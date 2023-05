Die günstigsten Flugziele ab Deutschland im Sommer 2023

Endlich wieder Sommer, endlich wieder Sonne und warme Temperaturen. Da bekommen viele Menschen Lust auf einen entspannenden Urlaub. Egal, ob am Strand, in der grünen Natur oder auf einer Städtereise – der Sommer gehört besonders für Familien mit Kindern zur wichtigsten Reisezeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wissen auch Airlines und Reiseanbieter. Und wenn die Nachfrage hoch ist, sind es leider meistens auch die Preise. Gerade während der Sommermonate sind Flugreisen 2023 deutlich teurer als in den Jahren zuvor. Wir haben uns aus daher die großen Ferienflughäfen in Deutschland angeschaut und zusammen mit dem Vergleichsportal Kayak ausgewertet, wie viel ein Flug in die beliebtesten Sommerurlaubsländer von dort aus kostet.

Die günstigsten Reiseziele von deutschen Ferienflughäfen

Vor dem Flug zu deinem Urlaubsziel willst du dich nicht auch noch auf eine halbe Weltreise zum Airport machen? Der reisereporter stellt dir die günstigsten Reiseziele von den wichtigsten Ferienflughäfen in Deutschland vor. Dabei wurden die Kosten für die Destinationen zu den jeweiligen Sommerferienzeiten in den Bundesländern ausgewertet. Sie beziehen sich dabei auf den durchschnittlichen Ticketpreis für Hin- und Rückflug in der Economy-Class.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Einige Bundesländer sind in der Auflistung nicht vorhanden, da die Flughäfen dort keine typischen Ferienflughäfen sind. Die aufgelisteten Airports sollten jedoch für fast jeden Reisenden aus Deutschland eine naheliegende Abflugmöglichkeit bieten.

Günstigste Reiseziele ab Baden-Württemberg (Flughafen Stuttgart, Karlsruhe)

Für die meisten Urlaubsreisenden aus Baden-Württemberg und einigen umliegenden Grenzregionen dürfte der Stuttgarter Flughafen das Tor zur Welt sein. Vom Airport der Landeshaupt kommst du in fast alle beliebten Urlaubsländer. In Spanien bietet sich während der Sommerferien zum Beispiel Barcelona an, Hin- und Rückflug in die spanische Metropole kosten in dieser Zeit rund 210 Euro – etwas teurer wäre Mallorca mit durchschnittlich 259 Euro.

Falls es lieber nach Italien gehen soll, dann sind Rom (203 Euro) und Neapel (258 Euro) die günstigsten Ziele von Stuttgart aus. Falls es eine italienische Insel sein soll, bieten sich Olbia auf Sardinien (260 Euro) oder Palermo auf Sizilien (288 Euro) an. Nach Griechenland kostet es von Stuttgart aus etwas mehr: Athen ist für 336 Euro erreichbar, bei den Inseln ist der Flug nach Korfu (347 Euro) am günstigsten – Kreta liegt bei 370 Euro. In die Türkei geht es am günstigsten nach Antalya für 384 Euro.

Günstige Flüge in beliebte Urlaubsländer gibt es außerdem noch nach Zadar in Kroatien (270 Euro), nach Tirana in Albanien (300 Euro) oder Faro in Portugal (313 Euro). Wer übrigens unbedingt nach Mallorca will, sollte nicht aus Stuttgart, sondern lieber vom Airport Karlsruhe aus fliegen. Von dort ist Palma während der Sommerferien im Durchschnitt für 206 Euro zu erreichen. Die Sommerferien in Baden-Württemberg dauern 2023 vom 27. Juli bis zum 9. September.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günstigste Reiseziele ab Bayern (Flughafen München, Nürnberg, Memmingen)

Der Flughafen München ist zusammen mit dem in Frankfurt das wichtigste Drehkreuz in Deutschland. Von dort erreichst du während der Sommerferien alle beliebten Urlaubsländer. Du fliegst zum Beispiel im Durchschnitt für 213 Euro in Spaniens Hauptstadt Madrid und zurück, Barcelona ist für 234 Euro erreichbar, Mallorca für 239 Euro. Nach Italien geht es am günstigsten für 229 Euro nach Neapel, Bari kostet dich durchschnittlich 284 Euro. Wenn es eine italienische Insel sein soll, sind Olbia auf Sardinien (275 Euro) und Palermo auf Sizilien (283 Euro) die günstigsten Ziele.

Etwas günstiger von München ist Kroatien zu erreichen. Hin- und Rückflug nach Dubrovnik gibt es zum Beispiel für 267 Euro. In Griechenland sind Athen (303 Euro) und Thessaloniki (331 Euro) die günstigsten Ziele – die preisgünstigste griechische Insel wäre Korfu mit 368 Euro. Porto oder Lissabon erreichst du von München aus durchschnittlich für 302 beziehungsweise 306 Euro. Der günstigste Hin- und Rückflug in die Türkei wäre in dieser Zeit nach Istanbul (364 Euro), wer nach Antalya will muss von München mit etwa 371 Euro rechnen.

Falls du die Flughäfen Nürnberg oder Memmingen gut erreichen kannst, lohnt sich das bei manchen beliebten Reisezielen. Nach Mallorca fliegst du von Nürnberg zum Beispiel schon für 211 Euro hin und zurück, von Memmingen sogar für nur 193 Euro. Von dort geht es auch für 202 Euro nach Catania auf Sizilien.

Deutlich günstiger ist die italienische Insel aber nochmal von Nürnberg: Nach Palermo geht es von dort durchschnittlich für 155 Euro. Korfu (283 Euro) ist das günstige griechische Ziel von Nürnberg aus, in Portugal ist es Funchal (326 Euro) und in der Türkei Antalya für 361 Euro. Die Sommerferien in Bayern sind vom 31. Juli bis zum 11. September 2023.

Günstigste Reiseziele ab dem Flughafen BER in Berlin

Vom Berliner Flughafen BER werden ebenfalls zahlreiche beliebte Urlaubsländer angeflogen. Von dort aus ist Ibiza das günstige spanische Ziel für nur 176 Euro Hin und Zurück, Mallorca ist da mit 250 Euro deutlich teurer, auf dem Festland erreichst du Barcelona für 236 Euro im Durchschnitt. Lieber Italien? Dann gibt es Rom schon für 183 Euro, Neapel (199 Euro) oder Palermo für 245 Euro. Von Berlin ist auch Zadar in Kroatien ein günstigster Flug: durchschnittlich 183 Euro während der Sommerferien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt Zadar ist aufgrund ihrer Lage am Meer ein tolles Reiseziel, Flugtickets dorthin gibt es meistens sehr günstig. © Quelle: imago images/Panthermedia

In Griechenland empfiehlt sich Thessaloniki (262 Euro), wer lieber eine Insel will, sollte Korfu (322 Euro) oder Rhodos (345 Euro) wählen. Eine günstige Mittelmeer-Alternative ist von Berlin auch das französische Nizza an der Côte d‘Azur für 203 Euro Hin und Zurück. Nach Porto fliegst du von Berlin aus für 292 Euro durchschnittlich.

In der Türkei ist Istanbul (346 Euro) das günstigste Ziel, danach kommt Antalya für 365 Euro. Die Sommerferien in Berlin sind 2023 vom 13. Juli bis zum 25. August.

Günstigste Reiseziele ab dem Flughafen Bremen

Wenn es vom Flughafen Bremen in der Urlaub gehen soll, bekommst du Mallorca während der Zeit der Sommerferien für etwa 276 Euro. Deutlich teurer sind von dem kleineren Flughafen schon die Ziele in der Türkei: Hin- und Rückflug nach Antalya liegen bei 376 Euro. Wenn es Istanbul sein soll, sogar bei 454 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sommerferien im Bundesland Bremen sind im Jahr 2023 vom 6. Juli bis zum 16. August.

Günstigste Reiseziele ab dem Flughafen Hamburg

Etwas günstiger als von Bremen fliegst du vom Hamburger Flughafen nach Mallorca (251 Euro). Barcelona (274 Euro) ist im Durchschnitt auch von hier das günstigste spanische Festlandziel, Malaga (293 Euro) jedoch nur unwesentlich teurer. Falls du nach Italien willst, gibt es von Hamburg ein Schnäppchen: Flüge nach Mailand bekommst du während der Sommerferien schon für rund 161 Euro, für Rom musst du dagegen mit 273 Euro durchschnittlich rechnen. Die günstigste italienische Insel ist Cagliari auf Sardinien (321 Euro).

Für den Kroatien-Urlaub fliegst du von Hamburg aus ebenfalls am besten nach Zadar, Hin und Zurück bekommst du schon für 269 Euro. Nach Portugal empfiehlt sich Porto für 312 Euro. Der günstigste Trip nach Griechenland wäre Thessaloniki (323 Euro), wenn es eine griechische Insel sein soll, wird es mit Korfu für 395 Euro deutlich teurer. Die günstigsten Ziele in der Türkei sind Antalya (350 Euro) und Istanbul (352 Euro) im Durchschnitt.

Ein relativ günstiges Ziel ist von Hamburg auch Tirana im Trendurlaubsland Albanien. Die Sommerferien in Hamburg dauern vom 13. Juli bis zum 23. August 2023.

Günstigste Reiseziele ab Hessen (Flughafen Frankfurt am Main)

Der größte deutsche Flughafen bietet auch während der Sommerferien günstige Flüge für etliche beliebte Urlaubsländer und wird deshalb auch in diesem Jahr wieder Reisende aus vielen Regionen Deutschlands anlocken. In Italien erreichst du vom Flughafen Frankfurt zum Beispiel Venedig für durchschnittlich 181 Euro hin und zurück, Pisa für 189 oder Bari für 214. Cagliari auf Sardinien ist mit 229 Euro die günstigste italienische Inseldestination.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer während der Sommerferien günstige Flüge nach Spanien sucht, sollte von Frankfurt aus Girona (179 Euro) bereisen. Madrid ist für 216 Euro Hin und Zurück zu haben. Und auch hier ist Ibiza (232 Euro) im Durchschnitt etwas günstiger als Mallorca (243 Euro). Das günstigste griechische Urlaubsziel ist von Frankfurt aus die Insel Korfu für 290 Euro, Mykonos kostet rund 342 Euro.

In Kroatien ist die Hauptstadt Zagreb (176 Euro) von Frankfurt aus ein Schnäppchen. Nizza an der französischen Côte d‘Azur gibt es Hin und Zurück für 250 Euro. Porto (301 Euro) ist das günstigste Ziel in Portugal, wer in die Türkei will, reist für 360 Euro nach Istanbul und für 378 Euro nach Antalya. In Hessen sind die Sommerferien 2023 vom 24. Juli bis zum 1. September.

Günstigste Reiseziele ab Niedersachsen (Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover bietet während der Sommerferien vor allem Spanienreisenden günstige Preise. So kosten Hin- und Rückflug nach Barcelona durchschnittlich 270 Euro, für Mallorca benötigst du in etwa 326 Euro. In Griechenland bietet sich aus der niedersächsischen Hauptstadt Athen (335 Euro) an, bei den Inseln sind es Korfu (351 Euro) und Rhodos (355 Euro). In der Türkei erreichst du Bodrum für durchschnittlich 333 Euro, Istanbul für 380.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das günstigste italienische Ziel ist von Hannover aus Catania auf Sizilien (373 Euro), günstiger ist das Split an der kroatischen Adria-Küste für 332 Euro im Durchschnitt. Wer nach Portugal will, fliegt am günstigsten nach Faro für rund 438 Euro. Die Sommerferien in Niedersachsen sind in diesem Jahr vom 6. Juli bis zum 16. August 2023.

Günstigste Reiseziele ab NRW (Flughafen Köln, Düsseldorf, Dortmund)

Nordrhein-Westfalen hat als bevölkerungsreichstes Bundesland einige größere Ferienflughäfen. Besonders vom Düsseldorfer Airport kannst du in viele beliebte Urlaubsländer fliegen. Während der Sommerferien geht es für rund 210 Euro ins italienische Bari oder nach Venedig, Cagliari auf Sardinien liegt bei 234 Euro. Ein Schnäppchen von Düsseldorf aus ist Mailand mit nur 127 Euro. Girona (200 Euro) ist die günstigste Destination in Spanien, Barcelona (218 Euro) und Mallorca (229 Euro) folgen.

Athen (299 Euro) ist die günstigste griechische Destination, Korfu mit 309 Euro durchschnittlich die preiswerteste Insel. Wer in die Türkei will, fliegt von Düsseldorf für 345 Euro nach Antalya. Porto erreichst du für etwa 258 Euro. Ein Schnäppchen ist noch Zagreb, dass Hin und Zurück während der Ferien nur rund 159 Euro kostet.

Korfu bietet Urlauberinnen und Urlaubern traumhafte Landschaften und ist von fast allen deutschen Airports ein günstiges Flugziel. © Quelle: imago images/ingimage

Der Flughafen Köln/Bonn eignet sich diesen Sommer auch besonders für den Italien-Urlaub: Mailand (89 Euro), Venedig (158 Euro) oder auch Rom (180 Euro) sind für Hin und Zurück echte Schnäppchen. In Spanien lohnen sich Barcelona (207 Euro), Mallorca (214 Euro) oder Valencia (220 Euro). Günstig ist für portugiesische Verhältnisse auch Porto, das durchschnittlich für 235 Euro bereist werden kann. Vom Köln aus ist das günstigste Ziel in Kroatien Zadar (206 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Athen (276 Euro) und Korfu (303 Euro) sind die preisewertesten griechischen Destinationen. Falls es nach Istanbul (356 Euro), Antalya (366 Euro) oder Bodrum (377 Euro) in der Türkei gehen soll, musst du von Köln aus durchschnittlich etwas mehr bezahlen.

Vom Dortmunder Flughafen geht es während der NRW-Sommerferien für 257 Euro nach Mallorca, günstigstes griechisches Ziel ist Thessaloniki (325 Euro). Wer von Dortmund aus nach Italien will, liegt in diesem Sommer mit Catania für 355 Euro Hin und Zurück am günstigsten. Preiswert ist Tirana in Albanien (317 Euro). Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind vom 22. Juni bis zum 4. August 2023.

Günstigste Reiseziele von Sachsen aus (Flughafen Leipzig)

Von Airport Leipzig aus ist Mallorca die günstigste spanische Destination, dorthin fliegst du durchschnittlich für 317 Euro. Hin- und Rückflug nach Antalya, die preiswerteste türkische Destination, kosten dich etwa 359 Euro.

Falls du gerne nach Griechenland möchtest, kannst du von Leipzig für 490 Euro nach Kreta fliegen. Die Sommerferien in Sachsen in diesem Jahr vom 10. Juli bis zum 18. August.

Methodik: Die Daten basieren auf Suchanfragen auf Kayak.de im Zeitraum zwischen dem 1. November 2022 und dem 10. Mai 2023 für Flüge mit Abflug in den unten angegebenen Reisezeiträumen von den jeweils angegebenen deutschen Flughäfen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Tickets pro Person, Hin- und Rückflug. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.