Diese Streiks drohen den Urlaub zu vermasseln

Reisende werden in Europa auch im Mai und im Juni nicht von Streiks verschont bleiben. In mehreren Ländern treten Beschäftigte für einen oder auch mehrere Tage in den Ausstand. Der reisereporter verrät dir, wo und wann du mit Einschränkungen rechnen musst und deinen Reiseplan lieber noch mal checken solltest.

Deutschland – hier drohen Streiks

In Deutschland werden Reisende wieder mit Streiks rechnen müssen. Bei der Bahn drohen akut zwar keine neuen Ausstände. Nach der Absage des 50-Stunden-Streiks gehen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sowie die Deutsche Bahn nach dem Himmelfahrtswochenende in eine neue Verhandlungsrunde. Diese dauert bis Donnerstag, 25. Mai.

Trotzdem aber hält sich die EVG weitere Streiks offen: „Wenn wir am Verhandlungstisch nicht weiterkommen, müssen wir streiken. Das ist das letzte Mittel“, sagte Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay im ZDF-Morgenmagazin. Wie du dich auf Bahnstreiks vorbereiten kannst, haben wir dir in einem Überblick aufgeschrieben.

An den deutschen Flughäfen ist die Streikgefahr gesunken. Für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sowie der Luftsicherheitskontrolle ist ein Tarifabschluss vereinbart worden.

Spanien – hier drohen Streiks

Auch im beliebten Urlaubsland Spanien stehen im Mai und Juni mehrere Arbeitsausstände an. Die Pilotinnen und Piloten von Air Europa streiken laut Medienberichten am 22., 23., 25., 26., 29., und 30. Mai sowie dem 1. und 2. Juni. Sie gehören der spanischen Gewerkschaft der Linienpiloten an.

Außerdem streikt am 27. Mai das Flugsicherheitspersonal in den privatisierten Towern. Betroffen sind 16 Airports: Alicante-Elche, Castellón, Coruña, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, La Palma, Lanzarote, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia, und Vigo.

Reisende müssen in beiden Fällen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen.

Portugal – hier drohen Streiks

In Portugal steht ein Streik der Grenzbeamten bevor, berichtet „The Portugal News“. Die Beschäftigten der Ausländer- und Grenzschutzbehörde (SEF) treten an mehreren Tagen in den Ausstand: Am 22. und 29. Mai sowie am 5., 12., 19. und 26. Juni müssen Reisende an den Flughäfen mit Verzögerungen rechnen.

Frankreich – hier drohen Streiks

Für Dienstag, 6. Juni, haben die französischen Gewerkschaften zu einem neuen landesweiten Streiktag aufgerufen. In der Vergangenheit war dann vor allem der Bahnverkehr betroffen, aber auch Flugausfälle an französischen Airports drohen.

Großbritannien – hier drohen Streiks

Auch der Londoner Flughafen Heathrow blickt einem weiteren großen Streik entgegen. Hier hat die Gewerkschaft Unite neue Maßnahmen im Arbeitskampf angekündigt und schickt das Sicherheitspersonal im Mai insgesamt acht Tage in den Streik. Die verbliebenen drei Termine sind der 25., 26. und 27. Mai.