Gigantischer Luxus: 7 neue Kreuzfahrtschiffe laufen 2024 aus

Im Jahr 2024 werden wieder neue stählerne Riesen in See stechen. Mehrere Reedereien haben bekannt gegeben, welche Kreuzfahrtschiffe im kommenden Jahr Passagierinnen und Passagiere über die Meere schippern.

Der reisereporter verrät dir, welche neuen Schiffe es geben wird und was die Ozeanriesen zu bieten haben.

Tui Cruises: „Mein Schiff 7“

Wie Tui Cruises bekannt gab, wird die Serie „Mein Schiff“ 2024 Zuwachs bekommen. Derzeit wird an der „Mein Schiff 7″ in der finnischen Werft in Turku noch geschraubt, die ersten Kabinen haben bereits ihren Platz gefunden. Bis die erste Reise starten kann, dauert es allerdings noch etwas: Im Sommer 2024 soll es losgehen in Richtung Nordeuropa und über die Ostsee. Laut derzeitigem Plan werden unter anderem die Fjorde Norwegens angesteuert.

Interessierte können sich schon jetzt ihre Wunschkabine für die Nordeuropa-Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 7″ reservieren, heißt es von dem Unternehmen. Platz ist für 2896 Reisende.

Eine der geplanten Reisen wird innerhalb von 17 Tagen zum Nordkap sowie nach Island führen und ab 3799 Euro pro Person zu haben sein. Zum ersten Mal wird es in der Flotte auch Kabinen für Alleinreisende geben, außerdem sind ein Asia-&-Sushi-Restaurant sowie ein gehobenes italienisches Restaurant und ein traditionelles Kaffeehaus geplant.

Das neue Schiff der „Mein Schiff“-Reihe von Tui Cruises wird im finnischen Turku derzeit noch gebaut. © Quelle: Tui Cruises

Betrieben wird die „Mein Schiff 7“ mit emissionsärmerem Marinediesel, außerdem gibt es einen Landstromanschluss, das Schiff kann in jedem Hafen so auch Strom auftanken. Wie Tui informiert, ist auch ein künftiger Betrieb mit Methanol möglich, was den Schiffsantrieb fast CO₂-neutral machen würde. Der organische Abfall wird mit hohen Temperaturen zerkleinert und so aufbereitet, dass nur klares Wasser und eine Art organische Holzkohle übrig bleiben.

Außerdem plant Tui auch noch eine ganz neue Schiffsklasse, die „InTUItion“. Das Schiff dafür wird derzeit in Italien gebaut. Es soll noch kulinarischer und anspruchsvoller im Design werden sowie mehr auf die Bedürfnisse der Reisenden eingehen.

Royal Caribbean: „Icon of the Seas“ und „Utopia of the Seas“

Die Reederei Royal Caribbean ist mal wieder für die Superlative zuständig: Im Januar 2024 wird sich ein neues Schiff an die Spitze der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe schieben: die „Icon of the Seas“. Laut Reederei wird es dann den größten Wasserpark auf See geben, außerdem soll einer der sieben Pool ebenfalls Weltrekorde brechen – und zwar als größter bisher da gewesener auf dem Meer.

Bei Gastronomie und Entertainment kommt die Frage auf, ob die Reisenden überhaupt Zeit für Landgänge haben werden: Es gibt über 40 verschiedene Restaurants, einen Skywalk, eine Food Hall, eine schwimmende Bar sowie eine Eisarena. Die Bereiche sind wie eigene Stadtviertel konzipiert. Insgesamt ist Platz für 7600 Passagierinnen und Passagiere, die dann regelmäßig ab Miami durch die Karibik schippern.

Im Juli 2024 geht es dann weiter mit der „Utopia of the Seas“ – noch sind der Reederei die superlativen Namen nicht ausgegangen. Es wird zwar nicht das neue größte Schiff der Flotte, aber die Dimensionen sind ähnlich wie bei der „Icon of the Seas“: 17 Rutschen, über 40 Restaurants, Platz für 5668 Reisende und das Ziel ist die Privatinsel CocoCay. Für Reisen mit dem neuen Schiff wird von Royal Caribbean mit dem Slogan „World‘s biggest weekend“ geworben, also eher etwas für Kurztrips.

Die beiden neuen Schiffe von Royal Caribbean haben Landstromanschlüsse und können in den Häfen geladen werden. Außerdem werden sie mit Flüssiggas angetrieben.

Cunard: „Queen Anne"

Cunard: „Queen Anne“

Bei der Reederei Cunard wird es königlich: Das neue Schiff, das im Mai 2024 in See stechen soll, heißt „Queen Anne“. Cunard ist eine Marke des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmens Carnival. Die „Queen Anne“ ist bereits das 249. Schiff des Unternehmens und Nachfolger anderer Hoheiten wie der „Queen Mary 2“, der „Queen Victoria“ oder auch der „Queen Elizabeth“.

An Deck wird es mehrere Pools, Bars und Restaurants unter freiem Himmel geben. Außerdem warten ein Wellnessbereich sowie Infinity-Whirlpools auf die Reisenden.

Die Ausstattung der Kabinen erinnern an royale Gemächer, ebenso die Gastronomie-Bereiche. Insgesamt können es sich 2996 Passagierinnen und Passagiere gemütlich machen – ab Mai von Southampton über La Coruña in Nordspanien nach Lissabon. Danach soll es unter anderem auch nach Norwegen und in die Karibik gehen.

Disney Cruise Line: „Disney Treasure“

Ein neues Disney-Schiff startet 2024 ebenfalls: Die „Disney Treasure“ wird im kommenden Jahr ausgeliefert. Wie schon das Schwesternschiff, die „Disney Wish“, wird auch das neue Modell mit umweltfreundlicherem Flüssigerdgas angetrieben. Es gibt insgesamt 1250 Passagierkabinen und die erste Fahrt startet im Dezember 2024 in die Karibik.

Die „Disney Treasure“. © Quelle: Disney

Wie es sich für die Schiffe der Reederei gehört, werden zahlreiche Disney-Charaktere vertreten sein, diesmal vor allem Figuren aus „Aladdin“, „Coco“ und „Zoomania“. Es gibt Restaurants mit Livemusik, ein Marvel-Themenrestaurant sowie einen Pub mit Sportübertragungen und Craft-Bieren.

Die Grand Hall auf dem Schiff ist im Stil von „Aladdin“ gestaltet und wird für verschiedene Shows genutzt. Ein weiterer Veranstaltungsort ist nach Sarabi, der Mutter von Simba aus „König der Löwen“, benannt. Der zweistöckige Raum soll an die Schönheit und Offenheit der Savanne erinnern. Was dich noch alles auf der „Disney Treasure“ mit 1256 Kabinen erwartet, verraten wir dir hier.

Explora Journeys: „Explora II“

Luxus pur heißt es auf dem neuen Kreuzfahrtschiff der Schweizer MSC Group. Diese startete bereits mit der „Explora I“ die neue Marke Explora Journeys. Nun soll im August 2024 schon das zweite Schiff der Marke in See stechen, die „Explora II“. Mit dieser können die Passagierinnen und Passagiere dann über das Mittelmeer, in den Nahen Osten, nach Indien und an die afrikanische Küste schippern.

Wie auch das Vorgängerschiff hat die „Explora II“ 461 Suiten. Außerdem gibt es drei Außenpools sowie einen Innenpool mit Glasdach, was auch entfernt werden kann. Mehrere Whirlpools sowie private Cabanas ergänzen den Außenbereich. Der Wellnessbereich umfasst rund 700 Quadratmeter, auspowern können sich die Reisenden auf 270 Quadratmetern im Fitnessbereich. Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten sind das Casino, eine Kunstgalerie sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten.

Princess Cruises: „Sun Princess“

Mit der „Sun Princess“ beginnt eine neue Ära in der Reederei Princess Cruises. Denn das neue Schiff, das im Februar 2024 in See stechen soll, ist das erste in der Flotte mit Flüssigerdgas-Antrieb. Es ist bereits die dritte „Sun Princess“, ihre Vorgängerinnen waren von 1974 bis 1988 sowie von 1995 bis 2020 auf den Ozeanen unterwegs.

An Bord gibt es ein Café, welches 24 Stunden lang geöffnet ist, außerdem 29 Bars und Restaurants. 1500 Balkonkabinen wurden gebaut und es gibt Platz für 4300 Reisende. Action gibt es an Bord in Form eines Rollgleiters, mit dem die Gäste hängend über das Schiff schweben können.

Am 8. Februar soll die „Sun Princess“ in Barcelona ablegen. Doch schon jetzt verkündet die Reederei ein weiteres neues Schiff: Am 4. August 2025 soll die „Star Princess“ ihre Jungfernfahrt ab Rom ins Mittelmeer antreten. Das neue Kreuzfahrtschiff wird derzeit in Italien gebaut und soll ebenfalls Platz für 4300 Passagierinnen und Passagiere bieten und mit Flüssigerdgas betrieben werden.

