So weit kannst du in 5 Stunden mit dem Zug reisen

Klar, das Zugfahren ist eine entspannte Art zu reisen. Doch irgendwann sind alle Bücher gelesen, Podcasts gehört und die vorbeiziehende Landschaft hat sich auch seit Stunden nicht verändert. Wenn du lange Zugreisen vermeiden und trotzdem spannende Reiseziele erreichen willst, kann eine interaktive Karte im Netz von großer Hilfe sein.

In fünf Stunden von Berlin nach Prag

Wenn du mit der Maus über die Karte fährst, tauchen mehrfarbige Kleckse auf. Diese zeigen dir, in wie vielen Stunden du umliegende Bahnhöfe erreichen kannst. Die Grenze liegt bei fünf Stunden.

Vom Berliner Hauptbahnhof kannst du in fünf Stunden mit dem Zug in Prag sein, aber auch in München oder Frankfurt. Hamburg würdest du sogar in zwei Stunden schaffen. Steigst du in München ein, kannst du schon fünf Stunden später deinen ersten Espresso in der norditalienischen Sonne Trients trinken.

Programmierer bezeichnet seine Karte als „zu optimistisch“

Fünf verschiedene Farbtöne zeigen dabei die Entfernung in Stunden an – kräftiges Rot für eine Stunde und ganz helles Gelb für fünf Stunden. Benjamin Tran Dinh, der Programmierer der Karte mit dem Namen „Chronotrains“, hat für die Programmierung die öffentlich zugänglichen Daten der Deutschen Bahn genutzt. Inspirieren lassen hat er sich von der Website „direkt.bahn.guru“. Dort können alle Zugverbindungen von europäischen Bahnhöfen abgerufen werden.

Der IT-Spezialist schreibt dazu selbst auf Twitter, dass die Karte auch verdeutlicht, wie schlecht manche Städte an das europäische Schienennetz angeschlossen sind. Um die Fünf-Stunden-Ziele festlegen zu können, hat sich Tran Dinh auf eine Umstiegszeit von 20 Minuten festgelegt. Da er dies aber nicht für jeden Bahnhof garantieren könne, spricht er von einer „optimistischen Karte“.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 5. November 2022. Wir haben ihn aktualisiert.





