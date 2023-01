Pleite: Diese Airlines gibt es 2023 nicht mehr

Balkar Singh ist Inder und betreibt ein griechisches Restaurant in Bad Segeberg. So etwas sollte doch heute kein Problem mehr sein, sagt er. Die Gäste im „Rhodos“ sehen das genauso. Das Lokal ist beliebt. Angefangen hat Balkar Singh mit einem Pizza-Service. Was ihm heute noch gehört und was er demnächst eröffnet, verrät er hier.