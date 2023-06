Ein Dorf auf Sardinien vermietet Wohnungen für einen Euro

Strand, Meer, hübsche sardische Dörfer und jede Menge Natur: Sardinien ist ein wahres Urlaubsparadies. Es ist also verständlich, wenn man von hier gar nicht mehr weg will. Da wäre es doch ein Traum, den Urlaub auszudehnen, günstig Workation zu machen und temporär nach Sardinien zu ziehen – ein Traum, der für dich wahr werden könnte.

Denn das Dorf Ollolai im Herzen von Sardinien vermietet Wohnungen für einen Euro pro Monat. Der Ort ist einer von insgesamt drei Dörfern auf der italienischen Insel, die in der Vergangenheit sogar Häuser für den symbolischen Preis von einem Euro verkauften. Dies geschah im Rahmen des Projektes „casea1euro“. Es sollte zur Restaurierung und Wiederverwendung der historischen Gebäude beitragen und aussterbenden Dörfern in ganz Italien neues Leben einhauchen. In Ollolai wurden auf diese Weise 13 Häuser versteigert. Die renovierten Wohnungen sind nun bezugsbereit, für einen Spottpreis.

Hinter dem Projekt steht unter anderem die Gemeinde sowie die Genossenschaftsgemeinschaft Ollolai. Insgesamt stünden 50 Wohnungen zur Verfügung, deren Anmietung staatlich gefördert werde.

Die Idee, über den Hausverkauf hinaus auch die Wohnungen günstig anzubieten und so das „Dorf zu beleben“, hatten der Bürgermeister Francesco Columbu und die Anthropologin Veronica Matta: „Wir suchten gut ausgebildete Leute, die im Homeoffice arbeiten können“, sagt Letztere gegenüber dem „Stern“.

Was erwartet Ollolai von den Mieterinnen und Mietern?

Als Gegenleistung für die quasi „Gratisunterkunft“ wird lediglich erwartet, dass die neu gewonnenen Fachkräfte einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten, indem sie „ihr Wissen durch Präsentationen, Kurse oder Projekte im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Fachgebieten, Karrieren oder Erfahrungen teilen“.

Die Wohnungen werden für den Preis von einem Euro für maximal fünf Jahre vermietet, danach unterliegen die Mietkosten den Marktregeln, informiert die lokale Zeitung „ansa.it“. Indes könnten Unternehmerinnen und Unternehmer die regionale Küche genießen. Sardinien ist für seine Weine bekannt und traditionelle Gerichte wie „Culurgiones“ (eine Art gefüllte Teigtaschen) oder „Porceddu“ (Spanferkel).

Zukünftige Fachkräfte können von dem Ort aus die Strände erkunden oder in den Lebensstil und die Kultur der sogenannten Blauen Zone eintauchen. So werden Gebiete bezeichnet, in denen eine große Anzahl an Menschen lebt, die älter als 100 Jahre sind. Weltweit gibt es fünf dieser Zonen.

Auf der Internetseite „Work from Ollolai“ können sich Interessierte für das Programm bewerben. Dazu musst du neben deinen Kontaktdaten einen Link zum Lebenslauf, beispielsweise Linkedin, angeben, dein Startdatum und abschließend etwas über dich erzählen. Kommst du infrage, folgt ein Vorstellungsgespräch, in dem du begründen musst, wieso du aufs Land ziehen willst und was für ein Projekt du realisieren möchtest.

Um künftige Mieterinnen und Mieter zu gewinnen und junge Familien anzuziehen, wirbt das Dorf zudem mit Aktivitäten für Minderjährige, wie einem Dreijahres-Babybonus, kostenlosen Schulbüchern, Zuschüssen zum Schultransport und anderen kostenlosen Dienstleistungen.

Berühmt ist der Ort für seine Verbindung zum Boxer, Bodybuilder und Schauspieler Franco Columbu (keine Beziehung zum Bürgermeister), der in Ollolai das Licht der Welt erblickte. 2019 verstarb er auf Sardinien. Franco Columbu, der mit Arnold Schwarzenegger befreundet und dessen Trauzeuge war, wurde auf dem Ollolai-Friedhof begraben.

Ollolai, ein abgelegenes Dorf mit vielen Highlights

Ollolai liegt auf 900 Metern Höhe in der Provinz Nuoro. Umgeben von grünen Hügeln und Bergketten ist die Kulisse in der Gegend Barbagia malerisch und lädt zum Wandern ein, beispielsweise auf den Monte Gonare. Der Berg ist 1000 Meter hoch und umfasst drei kegelförmige Gipfel: den Gonareddu, den Punta Lotzori und den Gonare. Dort befindet sich auch das wichtige Marienheiligtum Sardiniens.

Zwischen den Bergen der Region Barbagia, Littederone und Nodu nos Arcos eingebettet, befindet sich am Fuße der Hochebene von Fonni auch der blaue, künstlich angelegte Gusane-See. Du kannst auf dem See Kanu fahren oder am Ufer spazieren gehen.

Das Dorf Ollolai punktet mit einem gut erhaltenen historischen Zentrum mit engen Gassen und traditionellen Steinhäusern sowie verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Es gibt mehrere alte Kirchen, die geschmückt sind mit interessanten Kunstwerken und Verzierungen. Darunter ist die Chiesa di San Michele Arcangelo am Hauptplatz und die Chiesa di Sant’Antonio. Über dem Ort in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Stadtwäldchens thront dagegen die Kirche San Basilio. Auf dem Hügel befindet sich auch das Planetarium des Ortes.

Sardinien ist für sein Kunsthandwerk bekannt. Um sardische Handarbeiten, Korbflechtereien, Textilien, Keramik und andere lokale Produkte zu bestaunen, kannst du die hiesigen Werkstätten und Boutiquen sowie das Museum im Dorf besuchen.

So weit ist es von Ollolai zum Meer

Zum Meer bist du eine Stunde mit dem Auto unterwegs. Zur Küstenstadt Olbia und nach Sassari, die zweitgrößte Stadt Sardiniens, fährst du jeweils 1,5 Stunden. Zur sardischen Hauptstadt Cagliari bist du zwei Stunden unterwegs.

