter anderem im AquaTheater statt, es gibt eine Karaoke-Bar und wer es gern mal grün möchte, kann den Central Park mit echten Pflanzen besuchen. Zahlreiche Bars und Restaurants versorgen die Passagierinnen und Passagiere verteilt auf 18 Decks.

Die „Wonder of the Seas“. © Quelle: Royal Caribbean International

Technische Daten: 235.600 Tonnen BRZ | 6988 Reisende | 362 Meter lang, 66 Meter breit | 25 Knoten maximale Geschwindigkeit

Schon im kommenden Jahr soll die „Wonder of the Seas“ allerdings vom Siegertreppchen gestoßen werden, und zwar von der „Icon of the Seas“. Auf diesem neuen Meeresgiganten soll es dann ganze Stadtviertel geben und viele weitere Superlative. Dieser neue Gigant der Meere ist vor Kurzem auf seine erste Probefahrt aufgebrochen.

