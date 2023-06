Mehrere Streiks möglich: Droht im Sommer wieder Reisechaos?

Mit dem Start in die Sommerferien hat in Deutschland die reisefreudigste Zeit des Jahres begonnen. Ein Teil der Deutschen ist bereits am Urlaubsziel angekommen. Doch wer jetzt noch nicht mit einem Cocktail schlürfend am Strand liegt, auf einem Campingplatz entspannt oder durch die Berge wandert, der oder die könnte Schwierigkeiten bei der Anreise zum Wunschziel bekommen. In Deutschland stehen die Zeichen nämlich aktuell auf Streik. Und auch auf den Autobahnen wird’s voll.

Drohen Streiks bei der Bahn?

Die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutsche Bahn sind gescheitert. Nun hat der Bundesvorstand der EVG beschlossen, Gespräche mit der DB AG über eine Schlichtung aufzunehmen, informiert die EVG.

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sagt bezüglich des Schlichtungsverfahrens: „Dabei haben wir insbesondere die Reisenden im Blick, die wir in der Urlaubszeit nicht wirklich bestreiken wollen. Das würde die völlig Falschen treffen.“ Komme es zu einer Schlichtung, würde die EVG von Streiks während der Urlaubszeit möglichst absehen, heißt es weiter.

Was allerdings noch aussteht, ist eine Urabstimmung, bei der EVG-Mitglieder über das Ergebnis der Schlichtung und über die Möglichkeit unbefristeter Arbeitskämpfe abstimmen: „Sollte das Ergebnis nicht überzeugen, droht ein heißer Herbst, mit massiven Auswirkungen bei Eisenbahn und Bus im Bereich der DB AG“, sagt Kristian Loroch.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert die Tarifpartner auf, den Konflikt am Verhandlungstisch beizulegen. „Man war ja ohnehin schon ziemlich nah beieinander“, so der Bundesvorsitzende von Pro Bahn, Detlef Neuß, gegenüber dem reisereporter.

Der gegenwärtige Tarifkonflikt diene auch dazu, das kämpferische Profil der EVG gegenüber der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zu schärfen. Die Konkurrenz zweier Gewerkschaften dürfe aber nicht auf dem Rücken der Bahnreisenden ausgetragen werden, so Neuß.

Streiks bei Lufthansa und Reisechaos an Flughäfen?

Aber nicht nur Reisende, die mit dem Zug an ihre Ziel wollen, müssen sich auf einen chaotischen Auftakt ihrer Ferien gefasst machen. Auch bei der Lufthansa drohen Streiks den Urlaubsstart zu vermiesen. Grund dafür ist, dass ein Lufthansa-Konzept für neue Tarifverträge bei den Pilotinnen und Piloten durchgefallen ist. Und am 30. Juni endet die Friedenspflicht. Sollten sich die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Lufthansa nicht einigen können, kann es bei der Airline ebenfalls zu Streiks kommen.

An den deutschen Flughäfen blieb das Reisechaos zum Ferienbeginn in NRW bisher aus, es wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen: Zum einen haben die Airports mehr Personal eingestellt. Zum anderen haben Passagierinnen und Passagiere vielerorts die Möglichkeit, Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen.

Dadurch sollen lange Schlangen vermieden werden. Flughäfen, die Sicherheitsslots anbieten, sind beispielsweise der Frankfurter Flughafen, der Flughafen Hamburg, der Hauptstadtflughafen BER oder der Airport Köln/Bonn.

Viele Staus im Sommer 2023

Autofahrerinnen und Fahrer, die gen Süden, ans Meer oder in die Berge wollen, müssen sich auf verstopfte Straßen, volle Autobahnen und lange Staus einstellen. Nach Angaben des ADAC sollen die Sommerferien 2023 in Deutschland besonders staureich werden. Grund dafür sei die Reiselust, die nach der Corona-Pandemie wieder groß ist. Gerade an den Wochenenden musst du also damit rechnen, in einem Stau stecken zu bleiben.

Wie du dein persönliches Reisechaos vermeiden kannst

Im Juli kann es nicht nur in Deutschland zu Streiks kommen, sondern auch bei Verkehrsunternehmen und anderen Airlines im Urlaubsland. Dadurch könnte sich nicht nur die Anreise, sondern auch die Rückreise aus dem Urlaub im dümmsten Fall verzögern.

Plane einen Puffer ein, um rechtzeitig wieder im Job aufzutauchen, und triff Vorkehrungen für einen längeren Urlaubsaufenthalt. Pack lieber eine Unterhose mehr ein und nimm ausreichend Medikamente mit, wenn du auf sie angewiesen bist.

Um dein persönliches Reisechaos zu vermeiden, ist es wichtig, rechtzeitig mit der jeweiligen Airline oder deinem Reiseveranstalter in Kontakt zu treten. Hast du eine Pauschalreise gebucht und kommt es wegen eines Streiks zu Ausfällen, ist der Veranstalter dafür verantwortlich, dass du trotzdem an dein Ziel kommst.

Wenn du in den Urlaub fliegst, solltest du wegen der Staugefahr längere Autofahrten zum Flughafen oder mögliche Zugausfälle in die Anreise einbeziehen. Informiere dich rechtzeitig vor deiner Abreise auf der Website der DB, in der Fahrplanauskunft auf bahn.de oder im DB-Navigator. Infos erhalten Zugreisende auch telefonisch bei der kostenlosen Streikhotline unter 08000 996633.

