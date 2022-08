Fischsterben in der Oder: Ist der Ostseeurlaub in Gefahr?

In der Oder sterben massenhaft Fische. Der deutsch-polnische Fluss mündet in beliebten Strandbädern an Mecklenburg-Vorpommerns Küsten. Welche Folgen hat die Umweltkatastrophe für den Badeurlaub an der Ostsee?