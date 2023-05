Badeurlaub wie am Meer: Die 10 schönsten Seen mit Sandstrand

Deutschland hat nicht nur an der Nordsee und Ostsee schöne Strände. Auch die Seen des Landes haben tolle Sand- oder Kiesstrände zu bieten. Du musst also gar nicht weit reisen, damit du Strandfeeling erlebst. Wir stellen dir zehn ganz besondere Seen für deinen Strand-Urlaub in Deutschland vor.

1. Wannsee, Berlin-Brandenburg

Im historischen Strandbad Wannsee lassen warmes Wasser um die 23 Grad, goldgelber Sand von der Ostsee, Strandkörbe und ein FKK-Bereich Urlaubsstimmung aufkommen.

Das Strandbad Wannsee im Orsteil Nikolassee hat einen tollen Sandstrand. © Quelle: imago images / Stefan Zeitz

Das Ostufer des Großen Wannsees bietet Platz für bis zu 50.000 Badefans und einen über einen Kilometer langen Sandstrand. Für perfektes Urlaubs-Feeling sorgen außerdem Rutschen, Bootsverleih, Beachvolleyball, Biergärten und zahlreiche Wassersportarten. Das lockt im Sommer regelmäßig viele Besucherinnen und Besucher an.

Wenn du flexibel bist, solltest du die Wochenenden im Hochsommer meiden und stattdessen unter der Woche den Badespaß genießen.

2. Müritz, Mecklenburg-Vorpommern

117 Quadratkilometer – damit ist die Müritz der größte See der Mecklenburgischen Seenplatte und der größte Binnensee Deutschlands. Wassersport ist hier kein Problem: Du kannst windsurfen, Wasserski fahren, tauchen, segeln, Kanu oder Kajak fahren. Auch mit dem SUP paddeln oder wakeboarden ist möglich.

Zum Entspannen kannst du dich entscheiden: Es gibt zahlreiche naturbelassene Badestellen oder bewirtschaftete Plätze und Strandbäder unter anderem in Waren, Ludorf, Klink und Röbel. Auf der Suche nach einem flachen Sandstrand für Familien mit Kindern solltest du dich am Bolter Kanal in Boeker Mühle am Südostufer oder in der Badebucht Mili in Rechlin Nord niederlassen.

Sandstrand an der Mecklenburgische Seenplatte: Rechlin mit Marina und Claassee und Müritz. © Quelle: imago images/Hans Blossey

3. Großer Plöner See, Schleswig-Holstein

Der Große Plöner See in Schleswig-Holstein ist mit über 28 Quadratkilometern der größte See des Bundeslandes und ein wahres Wassersport-Paradies. Nahe der bis zu 100 Meter breiten Sandstrände kannst du an 13 ausgewiesenen Badestellen unter anderem SUP-Boards ausleihen. Wer windsurfen will, ist am Westufer bei Schloss Aschberg richtig.

Feinen Sandstrand findest du an der Badestelle Prinzenbad im Westen. Grillen ist an der Badestelle Dersau am Südwestufer möglich. Dort gibt es auch einen Badesteg sowie eine Badeinsel. Kleine Badefans können sich an der Badestelle Seeblick auf Spielplätzen austoben. Wer lieber seine Ruhe will, findet einen Platz an den Naturstränden und an manchen Stellen ist auch das Angeln oder Tauchen erlaubt.

Strandkörbe gibt es nicht nur an Ostsee und Nordsee: Herbstliche Stimmung an der Badestelle auf der Prinzeninsel im Großen Plöner See. © Quelle: imago images/penofoto

4. Steinhuder Meer, Niedersachsen

Das Steinhuder Meer nahe Hannover ist ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer. Doch auch die Badestrände machen einiges her. Der natürliche und bewachte Badestrand „Weiße Düne“ am Nordufer in Mardorf mit angrenzendem Surfstrand lockt zum Baden, Kitesurfen und SUP-Paddeln.

Strand der Badeinsel Steinhuder Meer. © Quelle: Christine Kölling – SMT

Aber auch die über eine Brücke erreichbare künstlich angelegte Badeinsel Steinhude im Südosten des Sees ist beliebt. Sie wurde in den 80er-Jahren in dem großen See aufgeschüttet. Dort erwarten dich ein Sandstrand mit flachem Uferbereich, Liegewiesen und zwei großen Spielplätze.

5. Schluchsee im Schwarzwald, Baden-Württemberg

Auch Baden-Württemberg findest du tolle Seen mit Sandstrand. Der Schluchsee ist einer davon. Er ist der größte See des Schwarzwaldes und beeindruckt mit einem Sandstrand auf 930 Metern Höhe. Denn der Bergsee ist aus einem Gletscher entstanden, der später aufgestaut wurde. Das südöstliche Ufer hat ein Strandbad samt Erlebnisschwimmbecken und 105 Meter langer Rutsche zu bieten.

Der Schluchsee ist der größte See in Baden-Württemberg. © Quelle: imago images / Thomas Eisenhuth

Wer noch mehr Sandstrände in Baden-Württemberg entdecken will, kann auch am Badesee in Buchtzig bei Ettlingen, in Bühl-Oberbruch oder am Baggersee Weingarten im Freizeitgebiet Breitheide entspannen.

6. Walchensee, Bayern

Der Walchensee 75 Kilometer südlich von München wird mit seinem traumhaften Strand auch als Karibik von Bayern betitelt. Im türkisgrünen Wasser fühlen sich Schwimmer, Paddlerinnen und Paddler und Natur-Fans gleichermaßen wohl. Der See zählt zu den größten Alpenseen Deutschlands und ist bis zu 190 Meter tief.

Boote am Südufer vom Walchensee – ein Strandanblick wie in der Karibik. © Quelle: imago images/imagebroker

Seine surreale Kulisse diente auch der Filmbranche schon mehrfach als Set. Zum Beispiel für den Film „Wickie und die starken Männer“ oder jüngst im Dokumentarfilm „Walchensee Forever“.

7. Otto-Maigler-See, Nordrhein-Westfalen

In einem Landschaftsschutzgebiet bei Hürth liegt umgeben von Wäldern der Otto-Maigler-See. Der See südwestlich von Köln befindet sich 30 Meter höher als das Umland und lockt am Nordwestufer mit einem hellen Badestrand. Zum Strandbad gehören ein Beachclub samt Restaurant.

Wassersportlerinnen und -sportler können sich in dem blau schillernden Wasser auspowern. Neben Schwimmen ist dort auch Surfen, Segeln und Rudern möglich. Wer sich lieber die Beine vertreten will, kann den Rundwanderweg um den See beschreiten.

8. Halterner Stausee, Nordrhein-Westfalen

Auch am Rand von Ruhrgebiet und Münsterland gibt es Sandstrände, zum Beispiel am Halterner Stausee. Auf 800 Metern Länge stehen Strandkörbe auf Natursand. Im Seebad Haltern kannst du dich außerdem austoben beim Surfen, Tauchen, Beachvolleyball oder Tischtennis. Für Kinder gibt es zudem einen Spielplatz, ein Kletternetz und Rutschen. Auf den Seeterrassen lässt sich das Urlaubsgefühl in einem Eiscafé verlängern.

Am Halterner Stausee wartet ein langer Sandstrand darauf, dass du dich auf ihm niederlässt. © Quelle: imago images/Hans Blossey

Übrigens, nur etwa zwölf Kilometer entfernt finden sich die Silberseen. Die vier Gewässer sind im Jahr 1924 durch Quarzsandgewinnung entstanden. Das 200 Hektar große Gebiet wird häufig auch als „Badewanne des Ruhgebiets“ bezeichnet, obwohl sie im Münsterland liegen.

Vor allem am Silbersee II wird als Badegebiet genutzt – nicht zuletzt wegen seines 800 Meter langen Strandes.

9. Blaue Adria, Rheinland-Pfalz

„Blaue Adria“ – das klingt nach Meer, oder? Ganz so groß ist das Naherholungsgebiet zwei Kilometer südöstlich von Ludwigshafen zwar nicht. Aber Urlaubsfeeling kommt trotzdem definitiv auf. Hier reiht sich ein azurblauer Baggersee mit kleinen Buchten und feinen Sandstränden an den nächsten. Entstanden sind sie durch eine Erweiterung einer zum Teil verlandeten Altrheinschlinge.

An Jägerweiher, Neuhofener Altrhein und Kiefweiher können sich Badegäste und Badegästinnen abkühlen. Auch ein Kurzurlaub ist dank eines Campingplatzes möglich, außerdem gibt es einen Kiosk, Toiletten und Parkplätze.

Wer FKK zu schätzen weiß, kann auf der Landzunge und auf der zu Fuß zu erreichenden „Liebesinsel“ die Kleidung ausziehen.

10. Chiemsee, Bayern

Der Chiemsee wird auch „Bayerisches Meer“ genannt. Kein Wunder, bei einer Fläche von knapp 80 Quadratkilometern kann schon einmal Küstenfeeling aufkommen. Schon Märchenkönig Ludwig hatte sich in den See verliebt und auf der Herreninsel ein Prunkschloss gebaut.

Strandfeeling kommt Chiemsee in Übersee auf – dort stehen unter anderem Liegestühle. © Quelle: imago/Volker Preußer

Besonders reizvoll ist die Lage des Gewässers zu Füßen der Chiemgauer Alpen, außerdem ist er durch die Nähe zur Salzburger Autobahn gut erreichbar. Wer auf der Suche nach einem Sandstrand ist, sollte ans Ostufer gehen. In Übersee finden sich sowohl Naturbadebuchten als auch das Strandbad Übersee-Feldwies. Auf einem 800 Meter langen Naturstrand stehen Liegestühle. Es gibt zudem eine Beachbar mit Loungebetten, Strandkiosken und einem Café.

Du schwimmst gern nackt? Dann ab ins FKK-Strandbad Schwögler am See. Dort warten 800 Meter feiner Sandstrand auf dich, zudem parkähnlich angelegte Liegewiesen, Duschen, Toiletten und ein kleiner Kinderspielplatz.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.