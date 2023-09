Diese neuen Nachtzüge sind in Europa geplant

Ins Bett klettern und am nächsten Morgen in einem anderen Land aufwachen – das klingt nicht schlecht, oder? Kein Wunder also, dass Nachtzüge wieder eine größere Fangemeinde haben und die Zahl an sogenannten Nightjets, die durch Europa rattern, seit einigen Jahren wieder deutlich steigt.

Auch in diesem und in den kommenden Jahren sollen weitere Nachtzüge auf die Strecken durch Europa gebracht werden. Wir verraten dir, welche das sind.

Neue Nachtzug-Verbindung von Berlin und Wien nach Paris und Brüssel

Im Nachtzug von Berlin nach Paris und Brüssel: Das soll in einigen Monaten in einer Kooperation zwischen der DB und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) möglich sein. Ein kurze Zeit später gelöschte Mitteilung der ÖBB zu den neuen Strecken, war von mehreren Menschen auf der Plattform X, ehemals Twitter, bereits vor einigen Tagen per Screenshot geteilt worden. Mittlerweile haben beide Unternehmen die neuen Nachtzüge offiziell bestätigt.

Neben der Verbindung von Berlin aus, wird es auch Nachtzüge von Wien nach Paris und Brüssel geben. Die Fahrten sollen ab Dezember dreimal pro Woche stattfinden. Ab dem Herbst 2024 seien tägliche Verbindungen geplant. Eine Fahrt von Berlin nach Paris oder nach Brüssel soll etwa 14 Stunden dauern.

Ab 2025 mit dem Nachtzug von Amsterdam nach Barcelona

Auch das niederländisch-belgische Unternehmen European Sleeper plant eine neue Nachtzug-Verbindung. Ab Frühling 2025 sollen die Metropolen Amsterdam und Barcelona durch einen Nightjet verbunden werden. Das gab das Unternehmen Anfang des Jahres in einer Pressemitteilung bekannt.

Halt soll der Nachtzug in Rotterdam, Antwerpen, Brüssel, Lille, Avignon, Montpellier, Perpignan, Figueres und Girona machen. Durch den Halt in Brüssel ist die neue Strecke auch für Reisende aus Deutschland interessant – besonders für Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die mit dem Zug vom Kölner Bahnhof aus in knapp zwei Stunden in Brüssel sind.

Unterstützung erhält European Sleeper, das im Mai 2023 bereits einen Nachtzug zwischen Brüssel und Berlin auf die Schiene schickte, dabei von der Europäischen Kommission. Die geplante Strecke ist eine von insgesamt zehn, die in den kommenden Jahren gefördert werden. Ziel der Kommission ist es, den grenzüberschreitenden Bahnverkehr bis 2030 zu verdoppeln und bis 2050 zu verdreifachen.

Luxus pur: Mit den Midnight Trains durch Europa

Du legst beim Bahnreisen Wert auf viel Komfort? Dann sind die Nachtzüge des Start-ups Midnight Trains die richtige Wahl für dich. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt, will es ab 2025 mit einem neuen Netz aus Luxus-Nachtzügen an den Start gehen.

Die Züge sollen mehr als zehn Ziele in Europa ansteuern, darunter Paris, Kopenhagen, Mailand, Rom, Barcelona, Madrid und Porto. In Deutschland sind Stopps in Hamburg und Berlin geplant.

Bahnreisende sollen sich wie in einem Hotel auf Schienen fühlen. Es soll sogar Privatsuiten mit eigenem Bad und Zimmerservice geben.

Mit dem Nachtzug von Hannover nach Kiew

Das private tschechische Eisenbahnunternehmen Regiojet plant für das Jahr 2024 eine neue Strecke von Hannover nach Kiew, das berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung im Juli. Im September teilte das polnische Eisenbahnportal „Kolejowyportal“ mit, dass das Amt für Schienenverkehr von RegioJet zwei Anträge für die Einführung einer kommerziellen Passagierverbindung auf der Strecke Przemyśl Główny nach Hannover Hauptbahnhof erhalten habe.

Die Fahrplanvorschläge beinhalten unter anderem Halte in Berlin Gesundbrunnen und Frankfurt an der Oder. Die genaue Route nach Kiew ist noch nicht bekannt, möglicherweise müssen Reisende in Przemyśl Główny umsteigen.

Die Züge von Regiojet verbinden bereits unter anderem europäische Städte, zu den beliebten Routen zählen nach Angaben des Eisenbahnunternehmens unter anderem Berlin – Prag, Wien – Brünn (Tschechien) oder Liberec (Tschechien) – Prag.

Mit dem Nachtzug in den Skiurlaub

Mit dem Nachtzug in den Winterurlaub? Auch das ist bald möglich. Zwischen dem 23. Dezember 2023 und dem 12. März 2024 bietet das Reiseunternehmen Tui wöchentlich Fahrten über Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt am Main in die österreichischen Alpen an.

Der sogenannte Ski Express startet in Amsterdam und teilt sich in Wörgl, um anschließend sowohl Tirol, Vorarlberg als auch das Salzburger Land ansteuern zu können.

Nachtzüge von Zürich nach Rom und Barcelona

2024 sollten auch Nachtzüge von Zürich nach Rom und Barcelona an den Start gehen, doch daraus wird vorerst nichts. Der Grund: Die Fahrten seien sehr lang und mit hohen Trassenpreisen verbunden, so der Konzernchef der Schweizerischen Bundesbahnen, Vincent Ducrot, gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). „Die Strecken sind nicht rentabel, deshalb brauchen wir finanzielle Unterstützung.“ Der Ausbau der Strecken wurde zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nachtzüge von Berlin nach Dänemark und Schweden

Kürzlich bereits auf die Strecke gegangen ist ein Nachtzug des schwedischen Bahnunternehmens Snälltåget, der Berlin über Kopenhagen mit Stockholm verbindet.

Seit dem 31. März 2023 können Reisende in der Hauptstadt um 20.57 Uhr in den Zug steigen und etwa 17 Stunden später, gegen 14 Uhr am Folgetag, ausgeruht Stockholm erkunden. Die Fahrt von Stockholm nach Berlin startet um 16.23 Uhr, der Zielbahnhof wird um 8.47 Uhr erreicht.

