Die günstigsten Orte für eine Städtereise in Europa 2023

Raus aus dem Alltag, kurz mal weg, etwas anderes sehen: Ein Städtetrip übers Wochenende oder als Kurzurlaub eignet sich perfekt, um dem gewohnten Trott zu entfliehen. Doch bei vielen ist die Reisekasse durch Energiekrise und Inflation klein, die Kosten für Flüge dafür umso größer. Wie gut, wenn man dann wenigstens vor Ort etwas Geld sparen kann.

Ein Postunternehmen des Vereinigten Königreichs, das Post Office, hat untersucht, welche europäischen Reiseziele sich auch mit schmalem Budget wunderbar entdecken lassen. Denn eine Städtereise muss nicht unbedingt teuer sein.

Um herauszufinden, welche Ziele am günstigsten sind, hat sich das Unternehmen die Durchschnittspreise typischer Ausgaben von Urlauberinnen und Urlaubern angeschaut. Dazu gehören unter anderem die Preise für eine Tasse Kaffee, eine Flasche Bier, ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen mit einer Flasche Hauswein, zwei Übernachtungen in einem Drei-Sterne-Hotel für zwei Personen, ein Ticket für den Nahverkehr und Eintrittspreise für die Top-Touristenattraktionen.

Aus den zusammengerechneten Kosten wurde ein Ranking erstellt – und der Gewinner ist eine echte Überraschung. Wir verraten dir die günstigsten Großstädte für einen City-Trip.

Platz 3: Krakau in Polen (288,78 Euro)

Krakau – eine Stadt zwischen Vergangenheit und Moderne. Hier trifft gotischer Bau auf zeitgenössisches Design, Kunst und Kultur auf eine bewegte Geschichte. Egal, ob du lieber von einer Sehenswürdigkeit zur anderen springen möchtest oder die Natur vorziehst: Die Stadt an der Weichsel hat für einen Kurzurlaub einiges zu bieten.

Der große Marktplatz ist das Herz von Krakau. © Quelle: imago images/imagebroker

Und günstig ist sie dazu. Vor allem mit ihren geringen Preisen für Museen, Galerien und die beliebtesten Touristen­attraktionen kann Krakau laut der Untersuchung punkten und landet in der Liste der günstigsten Städtereiseziele in Europa auf Rang drei.

Auch wenn Krakau nicht die Hauptstadt Polens ist, braucht sie sich hinter ihrer großen Schwester Warschau nicht zu verstecken: Mit über 100 Kirchen, 125 Kunstgalerien, 40 Museen, über 200 Cafés und mehr als 100 Kneipen wird es hier gewiss nicht langweilig.

Platz 2: Vilnius in Litauen (258,97 Euro)

Nur um wenige Cent geschlagen wurde Litauens Hauptstadt Vilnius. Trotz ihrer Prunkbauten, engen Gassen und vielen barocken Kirchen, denen sie ihren Beinamen „Rom des Nordens“ verdankt, gilt Vilnius noch immer als Geheimtipp für Städtereisen. Dabei ist die Altstadt sogar Unesco-Weltkulturerbe.

„Stadt der 1000 Kirchen“ – so wird Vilnius auch genannt. © Quelle: imago images/olgacov

Besonders günstig ist hier der Nahverkehr: Für den Airport-Transfer zahlst du im Durchschnitt lediglich 1,35 Euro, ein 48-Stunden-Ticket für die Öffis gibt es für rund 8,31 Euro.

Du brauchst noch Anregungen für deinen Trip nach Litauen? Dann lass dich von unseren Top-Tipps für die Reise in Litauens Hauptstadt inspirieren.

Platz 1: Lissabon in Portugal (258,69 Euro)

Verwinkelte Gassen, einen Galão in der Sonne und der Duft von frisch gebackenen Pastéis de Nata in der Luft, dazu viele Sehenswürdigkeiten und die Lage an der Atlantikküste: kein Wunder, dass Lissabon als Reiseziel so beliebt ist. Und laut der Studie von Post Office ist es nicht nur besonders schön, sondern auch besonders günstig.

Die Fahrt mit der Tram in Lissabon ist ein echtes Highlight: über Hügel, durch enge Gassen und vorbei an Sehenswürdigkeiten. © Quelle: imago images/Joana Kruse

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise nur um 2 Prozent angestiegen – ein weitaus geringerer Wert als bei anderen Reisezielen. Damit konnte sich Lissabon gegen alle osteuropäischen Städte durchsetzen und den Rang im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern.

Grund für die gute Bewertung sind vor allem die geringen Kosten für Essen und Getränke sowie für die Unterkunft: Laut der Analyse zahlt man in Lissabon im Durchschnitt nur 1,55 Euro für einen Kaffee und knapp 140 Euro für zwei Nächte in einem Drei-Sterne-Hotel.

Die 35 günstigsten Städtereiseziele im Überblick

Im Gegensatz zu den Vorjahren haben es 2023 mehrere westeuropäische Städte in die Top-Ränge geschafft:

Lissabon, Portugal: 258,69 Euro Vilnius, Litauen: 258,97 Euro Krakau, Polen: 288,78 Euro Athen, Griechenland: 301,80 Euro Riga, Litauen: 328,01 Euro Porto, Portugal: 374,40 Euro Zagreb, Kroatien: 379,49 Euro Budapest, Ungarn: 380,42 Euro Warschau, Polen: 380,90 Euro Lille, Frankreich: 382,24 Euro Bratislava, Slowakei: 383,41 Euro Tallinn, Estland: 440,79 Euro Prag, Tschechien: 416,29 Euro Cardiff, Wales: 444,69 Euro Salzburg, Österreich: 469,87 Euro Dubrovnik, Kroatien: 471,02 Euro Helsinki, Finnland: 529,88 Euro Wien, Österreich: 550,69 Euro Brügge, Belgien: 557,93 Euro Nizza, Frankreich: 563,10 Euro Rom, Italien: 589,25 Euro Barcelona, Spanien: 595,07 Euro Stockholm, Schweden: 605,25 Euro Madrid, Spanien: 611,05 Euro Edinburgh, Schottland: 614,72 Euro Berlin, Deutschland: 635,42 Euro Genf, Schweiz: 635,53 Euro London, England: 644,62 Euro Belfast, Nordirland: 645,54 Euro Florenz, Italien: 667,03 Euro Kopenhagen, Dänemark: 674,85 Euro Dublin, Irland: 690,83 Euro Paris, Frankreich: 694,86 Euro Venedig, Italien: 789,82 Euro Amsterdam, Niederlande: 835,81 Euro

Diese Ziele sollten Sparfüchse lieber meiden

Am teuersten schnitten laut der Analyse erneut Amsterdam und Venedig für einen Städtetrip ab. Vor allem die hohen Kosten für eine Unterkunft gaben hier den Ausschlag für die schlechte Platzierung. Dem Ranking zufolge zahlen zwei Personen für zwei Nächte in einer Drei-Sterne-Unterkunft in Venedig 552,45 Euro, in Amsterdam sogar 604,24 Euro.

Wenig überraschend ist, dass Sparfüchse Hauptstädte für einen Kurztrip lieber meiden sollten. Denn auch Paris, Barcelona, London, Rom, Madrid und Berlin landeten auf den hinteren Plätzen. Doch zum Glück gibt es zu den ohnehin eher überlaufenen Zielen schöne Alternativen. Lass dich von unseren „Second Cities“ inspirieren.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du gebündelt beim reisereporter.