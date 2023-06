Draisine fahren in Norddeutschland – die schönsten Touren

Wer mit einer Draisine auf Tour ist, muss sich nicht um den Streckenverlauf kümmern – es geht auf Schienen durch die Landschaft. Lenken muss man nicht, aber ordentlich ins Schwitzen kann man dabei schon kommen. Denn um das Gefährt ins Rollen zu bringen, ist Muskelkraft gefragt.

Draisine an der Mecklenburgischen Seenplatte

Draisinen dienten einstmals als Inspektionsfahrzeuge für Gleisstrecken. Mit Fahrrädern als Antrieb ist heute daraus ein Freizeitspaß geworden, der an der Mecklenburgischen Seenplatte von April bis Oktober gleich auf zwei Strecken angeboten wird: von Karow (Damerow-Kaserne 1) Richtung Borkow und von Waren an der Müritz (Am Güterbahnhof 10) nach Schwinkendorf.

Beide Touren der Mecklenburger Draisinenbahn (buchbar ab 40 Euro) führen vorbei an Seen, Wäldern, verschlafenen Dörfern und weiten Wiesen. Der Ausflug von Karow Richtung Borkow beginnt an der Damerow-Kaserne und führt 23 Kilometer bis zum letzten Wendepunkt Borkow. Die Fahrt von Waren nach Schwinkendorf beginnt am Güterbahnhof – sie ist 13 Kilometer lang.

Mit der Mecklenburger Draisinenbahn geht es durch die Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte. © Quelle: Mecklenburger Draisinenbahn

Bei beiden Touren sind gummibereifte Alufahrraddraisinen im Einsatz, ab Karow sogar mit einer Siebengangschaltung, die leicht zu bedienen sind und optional auch mit Elektrounterstützung angeboten werden. Unterwegs laden romantische Plätze zum Picknicken ein – zum Beispiel in Steinbeck oder Below. Zum Parken werden die Draisinen aus dem Gleis gerollt und abgestellt, für den Rückweg einfach umgedreht.

Im Ammerland durch Parklandschaft Draisine fahren

Sich einfach mal lenken lassen – im Ammerland, im Nordwesten Niedersachsens, geht das auf der Strecke durch eine abwechslungsreiche Parklandschaft. Dabei können die Ausflügler wählen, ob sie zu viert auf eine Fahrraddraisine steigen oder eine Clubdraisine buchen – die gleich 16 Personen transportieren kann.

Bei dem kleinen Fuhrwerk treten zwei Leute in die Pedale, zwei weitere können sich auf der Bank gemütlich kutschieren lassen. Das große Gefährt wird von vier Mitfahrenden in Bewegung gesetzt – ein Elektroantrieb kann dazugebucht werden. Die Touren beginnen in Westerstede, auf dem Gelände der Baumschule G. D. Böhlje (Oldenburger Straße 9). Von hier rollen die Draisinen auf stillgelegten Schienen sieben Kilometer bis nach Ocholt und zurück.

Im niedersächsischen Ammerland kann sogar ein Elektroantrieb für die Draisinen gebucht werden. © Quelle: TourismusMarketing Niedersachsen GmbH,

Unterwegs gibt es drei Stationen, die zu einer Pause einladen. Zum Fuhrpark im Ammerland gehören zwölf Fahrraddraisinen (zwischen 29 und 34 Euro) und drei Clubdraisinen (zwischen 100 und 145 Euro), die vom 1. April bis zum 15. Oktober unterwegs sind. Abfahrtszeiten: 9.30, 14 und 18.30 Uhr.

Auf der Hein Lüttenborg Draisine fahren

Auch in der Holsteinischen Schweiz rollt auf einer stillgelegten Eisenbahnstrecke ganzjährig die Naturpark-Draisine. Zwischen Malente und Lütjenburg geht es mit Muskelkraft durch die hügelige Landschaft. Das 17 Kilometer lange Schienenabenteuer beginnt am Bahnhof Malente und führt vorbei am Bahnhof Holsteinische Schweiz bis nach Lütjenburg. Die Strecke nennt sich übrigens Hein-Lüttenborg-Bahn – Lüttenborg ist plattdeutsch für Lütjenburg.

15 Draisinen stehen zur Verfügung. Sie bieten Platz für bis zu vier Personen: Zwei sorgen für das Tempo, die anderen beiden dürfen entspannen und die Fahrt genießen. Es gibt Drei- und Sechsstundentouren. Bei der kurzen wird nach der Hälfte der Fahrtzeit einfach gewendet – dafür sind auf der Strecke spezielle Wendepunkte eingerichtet.

In der Holsteinischen Schweiz ist man mit Draisinen auf der Hein-Lüttenborg-Bahn unterwegs. © Quelle: Katharina Göde/TZHS

Ob kurz oder lang – es lohnt sich auf jeden Fall, ein Fernglas dabeizuhaben – denn mit etwas Glück kann man unterwegs Rehe beobachten. Eine Dreistundentour kostet 45 Euro, Familien mit Kindern unter 16 Jahren zahlen 35 Euro. Die Sechsstundentour kostet 90 beziehungsweise 70 Euro.

Mit Nordseewind durch die Südermarsch Draisine fahren

Eine Draisinenfahrt mit frischer Brise? Warum nicht! Wenn auf den historischen Bahngleisen zwischen Marne und St. Michaelisdom der Nordseewind ordentlich bläst, kann das schon Tempo machen. Die Marschenbahndraisine gleitet dann viel leichter durch die Landschaft: durch Felder und Wiesen, vorbei an den typischen Marschenweiden der Westküste, fernab von Großstadtlärm und Autoabgasen.

Die zehn Schienenfahrzeuge bieten Platz für vier große beziehungsweise zwei große und bis zu drei kleine Passagiere. Ein Kinderwagen oder ein Buggy kann problemlos mitgenommen werden, ebenso ein Rollstuhl. An Bord geht es entweder in St. Michaelisdonn oder im neun Kilometer entfernten Marne.

In beiden Draisinenbahnhöfen gibt es Waggoncafés, die warme und kalte Getränke sowie einen kleinen Imbiss anbieten, auf Bestellung auch Kuchen und Grillbüfett für Gruppen. Die Touren finden von Mai bis Oktober statt. Die einfache Fahrt kostet 25, die Hin- und Rückfahrt 50 Euro.

Im Fläming auf Hollywoods Spuren

Unweit von Berlin können Draisinenfans im brandenburgischen Fläming dem Großstadttrubel entkommen. Keine 50 Kilometer südlich der Hauptstadt rollt man mit der Erlebnisbahn durchs Grüne. Auf der einstige Zugstrecke zwischen Zossen und Jänickendorf heißt es seit 2003: freie Fahrt für die muskelbetriebenen Schienenfahrzeuge.

Die Tour führt durch Kiefernwälder und kleine Ortschaften, vorbei an Gewässern wie dem Mellensee und dem historischen Nottekanal. Am Bahnhof Rehagen geht es unter einer Brücke mit der Aufschrift Le Bourget entlang. Hier haben 2013 George Clooney und Cate Blanchett einige Szenen des Weltkriegsfilms „Monuments Men“ gedreht – man rollt also auf Hollywoods Spuren …

Für die Schnuppertour nach Mellensee und zurück mit einer Fahrraddraisine für zwei bis vier Personen zahlt man 45 Euro, für die Ganztagestour nach Jänickendorf und zurück 80 Euro. Los geht‘s jeweils in Zossen (An den Wulzen 23). Befahren wird die Schiene übrigens nicht nur mit der Fahrrad-, sondern auch mit der kleinen und großen Hebeldraisine.

Auf den Hebeldraisinen der Erlebnisbahn im Fläming finden bis zu 14 Personen Platz. © Quelle: Gerd Gruhn/erlebnisbahn.de

Um das große Modell in Bewegung zu setzen, ist allerdings viel Power gefragt. Die Touren werden deshalb nur für Gruppen ab zehn Personen angeboten – jeweils vier müssen den Hebel bedienen. Die Tour führt von Mellensee nach Sperenberg und zurück. Sie kostet pro Person 22 Euro. Kinder zwischen fünf und 14 Jahren zahlen 17 Euro.

