Tipps für München: Diese 10 Sehenswürdigkeiten musst du sehen

Viele Menschen bezeichnen München auch als die nördlichste Stadt Italiens. Mit seinen zahlreichen italienischen Restaurants, der wunderschönen Natur und den prachtvollen Altbauten versprüht die Stadt auf alle Fälle das Dolce Vita Gefühl. Hinzu kommen die unzähligen Museen, viel Kultur und grüne Anlagen – darum ist München der ideale Ort für einen Städte-Trip.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der reisereporter hat die spannendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt für dich zusammengefasst.

1. Marienplatz

Der Marienplatz ist der perfekte Ort, an dem du deine Sightseeing-Tour durch München starten kannst. Von hier aus erreichst du zahlreiche Sehenswürdigkeiten in nur wenigen Gehminuten – der Marienplatz selbst ist natürlich auch ein Highlight. Rund um den Platz finden sich einige Geschäfte und Restaurants wieder, die zum Flanieren und Schlemmen einladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Der Marienplatz zählt zu den berühmtesten Plätzen in München. © Quelle: IMAGO/Pond5

Bei der Ankunft fällt dir vermutlich zuallererst das große Neue Rathaus auf, das den viereckigen Platz auf der nördlichen Seite einnimmt. Im Turm des Rathauses befindet sich außerdem eine Aussichtsplattform, die du an einem sonnigen Tag besuchen kannst, um die tolle Aussicht zu genießen. Vielleicht erwischst du ja obendrein einen Zeitpunkt, an dem das historische Glockenspiel darunter erklingt.

2. Frauenkirche

Ob der Dom in Köln oder das Brandenburger Tor in Berlin: Jede Stadt hat ein Wahrzeichen und in München ist es der Dom „Zu Unserer Lieben Frau“ – auch Frauenkirche genannt. Beim Münchner Frauendom handelt es sich um eine spätgotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert.

Im Dunkeln wird die Frauenkirche beleuchtet und macht in warmen Farben auf sich aufmerksam. © Quelle: IMAGO/Heinz Gebhardt

Charakteristisch für die Kirche sind die beiden Türme, die von fast jedem Aussichtspunkt der Stadt zu sehen sind. Der Südturm ist sogar für Besucherinnen und Besucher geöffnet und bietet einen tollen Ausblick. Solltest du das Wahrzeichen von innen besuchen, erwarten dich Highlights wie das Wittelsbacher Denkmal, die Bischofsgruft und der Teufelstritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen öffnet die Kirche ab 11:30 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt 7,50 Euro und für Kinder von 7 bis 16 Jahren 5,50 Euro.

3. Hofbräuhaus

Wenn der Hunger nach einer Sightseeing-Tour ruft, dann ist ein Stopp im berühmten Hofbräuhaus genau das Richtige. Tatsächlich zählt das Brauhaus zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und zieht, da es ein Klassiker ist, selbst Münchnerinnen und Münchner an. Fun Fact: Es gibt sogar rund 120 Stammtisch-Gruppen. Das heißt, viele Besucherinnen und Besucher sind Stammgäste und kommen regelmäßig hierher.

Zählt mindestens genauso zur Kultur Münchens wie das Rathaus oder der Dom: das Hofbräuhaus Am Platzl. © Quelle: IMAGO/Ulrich Wagner

Das Hofbräuhaus hat direkt am Am Platzl in der Münchner Altstadt seinen Sitz. Es befindet sich in einem Neorenaissance-Gebäude und kann auf drei Ebenen bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher bewirten. Im Biergarten finden noch mal 400 Gäste Platz. Verwöhne dich mit bayrischen Spezialitäten und wähle zwischen den hauseigenen Biersorten dein Lieblingsbier.

4. Englischer Garten

Nur wenige Gehminuten vom Hofbräuhaus entfernt, gelangst du direkt zum berühmten Englischen Garten. Der rund 375 Hektar große Park gehört zu den weltweit größten innerstädtischen Parks und hat einige tolle Highlights, die du unbedingt bei einem Spaziergang besuchen solltest. Er beginnt am Altstadtring und zieht sich hinüber bis in den Münchner Nordosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Toller Ausblick vom Monopteros im Englischen Garten. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Du kannst für deinen Besuch im Englischen Garten ruhig etwas Zeit einplanen, damit du die schönsten Highlights siehst. Darunter fallen insbesondere die Panoramaaussicht vom Monopteros, die Eisbachwelle, bei der du den Surferinnen und Surfern zuschauen kannst, der Chinesische Turm und der Kleinhessloher See.

5. Botanischer Garten

Wir bleiben noch ein wenig im Grünen und empfehlen dir, den Botanischen Garten in Nymphenburg zu besuchen. Die Anlange ist das ganze Jahr über geöffnet und zählt zu den größten seiner Art in Deutschland. Hier erwartet dich eine artenreiche Pflanzensammlung die besonders ästhetisch in Szene gesetzt wird.

Doch was gibt es sonst so Spannendes zu entdecken? Das Alpinum präsentiert mehr als 1500 Gebirgspflanzen aus aller Welt. Außerdem kannst du im Nutzpflanzengarten beobachten, wie Nahrungs- und Arzneipflanzen angebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Botanischen Garten findest du auch das Botanische Institut. © Quelle: imago images/blickwinkel

Zwar ist der Eintritt im Winter zum Freiland des Gartens kostenlos, allerdings ist für die restliche Zeit eine Eintrittskarte notwendig. Für Erwachsene liegt der Ticketpreis bei 5,50 Euro, ermäßigt gibt es die Eintrittskarte für 4 Euro.

6. Alte Pinakothek

In München gibt es insgesamt drei Pinakotheken: die Neue Pinakothek, die Pinakothek der Moderne und die Alte Pinakothek. Da es sehr zeitaufwendig ist, sich alle drei Gemäldegalerien anzuschauen, empfehlen wir dir, zunächst mit der Alten Pinakothek zu starten. Sie existiert am längsten (seit 1836) und zeigt europäische Malereien vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Über 700 Gemälde sind hier ständig ausgestellt und lassen die Herzen von Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber höherschlagen.

Das imposante Gebäude der Alten Pinakothek in München. © Quelle: IMAGO/Pond5

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du interessierst dich mehr für moderne Kunst? Dann lohnt sich ein Besuch in der Pinothek der Moderne, da die Neue Pinothek voraussichtlich bis 2025 geschlossen ist.

Hier triffst du auf Sammlungen des 20. Jahrhunderts. Darunter fällt unteranderem die Sammlung für moderne Kunst der Staatsgemäldesammlung oder die neue Sammlung des Münchner Design-Museums. Das Ticket für die Alte Pinakothek kostet für Erwachsene 7 Euro und ermäßigt 5 Euro. Wer eine Eintrittskarte für die Pinakothek der Moderne erwerben möchte, zahlt für Erwachsene 10 Euro und ermäßigt 7 Euro.

7. Deutsches Museum

Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, dann ist ein Ausflug in ein Museum immer eine gute Idee. Eine spannende Adresse für einen Museumsbesuch in München ist demnach das Deutsche Museum. Es ist eines der größten naturwissenschaftlichen Museen der Welt und stellt 20 Abteilungen zur Verfügung, in denen gezeigt wird, wie Technik und Natur funktionieren. Klingt komplex? Im Deutschen Museum wird alles auf ganz verständliche und spannende Weise erläutert.

Im Deutschen Museum erfährst du Wissenswertes über Technik und Natur. © Quelle: IMAGO/Manfred Segerer

Übrigens lohnt sich ein Besuch mit der gesamten Familie sehr, da es zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder gibt. Die Tageskarte für Erwachsene ab 18 Jahren kostet 15 Euro. Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren zahlen 8 Euro. Solltest du Lust haben, deine Tageskarte zu erweitern, so kannst du für 5 Euro das Ticket für das Planetarium hinzubuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8. Badestrand an der Isar

Im Winter kannst du die Isar entlang spazieren und im Sommer sogar darin baden. An dem beliebten Fluss triffst du auf viele Besucherinnen und Besucher, weil es einfach so schön ist, dort Zeit zu verbringen. Die breiten Wege am Ufer laden zum Spazieren ein und bei gutem Wetter kannst du es dir mit einer Decke auf der Grünfläche gemütlich machen.

Lust auf eine Bade-Session in München? © Quelle: imago images/Martin Siepmann

Auf knapp 14 Kilometern durchfließt die Isar die Stadt München – genug Fläche, um zu baden oder auf einem Boot mitzufahren. Den wohl bekanntesten Strandabschnitt findest du übrigens im Stadtbezirk Sendling, im Süden von München. Der sogenannte „Flaucher“ ist eine Parkanlage direkt an der Isar und beliebter Treffpunkt für Münchnerinnen und Münchner.

9. Müller‘sches Volksbad

Das berühmte Müller‘sche Volksbad ist die älteste öffentliche Badeanstalt Münchens. Schon von außen wird klar, dass es sich nicht um ein klassisches Hallenbad handelt. Das Haus wurde nämlich 1901 fertiggestellt und schmückt die Stadt dank seines Baus im Jugendstil – ein architektonisches Highlight.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wunderschöne Schwimmbecken des Müller’schen Volksbades. © Quelle: imago/Westend61

Auch beim Eintritt wird deutlich, wie sehr beim Bau der Jugendstil an erster Stelle stand und genau das unterscheidet es von anderen Bädern: Beide Schwimmbecken befinden sich in Hallen, die an römische Thermenanlagen erinnern. Gepaart mit zeitgenössischen Jugendstilelementen ergibt sich ein einzigartiges Schwimmbad, dass dich in die Vergangenheit versetzt.

10. Viktualienmarkt

Vom Rathaus und dem Marienplatz gelangst du in nur wenigen Schritten zum Viktualienmarkt – dem bekanntesten und beliebtesten Großmarkt Münchens. Hier findest du von urbayrischen Leckereien über exotische Früchte bis hin zu leckerem Bier alles was das Herz begehrt.

Wusstest du, dass es den Viktualienmarkt schon seit über 200 Jahren gibt und sich dort über 140 Stände befinden? Solltest du etwas Zeit mitbringen, dann lohnt es sich, in Ruhe über den Markt zu schlendern, um einige angebotene Köstlichkeiten zu probieren.

Der Viktualienmarkt in München aus der Vogelperspektive. © Quelle: IMAGO/Westend61

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Früher war der Viktualienmarkt übrigens ein reiner Bauernmarkt. Inzwischen wurde dies aber mit Delikatessen und Feinkost erweitert, sodass du neben saisonaler und regionaler Ware auch Exotisches kaufen kannst. Für das bayrische Feeling empfiehlt der reisereporter jedoch, die Brezen am Stand Karnoll‘s zu probieren. Wer Lust auf eine bayrische Wurst hat, kann beim Wurststandl Teltschik Weiß- oder Bratwürste kaufen und probieren.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.