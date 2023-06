Diese Streiks im Juni drohen den Urlaub zu vermasseln

Reisende werden in Europa auch im Juni nicht von Streiks verschont bleiben. In mehreren Ländern treten Beschäftigte für einen oder auch mehrere Tage in den Ausstand. Der reisereporter verrät dir, wo und wann du mit Einschränkungen rechnen musst und deinen Reiseplan lieber noch einmal checken solltest.

Deutschland – hier drohen Streiks

In Deutschland werden Reisende wieder mit Streiks rechnen müssen. Anfang Juni drohen bei der Bahn neue Ausstände. Nach der Absage des 50-Stunden-Streiks könnte der Tarifstreit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn erneut eskalieren.

Am Dienstagabend lehnte die EVG ein nachgebessertes Angebot der Bahn als „unzureichend“ ab, die Bahn sagte daraufhin weitere Gespräche mit der Gewerkschaft vorerst ab. Nun drohen neue Warnstreiks – ein genauer Zeitpunkt steht allerdings noch nichts fest.

Wie du dich auf Bahnstreiks vorbereiten kannst, haben wir dir in einem Überblick aufgeschrieben.

An den deutschen Flughäfen ist die Streikgefahr gesunken. Für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sowie der Luftsicherheitskontrolle ist ein Tarifabschluss vereinbart worden.

Die EVG hat für Mai weitere Streiks angekündigt. © Quelle: imago images/Moritz Schlenk

Spanien – hier drohen Streiks

Auch im beliebten Urlaubsland Spanien stehen im Juni Arbeitsausstände an. Die Pilotinnen und Piloten von Air Europa streiken laut Medienberichten am 1. und 2. Juni. Sie gehören der spanischen Gewerkschaft der Linienpiloten an. Bereits am 22., 23., 25., 26., 29., und 30. Mai kam es hier zu Streiks.

Reisende müssen in beiden Fällen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen.

Portugal – hier drohen Streiks

In Portugal steht ein Streik der Grenzbeamten bevor, berichtet „The Portugal News“. Die Beschäftigten der Ausländer- und Grenzschutzbehörde (SEF) treten an mehreren Tagen in den Ausstand: Am 5., 12., 19. und 26. Juni müssen Reisende an den Flughäfen mit Verzögerungen rechnen.

Frankreich – hier drohen Streiks

Für Dienstag, 6. Juni, haben die französischen Gewerkschaften zu einem neuen landesweiten Streiktag aufgerufen. In der Vergangenheit war dann vor allem der Bahnverkehr betroffen, aber auch Flugausfälle an französischen Airports drohen.

Bereits im März wurde am Londoner Flughafen Heathrow gestreikt, im Mai soll es an acht Tagen weitergehen. © Quelle: imago images/i Images

England – hier drohen Streiks

Wie unter anderem die BBC berichtet, kommt es in England am 2. und 3. Juni zu Bahnstreiks. Für Freitag, 2. Juni, hat Gewerkschaft RMT (Rail, Maritime and Transport Union) zum Arbeitskampf auf. Am Samstag, 3. Juni, legen die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft Aslef die Arbeit nieder.

Bereits am 31. Mai hatte ein Streik von Aslef den Bahnverkehr teilweise lahmgelegt – tausende Lokführer legten am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft will damit im Streit um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen den Druck auf die Bahnbetreiber erhöhen.

Im Mai kam es am Londoner Flughafen Heathrow zu einem großen Streik. Hier hatte die Gewerkschaft Unite neue Maßnahmen im Arbeitskampf angekündigt und das Sicherheitspersonal im Mai insgesamt acht Tage in den Streik geschickt.

