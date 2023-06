Diese Ziele erreichst du mit Bus und Bahn schneller als per Flug

Schneller ans Ziel mit dem Flugzeug? Nicht unbedingt. Die Bahn kann auf bestimmten Strecken schneller als ein Flugzeug sein, insbesondere auf mittleren Distanzen innerhalb eines Landes oder zwischen nahe gelegenen Städten.

Was die meisten Reisenden oftmals auch vergessen, ist, dass der Check-in am Flughafen sehr viel Zeit fressen kann. Außerdem kann der Transfer zum und vom Flughafen ganz schön dauern, sodass du alles in allem mit dem Flugzeug länger unterwegs bist, als du zunächst denkst.

Aber welche konkreten Ziele können Reisende überhaupt besser mit dem Zug und sogar mit dem Bus erreichen als mit dem Flieger und dabei auch noch der Umwelt etwas Gutes tun?

Die Buchungsplattform Omio hat ermittelt, zu welchen Urlaubszielen du im Sommer 2023 schneller mit Bus und Bahn als mit dem Flugzeug kommst. Außerdem hat sie untersucht, wo der Shuttle vom Flughafen zum Stadtzentrum besonders lange dauert. Und ausgewertet, wie hoch die CO₂-Emission in Kilogramm pro Zug, Bus und Flug ist.

Für ihr Ranking untersuchte die Plattform 40 Zug-, Bus- und Flugstrecken, die im Sommer 2022 in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und im Vereinigten Königreich am häufigsten auf Omio gebucht wurden. Für Inlandsflüge wurde eine Check-in-Zeit von 90 Minuten dazugerechnet, für internationale Flüge von 120 Minuten. In die Gesamtdauer der Busfahrt beziehungsweise der Flugroute wurde zudem der Transfer vom Stadtzentrum zum Flughafen einbezogen.

Das waren die Top-Routen:









Top-Zugrouten ohne Grenzübertritt

Die Top-Zugroute im Inland ist laut Omio die Strecke Washington. D.C., nach New York City (USA). Mit dem schnellsten Flug wärst du in 290 Minuten am Ziel. Die schnellste Zugstrecke nimmt nur 165 Minuten in Anspruch. Rechnest du die Anfahrt vom Stadtzentrum zum Hauptbahnhof hinzu, kommst du auf eine Gesamtdauer von 206 Minuten. Damit sparst du nicht nur 84 Minuten, sondern auch 56,1 Kilogramm Kohlenstoffdioxid.

Platz eins teilt sich diese Verbindung mit der Strecke Rom–Florenz (Italien). Hier sparen Reisende 79 Minuten und 30 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Den zweiten Platz belegt die Route Paris–Lyon (Frankreich). Reisende können 77 Minuten sparen, wenn sie mit dem Zug fahren, anstelle zu fliegen.

Die Strecke Madrid–Barcelona (Spanien) landet auf Platz drei. Mit dem Zug bist du circa eine Stunde schneller unterwegs und auch dein CO₂-Fußabdruck fällt kleiner aus: Während du per Zug nur rund 20 Kilogramm CO₂ verbrauchst, wären es mit dem Flugzeug fast 130 Kilogramm.

Übrigens ist auch eine deutsche Strecke unter den Top-Zugrouten, und zwar die Strecke München–Berlin (Platz 9). Zwar wärst du mit dem Zug knapp 30 Minuten länger unterwegs, dafür würdest du für die geringfügig längere Dauer immerhin 48,9 Kilogramm CO₂ weniger verbrauchen.

Top-Zugrouten mit Grenzübertritt

Die Rangliste der Top-Zugrouten im Ausland führt die Strecke Paris–Brüssel an. Du sparst mit dem Zug unschlagbare 142 Minuten und dazu noch immerhin 26,1 Kilogramm CO₂.

Auf Platz zwei landet die Route London–Brüssel. Auf dem Luftweg wärst du mit Check-in-Zeit und Transfer alles in allem 229 Minuten unterwegs. Auf dem Landweg gelangst du innerhalb von 128 Minuten ans Ziel. Du sparst damit 104 Minuten deiner Zeit, die du mehr für deinen Urlaub investieren kannst. Außerdem beträgt die CO₂-Einsparung 65 Kilogramm.

Auf Platz drei hat es die Strecke Rotterdam–Brüssel geschafft. Auf dem Landweg kommst du innerhalb von 133 Minuten an dein Ziel und sparst im Vergleich zu einem Flug 83 Minuten.

Auf Platz zehn schaffte es die Route Berlin–Amsterdam, auf Platz zwölf die Route Kopenhagen–Berlin. Die Strecke Warschau–Berlin machte den 13. Platz. Bei letzterer bis du 227 Minuten länger unterwegs, wenn du den Zug wählst. Du würdest aber dafür 52,7 Kilogramm CO₂ einsparen.

Top-Busrouten ohne Grenzübertritt

Nicht nur mit dem Zug kannst du schneller ans Ziel kommen, sondern auch mit dem Bus. Platz eins der Top-Busrouten ohne Grenzübertritt hat sich die Strecke Rom–Neapel gesichert: Mit dem Bus bist du insgesamt 165 Minuten unterwegs. Mit Check-in und Transfer zum Flughafen würdest du auf 192 Minuten kommen. Da geht Busfahren tatsächlich schneller.

Platz zwei belegt die Strecke Porto–Lissabon. Auf dieser Route durch Portugal wärst du mit dem Bus zwar etwa 20 Minuten länger unterwegs. Die Umwelt dankt es dir aber, denn du würdest rund 32 Kilogramm CO₂ einsparen.

Die Strecke Valencia–Barcelona dauert mit dem Bus 260 Minuten. Mit dem Flugzeug bist du nur 232 Minuten unterwegs. Aber: Du sparst fast 45 Kilogramm CO₂, dafür, dass du keine 30 Minuten länger unterwegs bist. Damit geht Platz drei an die Strecke durch Spanien.

Top-Busrouten mit Grenzübertritt

Auf Platz eins hat es die Strecke Oslo (Norwegen) nach Göteborg (Schweden) geschafft. 132 Minuten sind Reisende mit dem Bus unterwegs. Mit dem Flugzeug wären es 228 Minuten! Das bedeutet eine Zeitersparnis von über anderthalb Stunden. Auch sparst du 35.96 Kilogramm CO₂ ein.

Den zweiten Platz sicherte sich die Busroute Zagreb (Kroatien) nach Budapest (Ungarn). Du bist auf der Straße 50 Minuten schneller unterwegs als in der Luft und sparst dazu noch fast 60 Kilogramm CO₂ ein.

Unter die Top 3 hat es auch die Busroute Budapest (Ungarn) nach Bratislava (Slowakei) geschafft: 188 Minuten wärst du über Land unterwegs. Die Flugreise würde 42 Minuten länger in Anspruch nehmen (230 Minuten).

Platz sechs belegt übrigens die Strecke Zürich–München: Mit dem Bus bist du dort 240 Minuten unterwegs. Der Flug dauert insgesamt nur rund zehn Minuten länger, aber du könntest auf dem Landweg immerhin 35,05 Kilogramm CO₂ einsparen. Ebenfalls mit von der Partie der Top-Busrouten ist die Busroute von Prag nach München (Platz 8).

Ein weiterer Vorteil vom Bus- oder Zugfahren ist, dass du die vorbeiziehende Landschaft genießen kannst. Obwohl der Ausblick aus einem Flugzeugfenster aus einer gewissen Höhe atemberaubend sein kann, bleibt Flugreisenden dieses Vergnügen hoch über den Wolken dann doch verwehrt.

