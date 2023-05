Megaprojekt: Hier wird die längste Gondelbahn der Welt gebaut

Der Nationalpark Morne Trois Pitons auf der Karibikinsel Dominica ist ein grünes Naturparadies. Seit 1997 gehört das 6857 Hektar große Naturschutzgebiet sogar zum Unesco-Weltnaturerbe. Hier finden Besucherinnen und Besucher Vulkanformationen, einen vor Leben nur so überquellenden Regenwald, mit dem Boiling Lake die zweitgrößte Thermalquelle der Welt – und bald auch eine der längsten Seilbahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Inselstaat hofft, mit dem Bauprojekt den Nationalpark Touristinnen und Touristen besser zugänglich zu machen. Statt eines stundenlangen Fußmarsches wird eine der größten Attraktionen des Parks dann durch eine kurze Seilbahnfahrt erreichbar sein – inklusive traumhafter Aussichten.

Am höchsten Punkt der Bergstation soll eine sechs Meter hohe Statue des Nationalvogels Sisserou errichtet werden. © Quelle: Doppelmayr Gruppe

So soll die 6,6 Kilometer lange Seilbahn aussehen

Die Seilbahn soll, wie die Entwickler betonen, möglichst authentisch in den Standort mitten im Dschungel integriert werden. Das Projekt stehe dabei für den nachhaltigen Tourismus auf Dominica, erklärte die verantwortliche Doppelmayr-Gruppe aus Österreich. Diese entwickelt unter anderem bereits die bekannte Seilbahn, die kreuz und quer durch Boliviens Hauptstadt La Paz führt. Sie ist zusammen mit der ebenfalls österreichischen Input Projektentwicklungs GmbH für die Umsetzung verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Innerhalb von 20 Minuten sollen Reisende in Zehner-Gondelwagen von der Talstation bis zur fast sieben Kilometer entfernten Bergstation gebracht werden – in unmittelbarer Nähe des Boiling Lakes. Eine Strecke, für die Touristinnen und Touristen bisher mit Hin- und Rückweg bis zu sieben Stunden Fußmarsch einplanen mussten. Mit der Seilbahn könnten auch „Reisende, die nicht in der Lage sind, den zerklüfteten Weg zum Gipfel zu wandern“, den Boiling Lake erleben, freut sich Tourismusministerin Denise Charles gegenüber „Travel Weekly“.

In der Talstation soll es laut der Doppelmayr-Gruppe Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants geben, mit einem Fokus auf die lokalen Produkte des Landes. Auch an der Bergstation ist ein Restaurant geplant – inklusive Panoramaterrasse und Aussichtsplattformen für Besucherinnen und Besucher. Am höchsten Punkt der Station wird eine sechs Meter hohe Vogelstatue errichtet. Diese soll den dominicanischen Nationalvogel, den Sisserou-Papagei, zeigen.

An der Bergstation der Seilbahn ist ein Restaurant geplant. © Quelle: Doppelmayr Gruppe

Insgesamt soll das Projekt rund 50 Millionen Euro kosten und Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt werden. Dominica hofft, durch die Seilbahn bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr in die Region rund um den Boiling Lake locken zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Boiling Lake – die zweitgrößte Thermalquelle der Welt

Von der Bergstation der Seilbahn wird ein Wanderweg innerhalb weniger Minuten zum Boiling Lake führen, zu einer der beliebtesten Attraktionen des Nationalparks Morne Trois Pitons. Nach dem Frying Pan Lake in Neuseeland ist er die zweitgrößte Thermalquelle der Welt.

Der See liegt auf einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel und ist fast 60 Meter tief. Trotz Temperaturen von teilweise mehr als 90 Grad Celsius ist er ein beliebtes Ausflugsziel für Touristinnen und Touristen auf Dominica.

Menschen stehen am Rand des sogenannten Boiling Lakes im Morne Trois Pitons National Park in Dominica. © Quelle: imago images/Nature Picture Library

Der Boiling Lake liegt etwas mehr als zehn Kilometer von Dominicas Hauptstadt Roseau, im Süden des Inselstaates, entfernt. Das Seilbahn-Projekt gehört zu Dominicas Plan, ein beliebtes Reiseziel für nachhaltigen Tourismus zu werden.

Tourismusministerin Denise Charles kündigte an, dass auf der Insel auch ein internationaler Flughafen geplant sei. Dieser solle jedoch streng unter den Gesichtspunkten des Klimaschutzes errichtet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.