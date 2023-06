Diese Urlaubsregionen in Frankreich schränken Reisende 2023 ein

Weiße Sandstrände an der Côte d‘Azur, atemberaubende Wellen zum Surfen an den Atlantikküsten und malerische Dörfer, verteilt über das gesamte Land: Mit seinen zahlreichen Facetten zieht Frankreich allein aus Deutschland Jahr für Jahr Millionen Urlauberinnen und Urlauber an.

Diese Beliebtheit ist zwar gut für die Wirtschaft des Landes, doch gerade im Sommer werden die vielen Touristinnen und Touristen im Land vielerorts zum Problem. Landschaften werden zertrampelt, Straßen sind verstopft, überall liegt Müll.

Besucheransturm auf Mont-Saint-Michel

Erst vor wenigen Tagen gab es auf der Insel Mont-Saint-Michel in der Normandie einen massiven Besucheransturm. Wie die französische Zeitung „Le Figaro“ berichtete, drängten sich so viele Menschen auf den gepflasterten Straßen der Insel, dass es kaum noch ein Vorankommen gab. Shuttlebusse mussten vorübergehend ihren Dienst einstellen.

Das Ereignis hat dafür gesorgt, dass die französische Regierung nun auf nationaler Ebene gegen den Massentourismus vorgehen will. Gegenüber „Le Figaro“ kündigte die französische Tourismusministerin Olivia Grégoire an, dem Massentourismus auf Mont-Saint-Michel und vielen anderen besonders beliebten Orten in Frankreich entgegenwirken zu wollen. Geplant seien etwa Kampagnen zur Sensibilisierung für das Thema Massentourismus und Zugangsbeschränkungen.

Diese Orte in Frankreich haben bereits strenge Regeln eingeführt

An einigen Orten wurden eben diese Zugangsbeschränkungen bereits eingeführt. Zum Beispiel im Calanques-Nationalpark bei Marseille im Süden Frankreichs. Seit vergangenem Sommer gibt es in der Hauptsaison eine Obergrenze für Besucherinnen und Besucher. In diesem Jahr gilt die Begrenzung von von Anfang Juni bis Ende September. Das teilt das Tourismusbüro der Stadt Marseille mit. Wie hoch die Obergrenze sein soll, ist noch unklar.

Der Badestrand im Calanque d'En-Vau bei Cassis ist so beliebt, dass ein Besucherlimit erlassen werden musste. © Quelle: imago images/imagebroker

Auch auf der île de Bréhat vor der Küste der Bretagne gibt es eine Obergrenze für Touristinnen und Touristinnen. Von Montag bis Freitag dürfen pro Tag maximal 4700 Besucherinnen und Besucher auf die Insel. Die Obergrenze gilt zwischen dem 14. Juli und dem 25. August. Das berichtet unter anderem das französische Wochenmagazin „Le Point“.

Auch die Levazzi-Inseln bei Korsika haben bereits ein Besucherlimit. Die Insel sind besonders bei Tagestouristinnen und Tagestouristen ein beliebtes Ziel. Mittlerweile dürfen nur noch 2000 Menschen pro Tag hin. An manchen Tagen sind es auch mal 3000 oder 3500, aber dann ist Schluss – pro Jahr soll die Zahl von 200.000 Menschen nicht überschritten werden. Davon sollen nicht nur die Reisenden profitieren, sondern auch die Natur, die durch die Menschenmassen bedroht wurde.

