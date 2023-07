Diese 5 Stadtviertel in München musst du sehen

Wer an München denkt, denkt automatisch an das Oktoberfest, klar. Doch die Stadt hat neben beliebten solchen Events und zahlreichen Sehenswürdigkeiten auch facettenreiche Stadtviertel zu bieten, die du bei deinem Besuch nicht verfehlen solltest.

Von Glockenbachviertel über Ludwigs- und Isarvorstadt bis hin zur Maxvorstadt, Schwabing und Haidhausen: Die schönsten Viertel sind vom Hauptbahnhof nicht weit entfernt und warten nur darauf, von dir erkundet zu werden. Wir stellen dir die beliebtesten Stadtviertel vor.

1. Glockenbachviertel

Das Glockenbachviertel zählt zu den Szenevierteln der Stadt. Bereits in den 60ern galt es als Treffpunkt für Homosexuelle, sodass sich das Leben der Münchner LGBTQ-Gemeinschaft bis heute in den vielen Bars und Clubs abspielt – vor allem rund um die Müllerstraße. Wusstest du, dass Sänger Freddie Mercury in den 80ern regelmäßig im Viertel unterwegs war? Heute werden dazu spannenden Touren angeboten, um mehr darüber zu fahren.

Mitten im Geschehen: Der Gärtnerplatz im Glockenbachviertel ist ein beliebter Ort für Einheimische und Reisende. © Quelle: imago images/Smith

Doch neben der Feierkultur hast du auch rund um den Gärtnerplatz zahlreiche Möglichkeiten, um durch süße Geschäfte zu schlendern, einen kräftigen Kaffee zu trinken oder am wunderschönen Platz rund um das Rondell abzuhängen.

Im Capricorn Store zum Beispiel kannst du durch selektierte Vintage-Stücke stöbern und dir mit einem Andenken eine Freude machen. Bei Yellowcup kriegst du köstlichen Kaffee und kannst ihn auch gleich zum Mitnehmen bestellen, bevor es weiter an die Isar geht. Hier kannst du nämlich wunderbar den Sonnenuntergang genießen, bevor du deine Tour durch das Glockenbachviertel mit einem Drink in der Weinbar Blaue Libelle abschließt.

Grundsätzlich lässt sich übrigens sagen, dass der Stadtteil von einer ganz besonderen Atmosphäre lebt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es am besten, wenn du einfach losziehst und durch das Szeneviertel schlenderst, um die kleinen Straßen mit ihren Bars und Geschäften zu entdecken.

2. Maxvorstadt

Es wird architektonisch, denn: In dem Stadtviertel Maxvorstadt finden sich einige Goldstücke wieder, die insbesondere Architektur-Fans Freude bereiten. Vom Lehnbachhaus über das NS-Dokumentationszentrum bis hin zu den prachtvollen Altbauten in der Richard-Wagner-Straße und die berühmten Pinakotheken: Die Maxvorstadt ist der ideale Stadtteil in München für eine Foto-Tour.

Neben den zahlreichen Gebäuden gibt es außerdem etliche Bars, Restaurants und Cafés zu entdecken, um den kleinen Hunger oder Durst zu löschen. Die Maxvorstadt wird übrigens von Münchnerinnen und Münchnern „Universitätsviertel“ genannt.

Das liegt vor allem daran, da hier drei große Hochschulen ihren Sitz haben und dementsprechend viele Studentinnen und Studenten in Uni-Nähe wohnen. Apropos Hochschulen: Wenn du durch die Maxvorstadt schlenderst, empfehlen wir dir, die Technische Universität zu besuchen, denn die Dachterrasse bietet dir einen hervorragenden Blick über München – inklusive Pinakotheken!

Kunst und Kultur trifft auf Universitätsleben: die Alte Pinakothek in der Maxvorstadt. © Quelle: IMAGO/Westend61

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Stadtviertel Maxvorstadt der ideale Ort ist, um kulturell etwas zu erleben, da die wichtigsten Museen hier ihren Sitz haben. Im Anschluss hast du dann die Möglichkeit dich kulinarisch zu verwöhnen, was den perfekten Abschluss deines Ausfluges bildet.

Wie wäre es mit einem Stopp auf der Türkenstraße? Auf 1,3 Kilometern sind hier zahlreiche Restaurants verteilt, die für kulinarische Highlights sorgen. In der Baoz Bar! gibt es zum Beispiel chinesische Dumplings in gemütlicher Atmosphäre. Vielleicht darf es aber auch ein Köfte Sandwich sein? Das kriegst du neben anderen Leckereien wie dem Falloumi-Dürüm bei Türkitch.

3. Schwabing

Falls du von der Maxvorstadt in den Stadtteil Schwabing gehen möchtest, dann reicht der Gang durch das Siegestor aus und schon bist du im nächsten Viertel – genauer gesagt auf der beliebten Leopoldstraße. Sie ist ein Hotspot für viele Reisende und bietet dank zahlreicher Restaurants und Bars eine Vielzahl an kulinarischen Highlights. Im Wirtshaus Zur Brez‘n kannst du bayrische Köstlichkeiten wie Käsespätzle oder Obazda probieren und es dir im Gewölbekeller gemütlich machen.

Kurz durchs Tor und schon bist du im nächsten Stadtviertel: Schwabing. © Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Solltest du Richtung Englischer Garten schlendern, dann lohnt sich auch ein Stopp bei Alles Wurscht – hier kriegst du die vermutlich beste Currywurst der Stadt. Übrigens: Der Englische Garten ist Münchens größter Park und ebenfalls in Schwabing. Bei einem Spaziergang entdeckst du zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie den Chinesischem Turm, die berühmte Eisbachwelle oder den Monopteros. Nimm dir also ruhig Zeit, um den Park in Ruhe zu erkunden.

Falls du außerdem Lust hast, das Treiben auf einem kleinen Markt in München zu erleben, dann empfehlen wir dir den Elisabethmarkt am Elisabethplatz. Hier kannst du regionales Obst und Gemüse kaufen oder dich gleich mit einem Snack von Fizzy Bubele eindecken.

4. Haidhausen

Mitten in München findet sich ein Stadtteil wieder, in dem die Zeit ein wenig stehen geblieben ist. Haidhausen wirkt verträumt und romantisch und ist das Paradebeispiel für ein idyllisches Viertel, in dem du zur Ruhe kommst und dem städtischen Trubel entfliehen kannst. Solltest du Haidhausen zum ersten Mal erkunden, wird dir vielleicht auffallen, dass hier die bayrische Tradition auf französischen Stil trifft.

Das Herz von Haidhausen ist übrigens der Wiener Platz, an dem viele Menschen zusammenfinden, um den Dauermarkt zu besuchen oder die Gegend zu erkunden. Außerdem befindet sich am Platz der größte Münchner Biergarten, der Hofbräukeller, und lädt dazu ein bayrische Spezialitäten wie Weißwurst oder Obazda zu probieren. Solltest du in Shopping-Laune sein, kannst du auch entspannt durch die vielen kleinen Boutiquen bummeln.

Am Wiener Platz findest du prachtvolle Altbauten, die der Umgebung eine besondere Atmosphäre verleihen. © Quelle: IMAGO/Westend61

In Richtung Ostufer der Isar triffst du bei deinem Spaziergang durch Haidhausen außerdem auf die beeindruckende Architektur des Maximilianeums, das heute überwiegend als Sitz des bayrischen Parlaments der Landeshauptstadt München gilt. Gerade die Terrasse ist ein wunderbarer Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Hierbei hast du tatsächlich freien Blick nach Westen, die Frauenkirche und das Rathaus.

5. Ludwigs- und Isarvorstadt

Oftmals hat München den Ruf einer schicken und exklusiven Stadt. Dass es aber auch anders geht, beweist die Isarvorstadt, in der du unteranderem das Schlachthofviertel besuchen kannst. Es befindet sich am südlichen Ende der Isarvorstadt und überrascht seine Besucherinnen und Besucher mit urbanen Backsteingebäuden und Graffiti-Wänden. Der Kontrast zu den sonst so traditionellen und gehobenen Gegenden Münchens machen gerade das Schlachthofviertel zu einem beliebten Spot, das zum Flanieren und Ausgehen einlädt.

Auch das Dreimühlenviertel unterstreicht die urbane Besonderheit. Das gemütliche Café LeHygge zum Beispiel zeigt sich von außen mit Graffitis und von innen heimelig und gemütlich. Der ideale Ort, um entspannt einen Kaffee zu genießen.

Backsteingebäude und Graffitis: In der Isarvorstadt zeigt sich München von einer anderen Seite. © Quelle: imago images/Karo

Während die Isarvorstadt eher als hip gilt, ist die Ludwigsvorstadt vor allem durch ihren multikulturellen Einfluss und den Reisetrubel bestimmt. Wer in der Ludwigsvorstadt wohnt, ist es gewohnt, dass es aufgrund der Lage (südlich des Hauptbahnhofs) etwas lauter zugeht. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Stadtviertel ein beliebtes Ziel für viele Besucherinnen und Besucher, da die Theresienhöhe nicht weit entfernt ist. Jedes Jahr ab September findet hier das Oktoberfest statt, das Millionen von Menschen aus aller Welt anzieht.

