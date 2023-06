Digital Detox in Finnland: Diese Insel soll handyfreie Zone werden

Medien-Detox im Urlaub: Das nehmen sich diejenigen vor, die eine Auszeit vom alltäglichen Tippen, Wischen und Klicken brauchen. Einfach mal ohne lästige Anrufe, piepende Chatnachrichten oder nervige Pop-Up Benachrichtigungen mit einem Buch am Strand liegen und den Wellen lauschen. Einen Ausflug mit der Familie genießen ohne, dass ständig jemand am Handy hängt und sich stattdessen Zeit für einander nehmen. Klingt das nicht entspannt?

In der Praxis sieht es dann doch meist anders aus. Das will die Verwaltung einer Touristeninsel am Finnischen Meerbusen so nicht hinnehmen – und hat eine Kampagne gestartet. Reisenden, die die Schäreninsel Ulko-Tammio besuchen wollen, wird empfohlen, diesen Sommer offline zu bleiben.

Das Handy soll bei Ausflügen auf Ulko-Tammio in der Tasche bleiben. © Quelle: © Annika Ruohonen

Ulko-Tammio soll telefonfrei werden

Ziel soll sein, Urlauberinnen und Urlauber dazu zu bewegen, eine „Pause von den sozialen Medien einzulegen und die Natur zu genießen“, so der Tourismusverband „Visit Kotka-Hamina“. Die Inselverwaltung Parks & Wildlife Finland unterstützt die Kampagne. Manager Joel Heino sagt: „Das ist eine großartige Initiative, die auch in anderen Natur- und Erholungszielen umgesetzt werden könnte.“ Bis es soweit ist, gilt Ulko-Tammio nach Angaben des Tourismusverbandes „als die erste telefonfreie Touristeninsel der Welt“.

Ulko-Tammio ist zwar unbewohnt, verfügt jedoch über ein funktionsfähiges Mobilnetz. Reisende können demnach freiwillig entscheiden, ob sie on- oder offline gehen wollen. Reisende vor Ort werden über die Aktion über einen Aushang am „Schwarzen Brett“ der Insel informiert.

Auf reisereporter-Nachfrage erklärt eine Visit-Kotka-Hamina-Sprecherin, dass die Kampagne in der Region außerdem viel Aufmerksamkeit in den Medien erregt hat und auch die Hafenstädte informiert worden sind. Touristinnen und Touristen kommen demnach nicht drumherum zumindest darüber nachzudenken, das Handy auch einmal wegzupacken.

Es wird dabei an die Solidarität unter den Besucherinnen und Besuchern appelliert. Nur wenn alle die Empfehlung befolgen, kann die Insel gemeinsam telefonfrei werden.

"Let's make the island a phone-free area toghether." ("Lasst uns die Insel gemeinsam handyfrei machen.") © Quelle: © Annika Ruohonen

Das Eiland liegt vor der Küste von Hamina im Südosten Finnlands und inmitten des Nationalparks Östlicher Finnischer Meerbusen. Über die Insel, die geprägt ist von einer üppigen Natur und schroffen Küstenklippen, führen gut markierte Wanderwege.

Selten Pflanzen und Vögel sind auf dem Eiland zu Hause, die von einem Vogelbeobachtungsturm erspäht werden können. Urlauberinnen und Urlauber haben zudem die Möglichkeit in einer Wanderhütte oder auf einem Campingplatz zu übernachten.

Die Insel ist entweder mit privaten Booten oder von Kotka aus mit einem Verbindungsschiff erreichbar. Die Schärenroute von Kotka zur Insel Ulko-Tammio soll je nach Wetterlage und Bootstyp ein bis zwei Stunden dauern. Außerdem fahren Wassertaxis- und Wasserbusdienste die Insel an.

Die Idee eines handfreien Urlaubs ist übrigens nicht neu. „Off-the-Grid“ zu Verreisen und irgendwo im Nirgendwo ohne Netz zu nächtigen, gewinnt anscheinend zunehmend an Bedeutung. So bietet beispielsweise der Veranstaler „Unplugged“ im Vereinigten Königreich sogenannte Off-grid-cabins (Unterkünfte, „ohne Netz“ ) für einen Digitalen-Detox-Urlaub an. Auf Entspannung zielt auch der holländische Wellness-Trend Niksen ab.

In Deutschland liegt, unter anderem wegen der Nähe zur Natur, Zelten im Trend. Auch hier würde es sich anbieten, das Handy einmal in der Tasche zu lassen, um Flora und Fauna um sich herum zu genießen und einfach Mal abzuschalten.

