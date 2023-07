Diese Restaurants und Bars in München sind einen Besuch wert

Bayerische Spezialitäten oder doch lieber exquisite Küche mit internationalen Gerichten? In München findest du zahlreiche Restaurants, die ihre Besucherinnen und Besucher mit einer großen Auswahl an leckeren Speisen verwöhnen. Auch in Sachen Bars punktet die Stadt und der reisereporter hat die besten Spots für dich zusammengefasst. Das sind unsere Empfehlungen:

Schwabinger Osterwaldgarten

Biergarten im Sommer, urige Stube im Winter: Im Schwabinger Osterwaldgarten findest du alles, was das kulinarische Herz begehrt – vor allem, wenn es um bayerische Spezialitäten geht. Solltest du durch den Englischen Garten spazieren, dann lohnt sich ein Besuch im Wirtshaus auf alle Fälle.

Hier kannst du in aller Ruhe ein Bierchen unter den Kastanienbäumen genießen und zwischen zahlreichen Gerichten wählen. Neben Käsespätzle gibt es verschiedene Fleischgerichte sowie Kaiserschmarrn, Obazda und selbstverständlich Weißwurstessen (allerdings auf Vorbestellung).

Gerade im Sommer ist der Schwabinger Osterwaldgarten beliebt, da du draußen unter den Kastanienbäumen sitzen kannst. © Quelle: imago/imagebroker/siepmann

Gerade zur Abenddämmerung lohnt sich ein Besuch in dem beliebten Wirtshaus, da der Biergarten dann mit Lichterketten beleuchtet ist und eine gemütlich-bayerische Atmosphäre herrscht. Viele Reisende, aber auch Münchnerinnen und Münchner, kommen gern in den Schwabinger Osterwaldgarten, um es sich gut gehen zu lassen.

Gaststätte Großmarkthalle

Die Gaststätte Großmarkthalle hat tatsächlich nichts mit einer klassischen Verkaufshalle zu tun, im Gegenteil: Wer hier zu Besuch ist, trifft auf ein großartiges Lokal ganz im bayerischen Stil und wird vom Team herzlichst begrüßt. Das Wirtshaus hat wie viele andere eine lange Tradition und wird von einem Geschwisterpaar geführt. Das Besondere an der Gaststätte ist, dass die Türen bereits um 7 Uhr morgens geöffnet werden. Für Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher ein großer Vorteil. Allerdings sei hier zu beachten, dass auch schon um 17 Uhr geschlossen wird – am Samstag sogar um 13 Uhr.

Nichtsdestotrotz ist die Gaststätte Großmarkthalle für viele ein beliebter Ort, um bayerische Köstlichkeiten zu schlemmen. Das liegt mitunter daran, dass die Weißwurst aus eigener Produktion stammt und du darüber hinaus auch andere Wurstspezialitäten probieren kannst. Von Wollwurst über Briefmilzwurst bis hin zu Kalbsbratwürstl und Rauchware: Solltest du Lust haben, die Wurstwelt zu erkunden, dann bist du hier genau richtig.

München-Bucket-List: die Weißwürste der Gaststätte Großmarkhalle probieren. ´ © Quelle: imago images/Plusphoto

fink’s

Denkst du auch, dass in München Knödel essen genauso auf die Must-do-Liste gehört wie den Marienplatz besuchen? Das fink’s liegt direkt am Gärtnerpark und ist eine Südtiroler Knödelküche, wo du ausschließlich die beliebten Klöße bestellen kannst. Seinen Ursprung hat das Lokal übrigens in Bozen, der Landeshauptstadt Südtirols.

Beim Konzept des Lokals wird schnell klar: Im fink‘s gibt es Knödel, so weit das Auge reicht. Angefangen bei traditionellen Rezepten mit Speck, Spinat, Käse oder Roter Bete kannst du außerdem etwas Neues probieren. Wie wäre es beispielsweise mit Pizza- oder Steinpilzknödeln? Auch Radicchio-Gorgonzola-Knödel, Mangold-Walnuss-Knödel oder Vollkorn-Almkäse-Knödel erwecken Neugierde und lassen das Herz höherschlagen.

Solltest du im fink‘s zu Besuch sein, kannst du selbst entscheiden, wie viele Knödel du essen möchtest. Die Gerichte lassen sich als Singel, Bis-, Tris- und Quartett zusammenstellen, sodass du auch die Möglichkeit hättest, gleich mehrere Sorten zu probieren. Außerdem kannst du einen leckeren Wein zu deinem Gericht bestellen, welcher selbstverständlich auch aus Südtirol stammt.

Brasserie Colette

Wenn es mal etwas schicker sein soll, dann ist ein Besuch in der Brasserie Colette genau die richtige Wahl. Das exklusive Restaurant gehört Starkoch Tim Raue und serviert hervorragendes Essen aus der französischen Küche. Die Brasserie wurde sogar von 2015 bis 2020 sowie 2022 vom Guide Michelin Deutschland mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, was das Spitzenniveau noch mal zusätzlich unterstreicht.

Wer die französische Gaststätte das erste Mal betritt, wird bereits bei der Inneneinrichtung dahinschmelzen: Edles Design wird mit warmen Akzenten gepaart. Auch das gemütliche Ambiente ist einmalig und lässt einen sich gleich willkommen fühlen.

Auch die Speisekarte verspricht einiges: Neben köstlichen Kreationen wie Kabeljau mit Nussbutterschaum und Gurke gibt es außerdem Kalbskopfjus, Zwiebelsuppe mit Brioche und Käse und vieles mehr. Neben den À-la-carte-Angeboten gibt es außerdem drei Menü-Optionen, die alle drei Monate wechseln. Somit überrascht die Küche ihre Gästinnen und Gäste jedes Quartal mit neuen kulinarischen Überraschungen.

Frau Bartels

Der Bauch ist voll, wie wäre es noch mit einem Absacker in einer coolen Bar in München? Das Frau Bartels ist vor allem wegen der gemütlichen Atmosphäre ein beliebter Ort für viele Besucherinnen und Besucher. Kein Schnickschnack, dafür aber klassische Drinks wie Chiemseer Hell, Longdrinks, Cocktails, Weißwein mit Soda und vieles mehr. Hinzu kommt das entspannte Ambiente mit dezenten Hip-Hop-Sounds im Hintergrund.

Die beliebte Bar Frau Bartels findest du übrigens in der Klenzestraße, nicht weit entfernt von der Brasserie Colette. Hier kannst du entspannt an deinem Cocktail schlürfen, den Abend auf der kleinen Terrasse in der Seitenstraße ausklingen lassen und dich wie eine Münchnerin oder ein Münchner fühlen.

Falk’s Bar

Die Falk’s Bar befindet sich im berühmten Spiegelsaal des Bayrischen Hofes, welcher bereits seit dem Jahre 1841 besteht. Somit ist es nicht nur eine Bar mit einzigartigem Charakter, sondern auch einer langen Geschichte. Tatsächlich ist der Spiegelraum der einzige Raum, der den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat – die Originalität macht sich beim Anblick der Bar definitiv bemerkbar und ist faszinierend. Kein Wunder, dass der Spiegelsaal sogar denkmalgeschützt ist.

Was erwartet dich eigentlich in der edlen Bar des Bayrischen Hofes? Auf jeden Fall preisgekrönte Eigenkreationen von Bar-Chef Adrian Schulz. Der sogenannte Skyfall Cocktail ist zum Beispiel ein Siegercocktail und besteht aus Skyy Vodka, Cointreau, Vanillesirup, Grapefruitsaft, Bitters, Crémant und einem Vanillezuckerrand. Natürlich kannst du auch zahlreiche Drink-Klassiker wie Espresso-Martini, Moscow Mule oder Whiskey Sour bestellen und genießen.

