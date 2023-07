Diese Urlaubsziele sind gut für deine Gesundheit

Hast du dich im Urlaub in den Bergen schon mal richtig quälen müssen, weil du Bluthochdruck hast oder mit deinen Herz-Kreislauf-Problemen in den Tropen mehr gelitten hast, als puderweiße Traumstrände zu genießen?

Viele Menschen leiden an gesundheitlichen Beschwerden wie Allergien, Asthma, Schilddrüsenproblemen, Blutdruck- oder Herz-Kreislauf-Störungen, an Rheuma oder Hautproblemen wie Neurodermitis, doch es gibt eine gute Nachricht: Wenn auch du dazugehörst, kannst du dir im Urlaub ein wenig Abhilfe verschaffen – mit der Auswahl des richtigen Reiseziels. Wir zeigen dir, welche Orte und Regionen sich bei welchen Beschwerden laut Medizinern besonders eignen.

Urlaubsziele bei Asthma und Allergien

Ganz klar: Ein absoluter Favorit für Menschen mit Asthma oder Allergien ist das Meer.

Am Meer gibt es keine Pollen, da kann man als Allergiker richtig aufleben. Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, in „RTL News“

Außerdem wirkt die salzhaltige, feuchte Luft laut Asthma-Ratgeber schleimlösend auf die Atemwege. Besonders empfehlen wir dir hier ein mildes Mittelmeer-Klima oder auch das sogenannte Reizklima an der Nordsee. Dies bezeichnet die Kombination aus Meer, salziger Luft, Wind und Sonne, die das Immunsystem angeblich herausfordert, aber gleichzeitig stärkt.

Wenn du an Allergien leidest und eher Berg-Fan bist, darfst du dich ebenfalls freuen: Ab circa 1500 Metern Höhe gibt es weniger Blütenpollen in der Luft und kaum noch Hausstaubmilben. Nur im Frühjahr und Sommer gilt die Pollenkonzentration im Mittelgebirge als generell hoch, du könntest dir also im Sommerurlaub die 2000er- bis 4000er-Gipfel der Alpen vornehmen oder dich auf einer hochgelegenen Alm entspannen.

Gerade Allergikerinnen und Allergiker können in höheren Gebirgslagen wieder frei durchatmen. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Als Asthmatikerin oder Asthmatiker solltest du hingegen wegen der geringeren Sauerstoffversorgung Höhenlagen über 1500 Meter meiden.

Gar nicht zu empfehlen sind für Menschen mit Asthma oder Allergien Reisen an Orte mit hoher Schadstoffbelastung – das heißt, ein Städtetrip ist für deine Gesundheit leider gar nicht förderlich.

Urlaubsziele bei Schilddrüsenproblemen

Generell empfehlen Expertinnen und Experten auch Menschen mit Schilddrüsenerkrankung und insbesondere Jodmangel das Meer, unter anderem wegen der jodhaltigen Luft. Solltest du jedoch besonders empfindlich sein, kann das Reizklima der Nordsee dir eher zusetzen und du würdest dich an der Ostsee wohler fühlen.

Urlaub am Meer – nicht nur bei Schilddrüsenproblemen wird er empfohlen. © Quelle: imago stock&people

Hast du eine Schilddrüsenüberfunktion? Dann raten wir vom Hochgebirge ab, wo die Sauerstoffversorgung besonders knapp ist. Auch wirst du an Reisezielen mit schwül-heißem Klima wie den Tropen wenig Freude haben, zumal du wahrscheinlich ohnehin schon stärker schwitzt. Gut eignet sich für dich dagegen mildes Klima ohne allzu große Temperaturschwankungen – für den Sommerurlaub zum Beispiel der Süden Skandinaviens.

Urlaubsziele bei Blutdruck- und Kreislaufproblemen

Vielleicht wundert es dich nicht: Das Meer scheint nahezu als Allheilmittel einsetzbar, so auch bei Menschen mit Blutdruck- oder Herz-Kreislauf-Problemen. Allerdings solltest du starke Hitze meiden und nicht in der Mittags- oder frühen Nachmittagssonne am Strand liegen.

Die höchsten Gipfel überlass lieber anderen, wenn du deinen Urlaub genießen möchtest, aber keine Sorge – bis zu 1500 Metern Höhe kannst du die Berge problemlos erobern. „Herz-Kreislauf-Patienten sind in mittleren Höhen in Bergregionen oder am Meer besser aufgehoben“, so Dr. Specht im RTL News“-Interview.

Laut dem österreichischen Magazin „Medizinpopulär“ profitieren Menschen mit hohem Blutdruck besonders von Höhenlagen zwischen 1000 und 1500 Metern, da der Blutdruck dann von allein leicht sinke. Ideal wäre für dich also ein Mittelgebirgsurlaub, zum Beispiel im Schwarzwald, Bayerischen Wald oder Harz.

Ein Urlaub in einem Mittelgebirge wie dem Schwarzwald eignet sich besonders bei Herz-Kreislauf-Problemen. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Eine gegenteilige Wirkung verursacht heißes und schwüles Wetter und lässt den Blutdruck in die Höhe schnellen. Tropische Reiseziele solltest du daher meiden, auch Regionen wie Wüsten, die starke Temperaturschwankungen aufweisen. Ebenso belastet große Kälte deinen Körper, wie sie oftmals im Norden Skandinaviens beziehungsweise am Polarkreis herrscht.

Urlaubsziele bei Rheuma

Es ist kein Geheimnis: Gerade ältere, von Rheuma geplagte Menschen mögen es gern warm und verbringen auch die Winter am liebsten in Südeuropa. Warum? Ganz einfach, weil warmes und trockenes Klima sehr viel angenehmer für Rheumatikerinnen und Rheumatiker ist als zum Beispiel das Klima von Nord- oder Ostsee. Zu den von Rheumaspezialistinnen und -spezialisten empfohlenen Reisezielen zählen unter anderem die Mittelmeerregion und die Kanaren außerhalb der heißen Sommerzeit, allerdings auch die Berge.

Die Kanarischen Inseln, wie Teneriffa, sind außerhalb der Sommerzeit ein besonders angenehmes Urlaubsziel für Menschen mit Rheuma. © Quelle: IMAGO/ingimage

Falls du Bergfan bist, eignet sich für dich besonders ein Hochgebirgsklima auf Höhen zwischen 1200 und 2000 Metern ab dem Spätfrühling und im Sommer sowie ein Mittelgebirgsklima auf 400 bis 700 Metern im Spätfrühling, Sommer und Frühherbst. Wie wäre es also mit Reisezielen wie den Berchtesgadener, Allgäuer oder Chiemgauer Alpen oder mit dem Schwarzwald?

Urlaubsziele bei Hautproblemen wie Neurodermitis

Falls du unter Neurodermitis leidest, haben wir eine gute Nachricht für dich: Du darfst ebenfalls ans Meer fahren! Am besten gleich für mehrere Wochen.

Viele Menschen berichten, ihre Hauterscheinungen seien nach längeren Aufenthalten am Meer deutlich besser geworden oder ganz weggegangen. Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, in RTL News

Laut Neurodermitis-Hautwissen.de kann dir neben einem Urlaub am Meer ebenso ein Aufenthalt in den Bergen guttun, weil es auch dort weniger Allergene als in Städten gibt, die Neurodermitisschübe oftmals begünstigen. Expertinnen und Experten empfehlen Urlaubsziele an Nord- und Ostsee, bestenfalls jedoch am Toten Meer in Israel: Dies sei die beste Destination für eine wahre „Klimatherapie“. Dank des Salzgehalts im Wasser und in der Luft sowie ein wenig Sonne sollte der Juckreiz auf deiner Haut nachlassen.

Das Tote Meer gilt als wahres Therapie-Wunder, unter anderem bei Hautproblemen wie Neurodermitis. © Quelle: IMAGO/Jöran Steinsiek

Ebenfalls kann dir ein Aufenthalt im Hochgebirge helfen, wie eine Wandertour in den Alpen. Denk jedoch an hinreichenden Sonnenschutz, denn bei Neurodermitis wird dein natürlicher Haut-Sonnenschutz besonders schnell abgebaut.

Benötigte Medikamente mitnehmen

Solltest du auf Medikamente angewiesen sein, nimm sie unbedingt in ausreichender Menge mit, denn oftmals bekommst du sie am Urlaubsort nicht ohne Rezept oder im Ausland gar nicht in gleicher Form.

Wichtig: Auch wenn Handgepäck-Scanner Medikamente manchmal als „auffällig“ bewerten und dein Handgepäck daraufhin zusätzlich durchsucht wird, nimm das in Kauf. Befindet sich die Medizin im Aufgabegepäck und der Koffer kommt verspätet oder gar nicht an, hast du ein Problem, das auch das schönste Meer oder die schönste Bergwelt so schnell nicht wiedergutmachen kann.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.