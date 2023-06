Ranking: Das sind die beliebtesten Eisdielen in Deutschland

Der Sommer 2023 wird heiß - doch auf der Zunge bleibt er dank dieser exzellenten Eiscreme-Manufakturen köstlich kühl: Das Gourmet-Magazin Falstaff gab seinen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ihre liebsten Eisdielen zu nominieren und zwei Wochen lang abzustimmen. Beim Voting wurden alle Bundesländer berücksichtigt, für die ausreichend Nominierungen eingegangen sind. Finde heraus, wo die beste Eisdiele in deinem Bundesland zuhause ist.

Kreativität zahlt sich aus: Wer sein Eis schön präsentiert und interessante Sorten anbietet, landete im Reinking 2023 häufig oben. © Quelle: IMAGO

Baden-Württemberg

Gewinner: Primafila Eismanufaktur, Heilbronn

Seit Sommer 2016 verzaubert das moderne Café im Marrahaus direkt am Neckar mit Klassikern wie Schokolade oder Erdbeere und verblüfft die Geschmacksnerven mit Kreationen wie Mango Chilli, Ananas Ingwer oder Lavendelblüteneis. Unter der Regie von Eismacher Alessio Covato wird hier eine Familientradition fortgeführt, die Herzlichkeit und Handwerk verbindet.

Die erfolgreiche Saison feiert Roberto übrigens immer mit einer ganz besonderen Aktion: Am letzten Öffnungstag vor der Winterpause geht das Eis für einen guten Zweck über die Theke. Auf diese Weise kamen in der Vergangenheit schon Beträge von bis zu 2000 € für gemeinnützigen Organisationen in Heilbronn zusammen.

Adresse: Obere Neckarstraße 32, 74072 Heilbronn

Mehr aus diesem Bundesland: Auch das Café da Luna in Weil (Stadt) und Buon Gelato in Appenweier kamen im Ranking weit nach vorne.

Bayern

Gewinner: fräulein brombeer, Vilsbiburg

Seit 2 Jahren stehen die Niederbayern hier Schlange – und loben laut Rezensionen vor allem den natürlichen und chemiefreien Geschmack der hausgemachten Sorten. Vor allem das Brombeereis soll der Knaller sein, und auch der Bananen Toast mit Eis hat viele Fans. Die Köstlichkeits-Künstler dahinter? Das Ehepaar Marina und Fabian Schwarz.

Die Konditormeisterin und der Restaurantfachmann lassen sich immer wieder etwas einfallen, um ihre Kundinnen und Kunden glücklich zu machen: zur Eröffnung gab es zum Beispiel Weißbier-Eis und mittlerweile planen die zwei auch vorbereitete Becher in handelsüblichen Portionen für zuhause zu verkaufen.

Adresse: Obere Stadt 27, 84137 Vilsbiburg

Mehr aus diesem Bundesland: Andere bayerische Favoriten waren der Eisbrunnen – Plant-based Creamery in München und Das Casa in Würzburg.

Berlin

Gewinner: Meine kleine Eiszeit

Eisfrau Tanja Rylewicz hat sich mit ihrem blau-weißen Eiswagen einen charmanten Lebenstraum erfüllt – und erfreut die Berliner mit ausgefallenen Kreationen, altbekannten Klassikern und einem großen Angebot an veganen, laktose- und glutenfreien Eissorten. Wenn sie damit nicht gerade am Paul & Paula-Ufer an der Rummelsburger Bucht steht, kann man die Eisfrau und ihr Hingucker-Fahrzeug für Veranstlatungen buchen.

Auf Kundenanregung kreiert sie übrigens auch individuelle Wunsch-Sorten. Dadurch geht Tanja Rylewicz die Inspiration nie aus! Ob beispielsweise ihre Limited Edition Lemoncurd-Meringue auf diese Weise zu Stande kam?

Adresse: Paul & Paula-Ufer an der Freitreppe

Mehr aus diesem Bundesland: Platz zwei und drei gingen an Chunks by KoRo und die Konditorei W.

Bremen

Gewinner: Snuten Lekker by Kaemena

Dieses Bio-Eis hat Bremen erobert: Die in der Region hergestellten Sorten werden nicht nur an einem Ort verkauft, sondern in ausgewählten Restaurants, Cafés und (Bio-) Supermärkten in der ganzen Region angeboten. Der Biohof von Familie Kaemena, auf dem drei Generationen zusammen leben, liegt mitten im Bremer Blockland direkt an der Wümme auf einer Deichwarft.

Seit 600 Jahren befindet sich der Hof im Familienbesitz und seit 300 Jahren dreht sich hier alles um das Milchvieh. Denn die Kaemenas wissen: Ohne glückliche Milchkühewäre auch das Snuten Lekker-Eis keine so beliebte Delikatesse.

Adressen: Eiscafé Kaemena, Niederblockland 6, 28357 Bremen; Snuten Lekker, Niederblockland 6, 28357 Bremen

Mehr aus diesem Bundesland: Das Eis Café Dolomiten De Luca wählten die Bremerinnen und Bremer auf Platz zwei.

Hamburg

Gewinner: Bitte mit Sahne

Himbeer-Basilikum, Apfel-Marzipan, Birne-Parmesan, Franzbrötchen, Lemon Gras-Kurkuma, Rum-Krokant, Mohn-Erdbeer, Trüffel-Crisp, Wiener Mandel, Ziegenmilch-Rosmarin-Honig... bei der experimentellen Auswahl dieser Hamburger Eisdiele muss man einfach zum Schleckermaul werden.

Geleitet wird die kreative Geschmacksschmiede von Susann und Mathias Mardt. Beide sind Hamburg-Saseler mit Leib und Seele und leben mit ihren beiden Kindern schon lange im Kiez. 2018 machte das Ehepaar seinen langjährigen Traum zum eigenen Eiscafé war – und verzückt nun die ganze Nachbarschaft mit hochwertigen, neuen Eis-Trends setzen.

Adresse: Saseler Markt 3, 22393 Hamburg

Mehr aus diesem Bundesland: Auch die Eisprinzessinnen und das Café dito haben die Hanseatinnen und Hanseaten überzeugt.

Hessen

Gewinner: Eis und Liebe, Hanau

In Hanau ist diese Eisdiele ein echter Hotspot. Das Geheimnis? Regionale Zutaten, verarbeitet von einem zuckersüßes Team, das die Region auch diesen Sommer wieder mit handgemachten Köstlichkeiten versorgt. Es ist die Liebe zum Detail, die hier Herz und Geschmacksnerven besticht.

Eine Nutzerin schwärmt in den Google Reviews: „Eis und Liebe ist nicht einfach nur eine Eisdiele. Es ist eine Institution, in dem Städtchen Hanau. Ein Besuch dort ist immer besonders. Die Mitarbeiter sind stets freundlich und hilfsbereit. Man kann sogar Kugeln mischen, was bei dieser Auswahl absolut der Hammer ist. Wo bekommt man schon Spargel Eis oder Gri Soße Eis?! Dahinter steckt keine großen Kette, wie es oft bei Eisdielen ist und das schmeckt man. Wer es noch nicht kennt eine absolutes Highlight! Danke dass es euch gibt!“

Adresse: Altstädter Markt 3, 63450 Hanau

Mehr aus diesem Bundesland: Weitere hessische Sieger waren Die Eisheiligen aus Gersfeld und das Eiscafé & Pinseria Ciao Ciao 2.0 in Schlüchtern.

Niedersachsen

Gewinner: Venezia, Weener

Die (Eis-)Würfel sind gefallen! Das Eiscafé „Venezia“ wurde zur beliebtesten Eisdiele in Niedersachsen gekürt. Hier werden aus Milch, Sahne, Zucker, Früchten und Gewürzen die Sorten frisch hergestellt. Die kleine italienische Eis-Manufaktur mit dem Urlaubs-Namen ist seit 1970 im Familienbesitz. Aktuell wird sie von Vanessa Karafotias geleitet. Die sieht ihr Café als „Transparente Eisküche“ und lädt ihre Besucherinnen und Besucher dazu ein, ihr bei der Eisherstellung über die Schulter zu gucken.

Karafotias hat den Fertigerzeugnissen den Kampf angesagt: Sie plädiert für Handarbeit und hält absolut nichts von gefärbten, mit künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern aufgepeppte, Eisprodukten. Sie verkörpert den Trend, hin zu kleineren Eisdielen, die weniger Sorten aus hochwertigen, natürlichen Zutaten und ohne Farb-, Zusatz- oder Aromastoffe in kleinen Mengen frisch herstellen. Um ihren Standpunkt zu untermalen gewährt sie Einblicken in ihr Eislabor, bei denen die Kundinnen und Kunden zusehen können, wie das Eis hergestellt wird.

Adresse: Westerstr. 30, 26826 Weener

Mehr aus diesem Bundesland: Wer sich noch weiter durch das Bundesland testen will sollte auch den Milchkontor in Wilstedt und die Kleine Borkumer Eiskondtorei in Borkum besuchen.

Nordrhein-Westfalen

Gewinner: Die Eisdealer, Mönchengladbach

Ein Muss für Waffelfans. Denn als ganz besonderes Highlight backen „Die Eisdealer“ ihre Waffelhörnchen täglich frisch und servieren ihr berühmtes Spaghettieis sogar in der frisch gebackenen Waffelschale. Geschäftsführer Michael Bahrke eröffnete seinen Laden im Herzen von Mönchengladbach zur Sommersaison 2018.

Neben Süßem hatte er immer schon eine ausgeprägte Leidenschaft für Städtetrips – und brachte sich aus Stockholm, Lissabon, Rom oder Krakau jede Menge Inspiration mit. Das führte zu Erfolg: Der kleine Eiskiosk an der Sandradstraße platze schnell aus allen Nähten. Dedhalb zog Bahrke mit seinem Geschäft um: Nun stehen die Leute am Adenauerplatz Schlange um sich Leckerbissen wie Nussecken mit Karamell-Swirl auf Mandeleis zu gönnen.

Adresse: Franz-Habich-Straße 23, 26757 Borkum

Mehr aus diesem Bundesland: Auch zur Eismanufaktur Nino&Sarah in Menden und zum Oecher Eis-Treff in Aachen lohnt sich ein Abstecher.

Rheinland-Pfalz

Gewinner: Christis, Trier

Die Stammkundinnen und Stammkunden sagen: Hier schmeckt alles gut. Besonders ausgefeilt sollen allerdings die Rezepte für die Spezialsorten Pistazie, Honig & Sesam und Irish Cream sein. Unter Spezialsorten versteht Inhaber Christian Franke besonders aufwändige und besonders teure Sorten.

Zum Beispiel Erdbeereis in der Erdbeersaison aus frischen Erdbeeren. Die Eismacher müssen dafür regelmäßig etwa 20 bis 30 Kilogramm frische Erdbeeren putzen – viele andere Eisdielen arbeiten nur mit tiefgekühlten Früchten. Auch bei der Geschmacksrichtung Holunderblüte ist Handarbeit gefragt: Die Blüten des Holunderstrauchs werden von Christis in der Eifel gepflückt und anschließend inklusive Pasteurisation zu einem Sirup verarbeitet. Das Ergebnis? Ein unvergleichlich natürlicher und frischer Geschmack.

Adresse: Sternstraße 5, 54290 Trier

Mehr aus diesem Bundesland: Auch das Ital. Eiscafé Rigoni in Trier und N‘Eis in Mainz sollen sich laut Publikumsvoting sehr lohnen.

Saarland

Gewinner: Henry‘s Eismanufaktur, Saarbrücken

Fruchtiges Kirscheis, dunkles Schokosorbet oder ein cremiges Pistazienmilcheis: Diese Köstleichkeiten sind hinter der Vitrine des saarländischen Eisfachgeschäfts zu bestaunen – und natürlich in Kugelform zu erwerben. Seit 2014 heißt das Motto hier: „Ein Eis geht immer!“

Manchmal hat das Eis der Manufaktur auch ein politische Inspiration: Im Rahmen des Pride Month, der die Rechte der LGBTQIA*-Community feiert, ließ die Eisdiele wissen: „Respekt, Toleranz, Vielfalt und Liebe sind wichtige Bestandteile der täglichen Arbeit unserer Eismacher, Servicekräfte und Portionierer*innen. Das merkt man… und wer einmal leckt, der weiß, wie‘s schmeckt.“ Übrigens seien auch die bunten Streusel auf dem Pride-Eis ohne künstliche Farbstoffe und glutenfrei.

Adresse: Kappenstraße 1, 66111 Saarbrücken

Mehr aus diesem Bundesland: Andere Eis-Fans aus der Region schwören auf das Eiscafe Vulcano aus Dillingen/Saar oder lieben die Eismanufaktur La Passione del Gelato aus Ottweiler.

Thüringen

Gewinner: Fräulein Claras Eis, Gera

Vor allem Soft-Eis Fans kommen hier auf ihre Kosen. Denn Fräulein Claras Eis ist auch auf Hochzeiten, Firmenfeiern oder Geburtstagen vertreten – und das nicht in Form eines Eiswagens, sondern einer überdimensionalen Milchkanne.

Übrigens, falls jemand nicht weiß, was eine DDR-Gedenkwaffel ist: Bei Fräulein Claras Eis ist der essbare Becher in Muschelform wieder im Kommen. Und auch bei den Sortennamen setzt die Eisdiele auf Nostalgie: Oma Giselas Pflaumenkuchen oder Oma Giselas Vanillekuchen sind bei den Ottweiler Stammkundinnen und Stammkunden sehr beliebt.

Adresse: Gutenbergstraße 3, 07548 Gera

Mehr aus diesem Bundesland: Auch das Handeis in Jena und die Eis uMarktstraße 5, 99084 Erfurt in Erfurt erfreuen sich diesen Sommer größter Beliebtheit.

