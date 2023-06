Reisen entgegen dem Trend: Diese Ziele lohnen sich

Kennst du es auch? Im Winter willst du möglichst weit weg, in Richtung Sonne und Wärme, im Sommer tut es auch ein näheres Reiseziel – immerhin ist das Wetter ja in Deutschland und Europa schön genug! Und so tummeln sich alle Jahr für Jahr mit unzähligen anderen an den Stränden von Nord- und Ostsee und am Mittelmeer. Oder sehen beim Wandern in den Alpen mehr Bewegungshungrige in Funktionskleidung als freies Bergpanorama. Wir zeigen dir, wo in der Ferne du dich diesem Trend widersetzt.

Falls du jetzt denkst: Aber ist es an vielen Reisezielen in Afrika, Asien oder Amerika im Sommer nicht unerträglich heiß? Und noch dazu Regenzeit? An einigen natürlich schon – aber es gibt genügend Ausnahmen. Wir stellen dir ein paar davon vor.

Afrika

Sansibar

Klingt der Name „Sansibar“ für dich auch nach weißen Puderstränden und blau- bis türkisfarbenem Meer? Tatsächlich hält das zu Tansania gehörende Archipel im Indischen Ozean, was Bilder versprechen. Und das Beste: Von Mai bis September ist die beste Reisezeit für Sansibar, nämlich die Trockenzeit mit angenehmen Temperaturen von um die 25 Grad Celsius, etwa neun Sonnenstunden pro Tag und Wassertemperaturen von rund 25 Grad Celsius.

Sansibar ist im Sommer angenehm warm und trocken – ideal zum Baden an den Traumstränden. © Quelle: IMAGO/ingimage

Selbst wer nicht den ganzen Tag am Strand liegen möchte, wird sich auf den beiden Inseln Unguja und Pemba nicht langweilen: Auf der größten Insel Unguja befindet sich die Hauptstadt namens Sansibar – wir empfehlen dir, deine Erkundungstour dort zu beginnen, genauer gesagt in der Altstadt Stone Town.

Diese gehört seit 2000 zum Unesco-Welterbe: Da gibt es Häuser, teils aus Korallenstein und Mangrovenholz, die an die 150 Jahre alt sind. Besonders charmant ist der Beit-el-Ajaib, der „Palast der Wunder“ – ein Wunder, weil es als erstes Gebäude in Sansibar Strom bekam. Oder schau dir das Geburtshaus von Sänger Freddie Mercury an!

Naturliebhaberinnen und -liebhaber sind im Jozani-Nationalpark richtig, mit seinem herrlichen Mangrovenwald und der Chance zu ganz besonderen Tierbeobachtungen: Mit etwas Glück siehst du unter anderem seltene rote Colobus-Affen, Stummelaffen, aber auch Chamäleons, Diademmeerkatzen und eine Menge Vogelarten.

Auch für Schnorchlerinnen und Schnorchler haben wir einen Tipp: An der Ostküste kannst du einen Ausflug zu den sogenannten „bunten Seesternen“ unternehmen. Unterwasserkamera nicht vergessen! Auf der Suche nach dem schönsten Strand kommst du spätestens im Nordwesten im Paradies an: Kendwa heißt die weißsandige Schönheit, doch auch Nungwi noch weiter nördlich wetteifert um den Titel des attraktivsten Inselstrandes, ebenso wie Kiwengwa an der Ostküste.

Seychellen

Ähnlich wie auf Sansibar lohnt sich auch ein Besuch der Seychellen mit ihren 115 Inseln zwischen Mai und Oktober: Während der Trockenzeit bestimmen Monsun- und Passatwinde aus Südosten das Klima, du darfst dich bei Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius wohlfühlen, sieben bis acht Sonnenstunden am Tag und Wassertemperaturen von etwa 25 Grad Celsius genießen.

Entspannte Strände auf den Seychellen bei angenehmen Sommertemperaturen. © Quelle: IMAGO/Shengolpixs

Vor allem im Juli und August ist der oft leichte Wind ideal für Seglerinnen und Segler, während sich Schnorchel- und Tauch-Fans über besonders klare Sicht im Wasser freuen. Sehr beeindruckend sind dabei die Riesenschildkröten, die auf den Inseln Curieuse und La Digue ihre Heimat haben.

Beim Inselhopping hast du die Möglichkeit, viele weitere Highlights der verschiedenen Inseln zu erkunden, sei es den Nationalpark St. Anne Marine, den Berg Morne Blanc mit herrlichen Wanderwegen oder Traumstrände wie Anse Source d‘Argent auf La Digue oder Anse Lazio auf Praslin. Vergiss dabei nicht, ab und an ein Stück Coco de Mer zu schlemmen – die angeblich größte Kokosnuss der Welt!

Ein besonderer Tipp für die Sommermonate auf den Seychellen sind außerdem die zahlreichen Feste: Am 29. Juni steigen die Feiern zum Unabhängigkeitstag des Landes, der mit Paraden, Musik- und Blumenshows begangen wird. Im August startet wiederum das La-Digue-Festival, ein religiöses Fest zu Ehren der Jungfrau Maria und eine wunderbare Möglichkeit, tiefer in das Leben und den Glauben der Einheimischen einzutauchen.

Mauritius

Auch auf Mauritius, weiter südlich im Indischen Ozean gelegen als die Seychellen, fällt zwischen Juni und September der wenigste Regen, die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 30 Grad Celsius und das Wasser ist gemütliche 24 bis 27 Grad Celsius warm. Beste Voraussetzungen für einen entspannten Sommerurlaub. Deine Inselerkundung kannst du in der Inselhauptstadt Port Louis beginnen, in der charmanten Altstadt voller Kolonialgebäude. Im Blue Penny Museum bekommst du übrigens den besten Überblick über die Inselgeschichte!

Mauritius ist in unseren Sommermonaten nicht zu heiß und trocken – perfekt sowohl fürs Strandleben als auch zum Wandern. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Ein Name wird dir auf Mauritius garantiert öfters begegnen: Flic en Flac. Hinter dem lustigen Wort steckt nicht nur ein beliebter Urlaubsort an der Westküste, sondern auch einer der schönsten Strände von Mauritius, mit feinem, weißem Sand und klarem, türkisfarbenem Wasser. Wenn du gerne wanderst, nimm dir am besten das Inselwahrzeichen vor: Le Morne Brabant, 556 Meter hoch und Unesco-Weltkulturerbe. Jedoch ist eine Wanderführerin oder ein Wanderführer für die sieben Kilometer Aufstieg zu empfehlen! Nicht minder reizvoll ist der Black-River-Gorges-Nationalpark, wo du über gut ausgebaute Wege zu wunderbaren Fotospots und Wasserfällen gelangst.

Ein weiteres Must-see auf Mauritius: die sogenannte „siebenfarbige Erde“ im Südwesten. Fahr am besten am Nachmittag hin, denn je tiefer die Sonne steht, desto schöner treten die Farbtöne auf der gewellten Bodenoberfläche hervor.

Asien

Malaysia

Südostasien im Sommer – regnet es da nicht nur? Nein. Zwischen April und September bestimmt der Südwestmonsun das Klima in Malaysia, und der bringt zum Glück trockenes Wetter mit. Dich erwarten zwischen 22 und 30 Grad Celsius, eine Wassertemperatur von rund 30 Grad Celsius und wenig Niederschlag, vor allem im Juni und Juli.

Die Batu Caves bei Kuala Lumpur in Malaysia beheimaten einen der größten Hindutempel außerhalb Indiens. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Malaysia prägt eine bunte Mischung an Kulturen und Religionen, von muslimisch zu buddhistisch und hinduistisch, und genauso vielseitig wie die Menschen sind auch die Attraktionen des Landes. In der topmodernen Hauptstadt Kuala Lumpur fühlst du dich zwischen unzähligen Wolkenkratzern wie in New York und kannst dir das Ganze aus 451 Metern Höhe von den Petronas Towers anschauen. In der Nähe der Metropole lohnen die Batu Caves einen Besuch, mit einem riesigen Hindutempel, der zu den größten außerhalb Indiens zählt.

Nachdem du Kuala Lumpur erkundet hast, empfehlen wir dir einen Abstecher ins Landesinnere: In den Cameron Highlands lernst du, wie dort Tee angebaut wird! An der Westküste gehört Georgetown auf der Insel Penang auf die Must-do-Liste: Die Altstadt, die zum Unesco-Welterbe zählt, entführt dich in ein Labyrinth aus historischen Häusern, leckerem Streetfood und Street-Art.

Weiter nördlich von Penang stößt du auf die traumhafte Insel Langkawi, der perfekte Ort zum Entspannen an weißsandigen Stränden. Apropos Strände: Noch mehr postkartentaugliche davon findest du an der Ostküste, zum Beispiel auf den Perhentian Islands, die ideal sind zum Seele-baumeln-Lassen oder um die Unterwasserwelt zu erforschen. Oder Pulau Tioman & Tecken mit Korallen und Urwald, in dem unterschiedliche Affen leben und noch mehr Schmetterlinge. Wenn du viel Zeit hast, kannst du zudem Borneo und seine Orang-Utans besuchen!

Bali

Wusstest du, dass die bekannteste indonesische Insel zwischen April und Oktober die beste Reisezeit aufweist? Du darfst dich freuen auf Temperaturen um die 30 Grad Celsius bei sieben bis acht Sonnenstunden, gerade mal zwei bis vier Regentagen und etwa 28 Grad Celsius Wassertemperatur!

Und was kannst du dort Schönes unternehmen? Ganz klar: Die Reisterrassen in Tegalalang, eins der Vorzeigemotive der Insel, dürfen bei der Bali-Tour nicht fehlen, ebenso wenig wie die Besteigung eines der Inselvulkane. Wie wäre es mit Mount Batur? Der rund 2000 Meter große Riese ist noch aktiv, und für eine unvergessliche Erfahrung solltest du mal „eine Nacht durchmachen“: Steig in der Nacht – bitte mit lokalem Guide – mit Taschenlampe auf den Vulkan, um von dort den Sonnenaufgang zu erleben. Die Aussicht soll übrigens eine der spektakulärsten auf Bali sein.

Bali ist ein wunderschönes Fernreiseziel für den Sommer – auch für den Besuch seiner malerischen Reisfelder und Reisterrassen. © Quelle: IMAGO/blickwinkel

Für entspannte Strandmomente ist er zwar kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem noch wunderschön: Kelingkind Beach, der sich auf der kleinen Nachbarinsel Nusa Penida (etwa eine Stunde Bootsfahrt vom Festland entfernt) in die Felsen schmiegt. Ein weiterer herrlicher Sandstrand auf Nusa Penida heißt sehr passend Diamond Beach – feinster Sand vor dramatischen Kalksteinfelsen. Zum Surfen bist du hingegen am Canggu Beach in der Nähe von Denpasar richtig – Anfängerinnen und Anfänger finden hier auch Surflehrerinnen oder -lehrer.

Möchtest du deinen Instagram-Kanal mit dem Bali-Bild bestücken, wie schon unzählige Influencerinnen und Influencer? Dann fahr zum Pura-Lempuyang-Tempel, auch als „Himmelstor“ bezeichnet. Allerdings knubbelt es sich dort schon mal – und du darfst nur zu den Tempeln, wenn du einen Sarong trägst (auch Männer!) und die Schultern bedeckst.

Amerika

Kanada

Es ist das zweitgrößte Land der Erde und im Winter oft richtig kalt. Im Sommer jedoch drängt sich Kanada gerade Outdoor-Fans nahezu auf: mit angenehmen Temperaturen (je nach Region) um die 23 Grad Celsius, mindestens acht Stunden Sonne und wenigen Regentagen.

Vor allem, wenn du eine Reise in den Norden Kanadas planst, zum Beispiel in die traumhaften Provinzen Yukon, Nunavut oder Northwest Territories, solltest du zwischen Juni und August fahren, da ab September schon Schnee fallen kann. Egal, ob du lieber wanderst, Kajak oder Kanu fährst oder dir die ganzjährig von Eis umgebene Küste anschauen möchtest – Nordkanada bietet dir Naturschauspiele, die du anderswo nicht bekommst.

Die Provinz Yukon ist eine von vielen in Kanada, wo Outdoor-Fans im Sommer auf ihre Kosten kommen. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Der Westen Kanadas ist generell wärmer, rund 25 Grad Celsius gelten im Sommer als normal – unter anderem wunderbare Bedingungen für einen Besuch der kanadischen Rocky Mountains, des Banff-Nationalparks oder der Küste mit Vancouver Island. Bei Wohlfühlklima kannst du dort sogar Wale und Orcas bestaunen. Aber Achtung: Im Sommer werden gerade beliebte Ziele auch von den Einheimischen selbst gut besucht, sodass du Unterkünfte und Touren im Voraus buchen solltest!

Noch ein wenig als Geheimtipp gilt die östlichste Insel und Provinz Neufundland. Dort kannst du vor allem im Juli vor der Küste schwimmende Eisberge sichten und per Boot ganz nah herankommen. Einmal im Leben an einem Stück aus Grönland herangetriebenem Eisberg gelutscht zu haben ist eine Urlaubserfahrung, die du so schnell nicht vergisst!

Peru

Einmal im Leben Machu Picchu besuchen – möchtest du das nicht? Dann hast du in den Sommermonaten von April bis September die beste Gelegenheit dazu, wenn das Klima gerade in der Andenregion Perus besonders vorteilhaft ist: tagsüber um die 20 Grad Celsius – nachts kann es jedoch kühl werden und du solltest auch warme Kleidung einpacken – bei wenigen Regentagen im Monat und bis zu acht Sonnenstunden. Diese Voraussetzungen sind ideal für Wanderungen, zum Beispiel vier Tage über den Inka-Trail nach Machu Picchu, und für Besichtigungen der faszinierenden historischen Stätten in der Region Cusco.

Machu Picchu sollten all die im Sommer besuchen, die gerne bei möglichst trockenem Wetter in den Anden wandern möchten. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Neben Machu Picchu, das die Inka im 15. Jahrhundert mitten in den Bergen bauten, ist das Heilige Tal ein Muss. Die Ruinen von Ollantaytambo und die 3000 Salzbecken umfassenden Salzterrassen von Maras sind nur ein paar der Attraktionen dieses geschichtlich bedeutenden Tals. Doch nicht nur die Andenregion ist in unseren Sommermonaten gut besuchbar – auch das Amazonasgebiet. In einer halben Stunde fliegst du von Cusco nach Puerto Maldonado, von wo es tief hineingeht in den Dschungel zu verschiedenen Affenarten, Piranhas, Krokodilen und Co.

Wenn du weiter in Richtung Bolivien fährst, drängt sich der Titicacasee wie ein riesiges, tiefblau in der Sonne funkelndes Meer ins Bild. Der größte Süßwassersee in Südamerika befindet sich teils in Peru, teils im Nachbarland Bolivien. Am besten lernst du ihn kennen, indem du ein paar Inseln im See besuchst, darunter die bereits zu Bolivien gehörende Isla del Sol, Sonneninsel. Dort spielt der Tourismus zwar mittlerweile eine große Rolle, aber du bekommst noch immer ein Gefühl dafür, wie die Menschen dort abgeschieden von der Landwirtschaft und vom Fischen lebten. Beschaulicher geht es auf der nahe gelegenen Isla de la Luna zu, der Mondinsel – die mit Tempelruinen im Nordosten aufwartet.

Bolivien

Wenn du schon am Titicacasee und auf den bolivischen Inseln bist, dann ist es nur noch ein Katzensprung zu Boliviens Hauptstadt La Paz. Auch in diesem südamerikanischen Land regnet es zwischen Mai und September am wenigsten und die Temperaturen reichen je nach Region von angenehmen 20 bis um die 30 Grad Celsius – nur in der auf bis zu 4100 Höhenmetern gelegenen Hauptstadt kann es frisch sein! Und was gibt es in Bolivien zu sehen?

Der Salar de Uyuni ist die größte Salzwüste der Welt und im Sommer besonders gut zu besuchen. © Quelle: IMAGO/ingimage

Nun, da wäre neben dem Titicacasee das absolute Highlight des Landes: der weltbekannte Salar de Uyuni. Etwa 12.000 Quadratkilometer soll die größte Salzwüste der Erde zählen. Besonders eindrucksvoll erlebst du das Spektakel bei einer Salzmeer-Fahrt mit dem Geländewagen.

Und wenn du glaubst, noch mehr außergewöhnliche Naturschönheit sei nicht möglich, dann fahr weiter nach Süden zur Laguna Colorada im Naturreservat Andina Eduardo Avaroa: Die „bunte Lagune“ besteht aus einem in verschiedenen Rot- und Brauntönen schillernden See, durchzogen von kalkhaltigen weißen Sandbänken. Zusätzlich staksen Flamingos wie bestellt durchs Wasser!

