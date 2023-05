Warum der Drohnenboom ein großes Problem für den Flugverkehr ist

Mit Hilfe von Drohnen gelingen mittlerweile auch Hobbyfotografen ohne größeren Aufwand spektakuläre Luftaufnahmen. Viel Geld muss dafür nicht mehr in die Hand genommen werden, denn Einsteigergeräte sind für kleines Geld zu haben.

Ein Problem ist es jedoch, wenn diese Drohnenpilotinnen und -piloten ihre Fluggeräte in Gelände einsetzen, auf dem sie nichts zu suchen haben – zum Beispiel das Luftsperrgebiet um einem Flughafen herum. Das ist nicht nur ein Kavaliersdelikt, sondern auch gefährlich.

Zahl der gemeldeten Vorfälle mit Drohnen nimmt rasant zu

Seit dem Jahr 2015 sammelt die Deutsche Flugsicherung (DFS) die gemeldeten Vorfälle, in denen Drohnen den Flugverkehr in Deutschland behindern. Im Jahr 2022 waren es deutschlandweit 152 Behinderungen, damit hat sich die Zahl seit 2016 mehr als verdoppelt.

Gemeldet werden die Vorfälle von den Lotsinnen und Lotsen im Flughafentower, aber auch von Pilotinnen und Piloten, die meist im Zuge von Start und Landung auf die Drohnen aufmerksam werden. Fast 90 Prozent der gemeldeten Behinderungen passieren im Umfeld von Flughäfen, wie der DFS auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland erklärt.

Wie gefährden die Drohnen den Flugverkehr?

Drohnen können zu verschiedenen Problemen im Flugverkehr führen. Wie Ute Otterbein von der Deutschen Flugsicherung erklärt, bestehe schon eine Gefahr alleine dadurch, dass Pilotinnen und Piloten sowie Lotsinnen und Lotsen im Tower von den Flugobjekten abgelenkt werden können. „Im Cockpit ist eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre notwendig, die gestört werden kann“, so die Pressesprecherin.

Außerdem behindert die Sichtung einer Drohne oder eines anderen Flugobjektes die Arbeitsabläufe an einem Flughafen erheblich. Denn dann dürfen die Maschinen weder starten noch landen. Erst wenn die Störung nicht mehr besteht, können die normalen Abläufe weitergehen.

Ende März mussten mehrere Flugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle aufgrund einer Drohnensichtung am Flughafengelände eine Stunde lang am Boden bleiben. Vier Flüge konnten erst verspätet starten, ein weiterer musste umgeleitet werden. Die Polizei verfolgte die Drohne, verlor die Spur aber als das Fluggerät über ein Waldgebiet flog. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“.

Laut DFS scheint vielen Drohnenpilotinnen und -piloten ihr problematisches Verhalten nicht bewusst zu sein. Deshalb versuche man schon seit Jahren mit Informationskampagnen über die Gefahren eines Drohnenflugs am falschen Ort und zur falschen Zeit aufzuklären. Aus diesem Grund habe die DFS auch zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium die Plattform dipul geschaffen (Digitale Plattform unbemannte Luftfahrt).

„Mit umfangreichen Infos und vor allem Kartenmaterial können alle Nutzer sofort sehen, wo Drohnenflug erlaubt ist und vor allem, wo nicht“, wirbt Otterbein für das Portal. Die Informationen seien wichtig, denn wer mit einer Drohne fliegt sei eine Teilnehmerinnen oder ein Teilnehmer am Luftverkehr und müsse dementsprechend bestimmte Grundkenntnisse dazu besitzen – sonst könne es zu gefährlichen Situationen kommen.

Was passiert bei einer Kollision zwischen Drohne und Flugzeug?

Die Frage, ob eine Drohne ein Flugzeug zum Absturz bringen kann, haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität von Dayton in den USA gestellt. Dazu haben sie in der Anlage, in der üblicherweise die Auswirkungen einer Kollision mit einem Vogel getestet werden benutzt.

Das Ergebnis: Die Kollision einer Drohne mit der Tragfläche eines Flugzeugs kann wesentlich größere Schäden versuchen als ein Vogel. Im schlimmsten Fall werden Teile beschädigt, die für die Stabilität des Flugzeuges entscheidend sind. Die Folge daraus sei, dass Flugzeuge durch eine Kollision mit einer Drohne sogar Abstürzen könnten.

Welche Vorschriften gibt es und welche Strafen drohen?

Wer eine Drohne besitzt, die über 250 Gramm schwer oder mit einer Kamera ausgestattet ist, muss diese offiziell beim Luftfahrbundesamt registrieren. Diese Regel gilt auch auf Privatgrundstücken, wie der ADAC klarstellt. Diese Verordnung ist in der kompletten EU gültig, gilt also in allem Mitgliedsstaaten genauso wie in Norwegen, Island, Lichtenstein und der Schweiz. Außerdem wird für diese Drohnen ein Führerschein benötigt.

Für Besitzerinnen und Besitzer, die ihre Drohnen vor dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften Mitte des Jahres 2021 gekauft, hatten gibt es noch eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2023 – spätestens dann ist auch hier eine Registrierung und ein Führerschein nötig.

Aufgrund von Drohnen müssen immer wieder Flughäfen gesperrt werden. © Quelle: imago images/Hartenfelser

Wer mit einer Drohne fliegt, sollte sich darüber hinaus zuvor über mögliche Flugverbotszonen informieren. Auch ist es ohne Genehmigung höher als 120 Meter zu fliegen oder die Drohne außerhalb der eigenen Sichtweite zu betreiben. Wer die Privatsphäre von anderen verletzt, muss ebenfalls mit einer Strafe rechnen.

Diese Strafen können ganz unterschiedlich ausfallen: Von kleineren Bußgeldern bis hin zu Tausenden Euro Strafe. Wer unerlaubt am Flughafen fliegt und dabei erwischt wird, muss sogar noch mit Schlimmerem rechnen. „Sie können von einem Gericht als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr bewertet werden und somit einen Straftatbestand erfüllen. Eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren ist möglich“ erklärte DFS-Sprecherin Otterbein unter Bezug auf Paragraf 315 des Strafgesetzbuches.