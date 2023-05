Wow! Die spektakulärsten Hotels in Schleswig-Holstein

Wenn du auf der Suche bist nach einer einzigartigen Unterkunft in Schleswig-Holstein, haben wir ein paar Ideen. Egal ob im edlen Strandhotel oder im luxuriösen Schlosshotel, ob auf einem historischen Gut aus dem 17. Jahrhundert oder im teuersten Hotelprojekt Deutschlands auf Sylt: Wir reisen mit dir zu den spektakulärsten Hotels in Schleswig-Holstein.

Sylt: Lanserhof

Der Superlativ kommt natürlich aus Sylt: Nach fünf Jahren Bauzeit eröffnete erst im August 2022 in List der luxuriöse Lanserhof, das größte und wohl auch teuerste Hotelprojekt Deutschlands. Hier dreht sich alles um Superlative. So ist das Reetdach laut den Besitzern das größte in ganz Europa.

Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände gibt es 55 Zimmer und Suiten, das Herzstück ist das bekannte Lanserhof-Konzept aus Naturheilkunde, Energiemedizin, Psychologie, Psychoneuroimmunologie, Chronomedizin und Spitzenmedizin. Deshalb wartet auf die Gäste ein 5000 Quadratmeter großer Bereich für „Behandlung und Medizin“.

Sylt: Severin’s Resort & Spa

Im Kapitänsdorf Keitum auf Sylt liegt in unmittelbarer Nähe zum Wattenmeer das luxuriöse Severin’s Resort & Spa auf einem drei Hektar großen Grundstück. Das Resort gilt als einzigartig: Die Zimmer und Apartments stellen zusammen die größte Menge an strohgedeckten Gebäuden in Europa.

Entspannung hat einen hohen Stellenwert: Das Luxushotel verfügt über einen 1500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit insgesamt fünf Themensaunen, einem Pool und einer Vielzahl an Anwendungen. Essen kannst du in den beiden Restaurants Tipken’s und Hoog.

Timmendorfer Strand: Hotel Gran BelVeder

Am Timmendorfer Strand verspricht das Hotel Gran BelVeder Entspannung auf hohem Niveau: In Scharbeutz liegt das Luxus-Wellnesshotel in unmittelbarer Nähe zur Ostseetherme. Ein Glasgang verbindet das Haus mit dem Thermal- und Wellnesscenter, in dem es mehrere Saunen und Swimmingpools gibt.

Die Zimmer sind groß und hell, haben Loggia oder Terrasse und einen seitlichen und direkten Meerblick auf die Lübecker Bucht. Das Hotelrestaurant DiVa wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und serviert französische und mediterrane Küche.

Flensburg: Das James

Direkt an der Flensburger Förde in der Hafenstadt Flensburg liegt mit dem Hotel Das James eines der coolsten und gleichzeitig schicksten Hotels der Region. Erst im Sommer 2020 eröffnete das Hotel im Hafenviertel Sonwik in einem denkmalgeschützten Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Der Stil ist stylish und lässig gleichermaßen, dazu zieht sich ein britischer Touch durch das Haus. Es gibt 81 Zimmer, vier Restaurants und einen 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, vier Saunen und einem separaten Spa für Kinder. Die Lage ist top: zum einen an der Flensburger Förde, zum anderen sind es nur zehn Minuten zum nächsten Strand oder in die Flensburger Altstadt.

Ostholstein: Weissenhaus Grand Village

An der schleswig-holsteinischen Ostsee kannst du auf einem historischen Gut aus dem 17. Jahrhundert übernachten. Das Weissenhaus Grand Village befindet sich in direkter Strandlage und erstreckt sich auf 75 Hektar Naturkulisse.

Das Besondere: Die Zimmer, Suiten und Restaurants verteilen sich in zehn Gebäuden auf dem Gelände und wurden teils nach historischem Vorbild und angelehnt an die ursprüngliche Nutzung wiederhergestellt. Jedes ist ein Unikat und kommt mit Finessen daher, wie zum Beispiel das historische Cottage, das eine Badewanne im Wintergarten besitzt.

Travemünde: Atlantic Grand Hotel Travemünde

Wer im Urlaub das edle Flair eines „Grand Hotels“ erleben möchte, ist in Travemünde genau richtig. Wo bis 2012 eine der ältesten Spielbanken Deutschlands geführt wurde, checkst du heute direkt an der Strandpromenade im eleganten Atlantic Grand Hotel Travemünde ein.

Das Haus hat eine lange Geschichte: Nach seiner Erbauung in den Jahren 1913 bis 1914 war es ein Kurhaus, während des Ersten und Zweiten Weltkrieges ein Lazarett. Nach 1945 nutzten die Offiziere der britischen Besatzung das Gebäude als Offizierskasino. Heute übernachten Gäste in 73 Zimmern. Es gibt einen Wellnessbereich mit einem 20-Meter-Pool, Fitnessraum, verschiedenen Saunen und das hoteleigene Restaurant Holstein.

Flensburger Förde: Strandhotel Glücksburg

„Das weiße Schloss am Meer“ – das ist der Kosename des schicken Strandhotel Glücksburg. Eingebettet in die Natur der Ostsee und in unmittelbarer Nähe zur Fördestadt Flensburg liegt das Vier-Sterne-Superior-Haus direkt am Strand und umgeben von einem Garten und Wald.

Im Jahr 1872 erbaut, wohnst du heute in einer Mischung aus skandinavischem Design und gemütlichem Landhausstil. Es gibt 36 Zimmer und Suiten, einen modernen Wellnessbereich, das Feinschmeckerrestaurant Felix und das Strandbistro Sandwig. In unmittelbarer Nähe befindet sich Schloss Glücksburg.

St. Peter-Ording: Aalernhüs Hotel & Spa

Eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft zwischen den Ortsteilen St. Peter-Bad und -Dorf liegt mit dem Aalernhüs Hotel & Spa eines der exklusivsten Hotels in dem beliebten Badeort. Luxus verbindet sich hier aber mit Gemütlichkeit. Der friesische Begriff „Aalernhüs“ bedeutet „Elternhaus“. Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel versteht sich als ebensolches, in das man immer wieder gerne zurückkehrt.

Insgesamt gibt es 68 Zimmer und Suiten und 18 neue und moderne Ferienresidenzen, die erst 2020 eröffnet wurden. In dem „zweiten Zuhause an der Nordsee“ finden sich auf 92 bis zu 130 Quadratmetern zwei oder drei Schlafzimmer, eine moderne und voll ausgestattete Küche und Terrasse oder Balkon.